Tényleg tisztább lesz a levegő az air fryertől? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

Air fryer
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 13:15
levegőminőségegészségkutatássütés
Egy konyhai kütyü, amiről eddig azt hittük, csak gyorsabbá teszi a sütést, azonban most egészen új tulajdonságát is megismerhetjük. Friss kutatás szerint az air fryer a lakás levegőjét is kevésbé szennyezi – feltéve, hogy nem feledkezünk meg egy fontos részletről. Eláruljuk, mire figyelj!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az air fryer mára sok konyhában alapfelszerelés. Gyors, kényelmes, egészségesebb ételeket lehet vele készíteni, mivel kevesebb olajat használ és általában takarékosabb is, mint a hagyományos sütők. Egy friss kutatás most egy kevésbé látványos, de annál érdekesebb előnyére hívja fel a figyelmet: arra, hogy a lakás levegőjére is hatással lehet. A Birminghami Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen anyagok kerülnek a levegőbe főzés közben, és mi a különbség  az air fryer és a bő olajban sütés között. Az eredmények alapján az air fryer nemcsak kényelmesebb, hanem bizonyos szempontból kíméletesebb is a beltéri levegőminőséghez.

Air fryer használata családi főzés közben a konyhában
Az air fryer kevesebb szennyező anyagot juttathat a levegőbe, mint a bő olajban sütés.
Fotó: 123RF

Air fryerrel egészségesebb a levegő

A kutatás során speciális levegőminőség-mérő kamrákban elemezték a főzés közben keletkező szennyeződéseket. Fagyasztott rántott ételeket, alacsony zsírtartalmú fogásokat és zsírosabb alapanyagokat is készítettek, majd összevetették az eredményeket más sütési módszerekkel. A fókusz az úgynevezett illékony szerves vegyületeken volt. Ezek olyan anyagok, amelyek festékekből, tisztítószerekből vagy főzés során szabadulnak fel, és zárt térben könnyen felhalmozódnak. A mérések szerint az air fryer használatakor ezekből jóval kevesebb kerül a levegőbe, különösen akkor, ha az étel zsíros. A különbség jelentős volt, hiszen a bő olajban sütés akár százszor több ilyen vegyületet juttathat a levegőbe, mint az air fryer. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a főzés közben keletkező apró részecskék akár egy órán át is a levegőben maradhatnak, ezért a szellőztetés air fryer használatakor sem elhanyagolható.

air fryer tisztítása a mosogatóban.
Az air fryer alapos tisztítása fontos kérdés.
Fotó: aileenchik /  Shutterstock 

A tisztaság itt is fontos

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az air fryer előnyei idővel csökkenhetnek, ha a készüléket nem tisztítjuk alaposan. A sokat használt air fryerek még akkor is több szennyező anyagot bocsátottak ki, amikor üresen működtették őket. Egy több mint hetvenszer használt készülék például közel negyedével több illékony vegyületet és jóval több ultrafinom részecskét engedett a levegőbe, mint egy új. Ennek oka a nehezen hozzáférhető helyeken felgyűlő zsír- és ételmaradék, amelyet a hétköznapi tisztítás során nem mindig lehet teljesen eltávolítani. 

Az air fryer tehát valóban kedvezőbb megoldás lehet a zsíros ételek elkészítésére, mint a bő olajban sütés. A konyha levegője szempontjából azonban nem mindegy, mennyire figyelünk a karbantartásra. Egy alapos tisztítás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a levegő minőségén is meg lehet érezni.

Helyes tisztítás lépései:

  • áramtalanítsd és szedd szét;
  • az eltávolítható alkatrészeket vedd ki; 
  • áztasd a kosarat mosogatószerrel, szódabikarbónával vagy citrommal;
  • dörzsöld át nem karcoló szivaccsal, de vigyázz, nehogy felsértsd a tapadásmentes felületét;
  • a belső részeket ronggyal töröld szárazra.
    Ha rendszeresen tisztítod az air fryert, az ételek is finomabbak lesznek és a konyha levegőjét sem szennyezi.

Összegezve:

  • Egy friss kutatás szerint az air fryer használata kevesebb szennyező anyagot juttat a levegőbe.
  • A különbség főleg a bő olajban sütéshez képest jelentős.
  • A kedvező hatás csak akkor marad meg, ha az air fryert rendszeresen tisztítjuk.

Nézd meg, hogyan ne tisztítsd soha az air fryert:

 

