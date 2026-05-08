KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fontos adatvédelmi funkciót kapcsolt ma ki az Instagram

instagram
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 12:46
metaadatvédelmi funkció
Érdemes lesz kétszer átgondolni mit küldünk üzenetben.

Az Instagram-felhasználók többé nem küldhetnek ultraprivát közvetlen üzeneteket, mivel a funkció globálisan ki van kapcsolva. A végponttól végpontig terjedő titkosítás (E2EE) eltávolítása az üzenetekről jelentős fordulatot jelent a Meta anyavállalat részéről, amely korábban a felhasználói adatvédelem aranystandardjaként hirdette ezt a technológiát.

Fontos adatvédelmi funkciót kapcsolt ma ki az Instagram
Fontos adatvédelmi funkciót kapcsolt ma ki az Instagram Fotó:  Pexels

Fontos adatvédelmi funkciót kapcsolt ma ki az Instagram

Az E2EE az online üzenetküldés legbiztonságosabb formája – csak a feladó és a címzett tekintheti meg az üzeneteket –, de többen régóta ellenzik, mondván, hogy lehetővé teszi extrém tartalmak online terjesztését anélkül, hogy a hatóságok beavatkozhatnának. Ez azt jelenti, hogy a Meta döntését olyan csoportok köszönték meg, mint a gyermekjótékonysági szervezetek, míg az adatvédelmi aktivisták elítélték.

Az E2EE kikapcsolásával az Instagram mostantól hozzáférhet a közvetlen üzenetek összes tartalmához, beleértve a képeket, videókat és hangüzeneteket is.

2019-ben a Meta ígéretet tett arra, hogy bevezeti a technológiát az üzenetküldésben a Facebookon és az Instagramon, mondván, hogy „a jövő a privát”. A vállalat 2023-ban fejezte be a bevezetést a Facebook Messengeren, majd később opcionálissá tette a funkciót az Instagramon, és azt tervezte, hogy alapértelmezetté teszi. Hét év után azonban úgy döntött, hogy nem folytatja a szélesebb körű bevezetést az Instagramra, amely mostantól csak szabványos titkosítást kínál.

A szabványos titkosítás azt jelenti, hogy az internetszolgáltató szükség esetén hozzáférhet a privát anyagokhoz. Ez a legtöbb nagyobb online szolgáltatásban, például a Gmailben is elterjedt rendszer - írta a BBC.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu