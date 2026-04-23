Zuzmó miatt kétségbeesett férfi

Így védd a fáid a zuzmótól

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 08:45
Ahogy berobbant a tavasz, a fák első rügyeivel együtt a kertek réme is megjelent. A tavaszi napsütésben ébredő zuzmó a fák legnagyobb ellensége, amely lassan, de biztosan fojtogatni kezdi a növényeket. Mutatjuk, hogy mi a tuti biztos módszer zuzmó ellen!
Erdei Róbert Arnold
  • A zuzmó egy páncélszerű, pikkelyes kinézetű gombaféle, amely algával pusztítja a fákat.
  • Egymást segítve kapaszkodnak a fák kérgén, elfojtva előlük a levegőt.
  • Három lépésben könnyen kiirtható.

Az első tavaszi napsugarakkal többféle gomba- és hernyóféle mellett a magyar kertek ősellensége is színre lép. A zuzmó miatt még a legbátrabb hobbikertészeknek is görcsbe rándul a gyomra, hiszen egy olyan hívatlan vendég, amely háromféle gyümölcsfát is képes fojtogató erővel a padlóra küldeni.

Zuzmó miatt aggodalmaskodó kertész
A kertek ellensége visszatért. A zuzmó újra támadásba lendült. Illusztráció:  123RF

Mi az a zuzmó, és miért pont a te fádra feni a fogát?

A zuzmó pikkelyes, páncélszerű kinézete miatt első ránézésre olyan, mintha egy idegen bolygóról hajították volna a Földre, hogy célba vegye az élővilágunkat. Természetesen erről szó sincs, a zuzmó ugyanis gombákból és algákból áll, amelyek egymást segítve kapaszkodnak a fák kérgén. Olyan fákra költözik rá, amelyeknél lelassult a növekedés, a koronájuk elhanyagolt, sűrű és párás. Ha a te fád is tele van tavaszi zuzmóval, az lényegében egy segélykiáltása a növénynek, hogy nem kap elég fényt és levegőt.

Miért veszélyes a zuzmó?

A zuzmó a legtöbb esetben a kajszi, a körte, és az öreg almafák kérgén jelenik meg. Nem közvetlenül mérgezi a fákat, hanem otthont ad olyan kártevőknek mint a pajzstetvek, atkák és különböző gombaspórák, amelyek a téli hideg átvészelése után támadásba lendülnek a friss hajtások ellen. A vastag zuzmóréteg eközben elzárja a fakérgek pólusait, amitől a fa szinte megfullad.

Sárga színű zuzmó a fa kérgén.
A pikkelyes kinézetű szörny, a zuzmó. Fotó: Dan Gabriel Atanasie/Shutterstock

Hogyan kezeljem a zuzmót a fán?

Eme hívatlan vendég brutális leszámolást igényel. A nagy kerti tisztogatásra a tavaszi lemosópermetezés előtt kell időt szánni. A zuzmó irtása három lépésből áll, ezek

  • a mechanikai tisztítás,
  • a vegyi fegyver,
  • és a mésztej bevetése.

Mechanikai tisztítás

Egy erős szőrű gyökérkefével vagy tompa kaparóvassal kell dolgozz. Teríts le a fa alá fóliát, és határozott mozdulatokkal dörzsöld le a zuzmót! Ami a fóliára hullik, azonnal tűzre vele! Ne tedd a komposztba, mert a spórák visszatérnek!

Vegyi támadás

Ez az igazi kegyelemdöfés. A kén- és réztartalmú lemosó permetezés kötelező. Ezek a szerek elpusztítják a zuzmó maradékát, egyúttal fertőtlenítik a dörzsölés során keletkezett kéregsebeket is.

Mésztej

Ez egy ősi módszer. Ha profin akarod csinálni, akkor meszeld le a fa törzsét. A fehér mészréteg lúgos kémhatása távol tartja a zuzmót és visszaveri a fényt, ezzel megvédve a törzset a kora tavaszi fagyrepedésektől. Két legyet ütsz egy csapásra!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
