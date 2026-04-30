„Nem lophatjátok el az arcomat!” – Taylor Swift háborút indított a mesterséges intelligencia ellen

Mindent visz a mesterséges intelligencia, de Taylor Swift nem adja olcsón a bőrét. Az énekesnő megelégelte, hogy a deepfake videók és az ellopott énekhangok korában bárki büntetlenül használhatja a vonásait. Most olyat tett, amitől az egész zeneipar visszhangzik: levédeti saját magát.

Taylor Swift hadat üzent a deepfake-iparral, nem akarja viszontlátni magát hamis hirdetésekben Fotó: PA / Northfoto

Totális kontroll: Levédette a testét és a hangját is

Taylor Swift nem bízza a véletlenre a jövőjét. A legfrissebb hírek szerint a 36 éves világsztár három védjegybejelentést is benyújtott az Egyesült Államokban, hogy jogi pajzsot emeljen maga köré az AI ellen. Nemcsak a nevét védi, hanem konkrétan a megjelenését is: azt az ikonikus képet is jogi oltalom alá helyezné, amelyen az Eras-turné csillogó dresszében, rózsaszín gitárral a kezében látható.

De itt nem állt meg! Két hangfelvételt is levédetne, amelyeken csak annyi hangzik el: „Hé, itt Taylor” és „Hé, itt Taylor Swift”. Bár ez rövidnek tűnik, a jogászok szerint ez a kulcs a győzelemhez.

Ezekkel a bejegyzésekkel Swift nemcsak az azonos másolatokat, hanem a megtévesztően hasonló utánzatokat is megtámadhatja

– magyarázta Josh Gerben védjegyjogi szakértő.

Taylor Swift megelégelte a mocskos támadásokat

A sztárnak minden oka megvan a félelemre és a dühre. Az elmúlt hónapokban Taylor Swift arcát és hangját politikai hirdetésekhez és gyomorforgató, szexuális tartalmú deepfake videókhoz is felhasználták. Swift mostantól könyörtelen lesz: ha valaki egy olyan AI-figurát gyárt, ami akár csak hasonlít rá, azonnal jön a szövetségi per – írja a Daily Star.

Ha valaki létrehoz egy AI-verziót Taylorról egy jumpsuitban, gitárral a kezében, vagy bármi hasonlót, Swiftnek mostantól szövetségi védjegyjogi követelése van

– tette hozzá Gerben.

Hollywood is retteg a gépektől

Nem Taylor az egyetlen, aki hadat üzent a technológiának. Emlékezetes botrány volt, amikor Drake és The Weeknd hangját klónozták egy dalhoz, de Scarlett Johansson, Tom Hanks és Matthew McConaughey is felemelte a szavát az AI-terjedése ellen. Úgy tűnik, Taylor Swift volt az első, aki az asztalra csapott: „Nem hagyom, hogy ellopják az arcomat!” – üzente tetteivel a világnak, és ezzel örökre megváltoztathatja a sztárok jogait.