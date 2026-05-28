Megszólalt a távozást követően Lovász László: hónapok óta nem beszélnek Bochkor Gáborral

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 14:10
bochkor gáborlovász lászlótávozás
Az év elején távozott a Retro Rádió reggeli műsorából. Lovász László most elárulta, milyen a kapcsolatuk Bochkor Gáborral.
Januárban érkezett a hír, hogy távozik a Retro Rádió reggeli műsorából, a Bochkorból Lovász László. A bejelentés váratlanul érte a hallgatókat, noha magában az érintettben már régóta érlelődött a távozás gondolata. Lovász László nemrég a Storynak árulta el, hogy már tavaly felmerült benne, távozik a rádiótól. Mint mondta, más életre vágyott, nem szívesen kelt már fel hajnali négykor, valamint, miután öt és fél évet lehúzott Bochkor Gábor mellett, azt érezte, nem értékelik kellőképpen a munkáját.

Megtörte a csendet a távozást követően Lovász László / Fotó: Retro Rádió 

Azóta egyszer sem hallgattam Bochkorékat, és Gáborral sem beszéltem. Azt sem tudom, hogy az utódom, Risztov Éva hogyan muzsikál, de azt igen, hogy sokan hiányolnak engem. Nap mint nap rengetegen megállítanak az utcán, hogy mennyire szerettek, és hiányzom a csapatból. Nyilván nagyon jólesik a visszajelzésük, de továbbra is úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam. Nem hiányzik a rádiózás

- jelentette ki Lovász László, habár azt hozzátette, ennek ellenére nem volt könnyű meghozni ezt a döntést.

Valamit lezárni, otthagyni mindig sokkal nehezebb, mint valami újba kezdeni. Legalábbis nekem. Nyilván alaposan átgondoltam, hogy mit nyerek, mit veszítek ezzel, de egyébként sem akartak visszatartani. Tudomásul vették a döntésemet, és kész

- mondta el az egykori rádiós.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
