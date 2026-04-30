KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem lophatjátok el az arcomat!” – Taylor Swift háborút indított a mesterséges intelligencia ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 12:30
Vége a játéknak: a világsztár megelégelte, hogy bárki visszaélhet a nevével és a külsejével. Taylor Swift olyan jogi atombombát dobott le, amire korábban még nem volt példa a sztárvilágban. Vajon meg tudja állítani a megállíthatatlan gépeket, vagy ez csak szélmalomharc a technológia ellen?
Bors
A szerző cikkei

Mindent visz a mesterséges intelligencia, de Taylor Swift nem adja olcsón a bőrét. Az énekesnő megelégelte, hogy a deepfake videók és az ellopott énekhangok korában bárki büntetlenül használhatja a vonásait. Most olyat tett, amitől az egész zeneipar visszhangzik: levédeti saját magát.

Taylor Swift hadat üzent a deepfake-iparral, nem akarja viszontlátni magát hamis hirdetésekben Fotó: PA /  Northfoto

Totális kontroll: Levédette a testét és a hangját is

Taylor Swift nem bízza a véletlenre a jövőjét. A legfrissebb hírek szerint a 36 éves világsztár három védjegybejelentést is benyújtott az Egyesült Államokban, hogy jogi pajzsot emeljen maga köré az AI ellen. Nemcsak a nevét védi, hanem konkrétan a megjelenését is: azt az ikonikus képet is jogi oltalom alá helyezné, amelyen az Eras-turné csillogó dresszében, rózsaszín gitárral a kezében látható.

De itt nem állt meg! Két hangfelvételt is levédetne, amelyeken csak annyi hangzik el: „Hé, itt Taylor” és „Hé, itt Taylor Swift”. Bár ez rövidnek tűnik, a jogászok szerint ez a kulcs a győzelemhez.

Ezekkel a bejegyzésekkel Swift nemcsak az azonos másolatokat, hanem a megtévesztően hasonló utánzatokat is megtámadhatja

– magyarázta Josh Gerben védjegyjogi szakértő.

Taylor Swift megelégelte a mocskos támadásokat

A sztárnak minden oka megvan a félelemre és a dühre. Az elmúlt hónapokban Taylor Swift arcát és hangját politikai hirdetésekhez és gyomorforgató, szexuális tartalmú deepfake videókhoz is felhasználták. Swift mostantól könyörtelen lesz: ha valaki egy olyan AI-figurát gyárt, ami akár csak hasonlít rá, azonnal jön a szövetségi per – írja a Daily Star.

Ha valaki létrehoz egy AI-verziót Taylorról egy jumpsuitban, gitárral a kezében, vagy bármi hasonlót, Swiftnek mostantól szövetségi védjegyjogi követelése van

– tette hozzá Gerben.

Hollywood is retteg a gépektől

Nem Taylor az egyetlen, aki hadat üzent a technológiának. Emlékezetes botrány volt, amikor Drake és The Weeknd hangját klónozták egy dalhoz, de Scarlett Johansson, Tom Hanks és Matthew McConaughey is felemelte a szavát az AI-terjedése ellen. Úgy tűnik, Taylor Swift volt az első, aki az asztalra csapott: „Nem hagyom, hogy ellopják az arcomat!” – üzente tetteivel a világnak, és ezzel örökre megváltoztathatja a sztárok jogait.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu