Nem múlik a köhögés? Így tehetsz a hörghurut ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 09:15
A hörghurut a légutak egyik leggyakoribb gyulladásos betegsége, ám sokan csak tartós köhögésnek vélik, és nem kezelik megfelelően. A hörghurut akut és krónikus formája egészen eltérő lefolyású és kezelést igénylő állapot, ezért fontos tudni, melyikkel állunk szemben.
  • A hörghurut a hörgők nyálkahártyájának gyulladása.
  • Akut formája általában vírusfertőzés következménye, és néhány héten belül gyógyul.
  • Krónikus hörghurut esetén a köhögés évente legalább három hónapig fennáll.
  • A dohányzás a krónikus forma leggyakoribb kiváltó oka.
  • Antibiotikum csak bakteriális fertőzés esetén indokolt.
  • Kezelés nélkül a krónikus hörghurut súlyos tüdőbetegséggé fejlődhet.

A hörghurut hétköznapi betegségnek tűnik, mégis fontos tisztában lenni azzal, hogy akut és krónikus formája lényegesen különbözik egymástól – mind kiváltó okaiban, mind lefolyásában, mind kezelésében. Az, amit sokan egyszerű köhögésnek vélnek, időnként komolyabb figyelmet igényel.

A hörghurutnak akut és krónikus fajtája is van attól függően, hogy ideiglenes légúti fertőzés, vagy tartósan fennálló gyulladás okozza-e. Fotó: 123RF

Mi a hörghurut, és mi okozza?

A hörghurut a hörgők – a légcsőből kiágazó, a tüdőbe vezető légutak – nyálkahártyájának gyulladása. A gyulladás hatására a nyálkahártya megduzzad, fokozott nyáktermelés indul meg, és a légutak szűkülnek, ami köhögéshez, nehézlégzéshez és mellkasi szorításhoz vezet.

Az akut hörghurut szinte mindig vírusfertőzés következtében alakul ki – leggyakrabban influenza- vagy rhinovírus áll a háttérben, ritkábban baktérium. Megfázás vagy felső légúti fertőzés után jelentkezik, és általában 2–3 héten belül elmúlik. A krónikus hörghurut ezzel szemben hosszan fennálló, ismétlődő gyulladás következménye, amelynek leggyakoribb oka a dohányzás – de levegőszennyezettség, foglalkozási ártalom vagy visszatérő fertőzések is kiválthatják.

A két forma között az időbeli lefolyás a legfőbb különbség: ha a köhögés három hétnél tovább tart, vagy évente rendszeresen visszatér és összességében legalább három hónapig fennáll, krónikus hörghurut gyanúja merül fel, és orvosi kivizsgálás szükséges.

Melyek a hörghurut tünetei?

Az akut hörghurut legjellemzőbb tünete a kezdetben száraz, majd nyákos-váladékos köhögés, amely napokig vagy akár két-három hétig is elhúzódhat. Ehhez társulhat enyhe láz, általános rossz közérzet, fáradtság, torokfájás és enyhe mellkasi szorítás. A köpet általában sárgásfehér; ha zöld vagy barnás színű, bakteriális fertőzés lehetőségét is mérlegelni kell.

A krónikus hörghurut tünetei tartósabbak és fokozatosan súlyosbodnak. A reggeli köhögés – amelyet dohányosoknál sokszor tévesen „dohányos köhögésként" fogadnak el – az egyik korai jel. Idővel terhelésre jelentkező légszomj, fokozott köpettermelés és visszatérő légúti fertőzések egészítik ki a képet. Ha ezek a tünetek fennállnak, a krónikus hörghurut COPD-vé – krónikus obstruktív tüdőbetegséggé – fejlődhet, ami visszafordíthatatlan tüdőkárosodással jár.

Azonnali orvosi ellátást igényel, ha a köhögés mellé véres köpet, erős légszomj, magas láz vagy mellkasi fájdalom társul. Ezek a tünetek tüdőgyulladásra vagy más súlyos állapotra utalhatnak.

Hogyan zajlik a hörghurut kezelése?

Az akut hörghurut az esetek többségében magától gyógyul, az orvosi kezelés célja a tünetek enyhítése. Otthon sokat segít a megfelelő folyadékbevitel – napi legalább 2 liter víz –, amely hígítja a nyákot és megkönnyíti a köhögést. A párásított levegő, a gőzölés és a megemelt fekvőhelyzet szintén enyhítheti a tüneteket. Köhögéscsillapítókat csak száraz, nem produktív köhögés esetén érdemes alkalmazni – nyákos köhögésnél a köpet eltávozását elősegítő nyákoldók hasznosabbak.

Antibiotikumra akut hörghurut esetén az esetek nagy részében nincs szükség, mivel a fertőzés túlnyomórészt vírusos eredetű, amelyre az antibiotikum nem hat. Csak igazolt vagy erősen gyanított bakteriális fertőzés esetén indokolt – ezt az orvos dönti el a tünetek és szükség esetén a laboratóriumi leletek alapján.

A krónikus hörghurut kezelésének legfontosabb lépése a kiváltó ok megszüntetése – dohányosoknál ez a leszokást jelenti, ami önmagában is jelentős javulást hozhat. Gyógyszeres kezelésként hörgőtágítók, gyulladáscsökkentők és inhalációs szerek jöhetnek szóba, amelyeket orvos ír elő és rendszeresen ellenőriz. A légzőtorna és a rendszeres, mérsékelt mozgás szintén hozzájárul a tüdőfunkció megőrzéséhez.

Hörghurut fennállása estén kiemelten fontos megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. Fotó: 123RF

Miként előzhetjük meg a hörghurut kialakulását?

Az akut hörghurut megelőzésének leghatékonyabb eszközei az általános higiéniai szabályok betartása, vagyis a rendszeres kézmosás, a beteg emberektől való távolságtartás, és szükség esetén influenza elleni oltás. A legyengült immunrendszer fokozza a fogékonyságot, ezért a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a stresszkezelés közvetve szintén védelmet nyújt.

A krónikus hörghurut megelőzésében a dohányzás elkerülése vagy abbahagyása a legfontosabb tényező. A légszennyezett, poros, vegyszerekkel terhelt munkakörnyezetben dolgozóknak érdemes megfelelő légzésvédelmi eszközöket alkalmazniuk, és rendszeresen ellenőriztetniük a tüdőfunkciójukat. Visszatérő légúti fertőzések esetén az alapbetegség – például allergia vagy immunhiány – kivizsgálása és kezelése szintén csökkenti a hörghurut kialakulásának kockázatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
