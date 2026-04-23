Nem múlik a köhögés? Így tehetsz a hörghurut ellen

A hörghurut a hörgők nyálkahártyájának gyulladása.

Akut formája általában vírusfertőzés következménye, és néhány héten belül gyógyul.

Krónikus hörghurut esetén a köhögés évente legalább három hónapig fennáll.

A dohányzás a krónikus forma leggyakoribb kiváltó oka.

Antibiotikum csak bakteriális fertőzés esetén indokolt.

Kezelés nélkül a krónikus hörghurut súlyos tüdőbetegséggé fejlődhet.

A hörghurut hétköznapi betegségnek tűnik, mégis fontos tisztában lenni azzal, hogy akut és krónikus formája lényegesen különbözik egymástól – mind kiváltó okaiban, mind lefolyásában, mind kezelésében. Az, amit sokan egyszerű köhögésnek vélnek, időnként komolyabb figyelmet igényel.

A hörghurutnak akut és krónikus fajtája is van attól függően, hogy ideiglenes légúti fertőzés, vagy tartósan fennálló gyulladás okozza-e.

Mi a hörghurut, és mi okozza?

A hörghurut a hörgők – a légcsőből kiágazó, a tüdőbe vezető légutak – nyálkahártyájának gyulladása. A gyulladás hatására a nyálkahártya megduzzad, fokozott nyáktermelés indul meg, és a légutak szűkülnek, ami köhögéshez, nehézlégzéshez és mellkasi szorításhoz vezet.

Az akut hörghurut szinte mindig vírusfertőzés következtében alakul ki – leggyakrabban influenza- vagy rhinovírus áll a háttérben, ritkábban baktérium. Megfázás vagy felső légúti fertőzés után jelentkezik, és általában 2–3 héten belül elmúlik. A krónikus hörghurut ezzel szemben hosszan fennálló, ismétlődő gyulladás következménye, amelynek leggyakoribb oka a dohányzás – de levegőszennyezettség, foglalkozási ártalom vagy visszatérő fertőzések is kiválthatják.

A két forma között az időbeli lefolyás a legfőbb különbség: ha a köhögés három hétnél tovább tart, vagy évente rendszeresen visszatér és összességében legalább három hónapig fennáll, krónikus hörghurut gyanúja merül fel, és orvosi kivizsgálás szükséges.

Melyek a hörghurut tünetei?

Az akut hörghurut legjellemzőbb tünete a kezdetben száraz, majd nyákos-váladékos köhögés, amely napokig vagy akár két-három hétig is elhúzódhat. Ehhez társulhat enyhe láz, általános rossz közérzet, fáradtság, torokfájás és enyhe mellkasi szorítás. A köpet általában sárgásfehér; ha zöld vagy barnás színű, bakteriális fertőzés lehetőségét is mérlegelni kell.