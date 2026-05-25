A szakértők figyelmeztetnek: töröld ezeket a képeket a közösségi oldalaidról, különben nagy bajba kerülsz

A szakértők szerint a közösségi médiában gyakran előforduló békejel éppen elég muníciót adhat a kiberbűnözőknek a biometrikus adatok rekonstruálásához. Li Chang pénzügyi szakértő egy kínai valóságshowban mutatta be, milyen könnyen válhatunk áldozattá: egyetlen szelfi segítségével, minden gond nélkül képes volt ellopni egy híresség ujjlenyomatát. Ha a fénykép másfél méteren belül készült, 100%-ban sikerrel jártak, de a háromméteres távolság sem jelentett nagy akadályt – a biometrikus adatok fele ebből a távolságból is megszerezhető volt, ami súlyos adatbiztonsági veszélyt jelent minden internetező számára.

Ma már mindenkinek a zsebében van nagy felbontású kamera és mesterséges intelligencia. A szakértők először 2017-ben figyelmeztettek arra, hogy ebből még baj is lehet, de a kamerák azóta csak jobbak lettek. Li Chang a „Kínai munkahely” című valóságshowban képszerkesztő szoftvereket és AI-alapú képjavítókat használt, hogy a szabad szemmel elmosódott foltokból használható biometrikus adatot tudjon kinyerni. Ez azért probléma, mert manapság a legtöbben az ujjlenyomatukat használják az adataik védelmére, és ha ezt az információt megszerzik, a kiberbűnözők mindenhez hozzá tudnak férni. Sokan az Instagram fiókjukat is törölték, amint meglátták, hogy milyen információk nyerhetők ki a képeikből.

A kényelmünkért az adatbiztonságunkkal fizetünk

Jing Jiu, a Kínai Tudományos Akadémia kriptográfiai professzora megerősítette: a nagy felbontású kamerák korában gyerekjáték részletes biometrikai információkat kinyerni a fotókból. Szerencsére ujjlenyomatok ellopásához jó fényviszonyok, éles fókusz és profi minőség kell, amivel egy random közösségi-média felhasználó nem feltétlenül fog bajlódni. Azonban a „nehezen kivitelezhető” és a „lehetetlen” közötti távolság rohamosan csökken az AI eszközöknek köszönhetően, mivel ezek egyre olcsóbbak és okosabbak lesznek. Li Chang tanácsa pofonegyszerű, már-már komikus: azt javasolja, hogy a kép publikálása előtt homályosítsuk el az ujjbegyeinket, vagy használjunk retust az ujjlenyomat elsimítására.