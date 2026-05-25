A szakértők figyelmeztetnek: töröld ezeket a képeket a közösségi oldalaidról, különben nagy bajba kerülsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 16:15
A békejel nagyjából a közösségi média hajnala óta gyakori szereplője a szelfiknek. Fotók milliárdjai készültek így, csak eddig senki sem gondolta, hogy ez is veszélyes lehet. A biztonsági szakértők arra próbálják felhívni a figyelmünket, hogy ez a mozdulat tálcán kínálja az ujjlenyomatokat a hackereknek, ezért az adatbiztonság egy új szintre lépett.
A szakértők szerint a közösségi médiában gyakran előforduló békejel éppen elég muníciót adhat a kiberbűnözőknek a biometrikus adatok rekonstruálásához. Li Chang pénzügyi szakértő egy kínai valóságshowban mutatta be, milyen könnyen válhatunk áldozattá: egyetlen szelfi segítségével, minden gond nélkül képes volt ellopni egy híresség ujjlenyomatát. Ha a fénykép másfél méteren belül készült, 100%-ban sikerrel jártak, de a háromméteres távolság sem jelentett nagy akadályt – a biometrikus adatok fele ebből a távolságból is megszerezhető volt, ami súlyos adatbiztonsági veszélyt jelent minden internetező számára.

Adatbiztonsági kockázatot jelentenek a közösségi médiában megosztott fotóink. A képen egy feltartott hüvelykujj látható.
Adatbiztonsági veszélyt jelentenek a kezünkről készült fényképek, mert akár egy fotóról is megszerezhetőek a biometrikus adataink.
  • A nagy felbontású kamerák és az AI kombinációja veszélyezteti a biometrikus biztonságunkat.
  • A békejel szelfik alapján rekonstruálható az ujjlenyomat.
  • Li Chang szakértő élő adásban bizonyította a módszer hatékonyságát.
  • A mesterséges intelligencia képes a homályos foltokból is tűéles mintát varázsolni.

Ma már mindenkinek a zsebében van nagy felbontású kamera és mesterséges intelligencia. A szakértők először 2017-ben figyelmeztettek arra, hogy ebből még baj is lehet, de a kamerák azóta csak jobbak lettek. Li Chang a „Kínai munkahely” című valóságshowban képszerkesztő szoftvereket és AI-alapú képjavítókat használt, hogy a szabad szemmel elmosódott foltokból használható biometrikus adatot tudjon kinyerni. Ez azért probléma, mert manapság a legtöbben az ujjlenyomatukat használják az adataik védelmére, és ha ezt az információt megszerzik, a kiberbűnözők mindenhez hozzá tudnak férni. Sokan az Instagram fiókjukat is törölték, amint meglátták, hogy milyen információk nyerhetők ki a képeikből. 

A kényelmünkért az adatbiztonságunkkal fizetünk

Jing Jiu, a Kínai Tudományos Akadémia kriptográfiai professzora megerősítette: a nagy felbontású kamerák korában gyerekjáték részletes biometrikai információkat kinyerni a fotókból. Szerencsére ujjlenyomatok ellopásához jó fényviszonyok, éles fókusz és profi minőség kell, amivel egy random közösségi-média felhasználó nem feltétlenül fog bajlódni. Azonban a „nehezen kivitelezhető” és a „lehetetlen” közötti távolság rohamosan csökken az AI eszközöknek köszönhetően, mivel ezek egyre olcsóbbak és okosabbak lesznek. Li Chang tanácsa pofonegyszerű, már-már komikus: azt javasolja, hogy a kép publikálása előtt homályosítsuk el az ujjbegyeinket, vagy használjunk retust az ujjlenyomat elsimítására.

Adatlopás: a technológia és a biztonság harca

A legtöbb telefon ma már ujjlenyomat olvasót használ a feloldáshoz, ám úgy tűnik, a kényelem a biztonság rovására megy. Ha nem akarunk egy nap arra ébredni, hogy valaki más az ujjlenyomatunk adatainak segítségével fér hozzá a legféltettebb személyes adatainkhoz, ideje óvatosabbnak és tudatosabbnak lennünk. Szánjunk rá időt és szerkesszük meg a fotókat. Lehet, hogy hülyén néz ki egy elmosott ujjbegy, de még mindig jobb, mint egy üres bankszámla, nem igaz? 

