Pár kattintással megvédhetjük az adatainkat a nyilvánosságtól

Te megadnád az adataidat ismeretlen cégeknek, hogy kereskedjenek rajtuk? Előfordulhat, hogy a Google keresési találatai között megjelenik a nevünk, az elérhetőségünk, de olykor a lakcímünk is. Ha nem szeretnénk, hogy mindezekre valaki csak úgy rákeressen, érdemes ezt a beállítást figyelembe vennünk.

A Google kereső beállítása megvédheti az adatainkat

Ahhoz képest, hogy sokunknak segíthet megőrizni az adatbiztonságunkat, a Google ezen funkcióját kevesen ismerik. Az úgynevezett Results About You szolgáltatás lényege, hogy a Google értesítést küld, ha a megadott adatainkat – e-mail-cím, lakcím – nyilvános találatként kezeli.

Ha nem szeretnénk, hogy bárki rá tudjon keresni az adatainkra, a szolgáltatás központi oldalát kell felkeresnünk. Itt ki kell tölteni a „Results About You” űrlapot. A teljes digitális láthatatlansághoz további lépésekre vagy akár fizetős szolgáltatásokra is szükség lehet, a Google eszköze viszont jelentős segítséget nyújt abban, hogy személyes adataink ne váljanak könnyű célponttá az interneten, vagyis hogy ne tudjon bárki rákeresni a személyes adatainkra.

Az oldal megmutatja, megjelentek-e a személyes adataink a keresési találatok között. A Google adatai alapján körülbelül 10 millióan vették igénybe a szolgáltatást, viszont a Google 1,8 milliárdos felhasználó bázisához képest ez csekély számnak bizonyul. A szakértők nem értik, miért nem él vele az összes felhasználó.