Az Instagram-felhasználók többé nem küldhetnek ultraprivát közvetlen üzeneteket, mivel a funkció globálisan ki van kapcsolva. A végponttól végpontig terjedő titkosítás (E2EE) eltávolítása az üzenetekről jelentős fordulatot jelent a Meta anyavállalat részéről, amely korábban a felhasználói adatvédelem aranystandardjaként hirdette ezt a technológiát.

Fontos adatvédelmi funkciót kapcsolt ma ki az Instagram

Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája – csak a feladó és a címzett tekintheti meg az üzeneteket –, de többen régóta ellenzik, mondván, hogy lehetővé teszi extrém tartalmak online terjesztését anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának. Ez azt jelenti, hogy a Meta döntését olyan csoportok köszönték meg, mint a gyermekjótékonysági szervezetek, míg az adatvédelmi aktivisták elítélték.

Az E2EE kikapcsolásával az Instagram mostantól hozzáférhet a közvetlen üzenetek összes tartalmához, beleértve a képeket, videókat és hangüzeneteket is.

2019-ben a Meta ígéretet tett arra, hogy bevezeti a technológiát az üzenetküldésben a Facebookon és az Instagramon, mondván, hogy „a jövő a privát”. A vállalat 2023-ban fejezte be a bevezetést a Facebook Messengeren, majd később opcionálissá tette a funkciót az Instagramon, és azt tervezte, hogy alapértelmezetté teszi. Hét év után azonban úgy döntött, hogy nem folytatja a szélesebb körű bevezetést az Instagramra, amely mostantól csak szabványos titkosítást kínál.

A szabványos titkosítás azt jelenti, hogy az internetszolgáltató szükség esetén hozzáférhet a privát anyagokhoz. Ez a legtöbb nagyobb online szolgáltatásban, például a Gmailben is elterjedt rendszer - írta a BBC.