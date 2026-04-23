Így védd a fáid a zuzmótól

A zuzmó egy páncélszerű, pikkelyes kinézetű gombaféle, amely algával pusztítja a fákat.

Egymást segítve kapaszkodnak a fák kérgén, elfojtva előlük a levegőt.

Három lépésben könnyen kiirtható.

Az első tavaszi napsugarakkal többféle gomba- és hernyóféle mellett a magyar kertek ősellensége is színre lép. A zuzmó miatt még a legbátrabb hobbikertészeknek is görcsbe rándul a gyomra, hiszen egy olyan hívatlan vendég, amely háromféle gyümölcsfát is képes fojtogató erővel a padlóra küldeni.

Mi az a zuzmó, és miért pont a te fádra feni a fogát?

A zuzmó pikkelyes, páncélszerű kinézete miatt első ránézésre olyan, mintha egy idegen bolygóról hajították volna a Földre, hogy célba vegye az élővilágunkat. Természetesen erről szó sincs, a zuzmó ugyanis gombákból és algákból áll, amelyek egymást segítve kapaszkodnak a fák kérgén. Olyan fákra költözik rá, amelyeknél lelassult a növekedés, a koronájuk elhanyagolt, sűrű és párás. Ha a te fád is tele van tavaszi zuzmóval, az lényegében egy segélykiáltása a növénynek, hogy nem kap elég fényt és levegőt.

Miért veszélyes a zuzmó?

A zuzmó a legtöbb esetben a kajszi, a körte, és az öreg almafák kérgén jelenik meg. Nem közvetlenül mérgezi a fákat, hanem otthont ad olyan kártevőknek mint a pajzstetvek, atkák és különböző gombaspórák, amelyek a téli hideg átvészelése után támadásba lendülnek a friss hajtások ellen. A vastag zuzmóréteg eközben elzárja a fakérgek pólusait, amitől a fa szinte megfullad.

Hogyan kezeljem a zuzmót a fán?

Eme hívatlan vendég brutális leszámolást igényel. A nagy kerti tisztogatásra a tavaszi lemosópermetezés előtt kell időt szánni. A zuzmó irtása három lépésből áll, ezek

a mechanikai tisztítás,

a vegyi fegyver,

és a mésztej bevetése.

Mechanikai tisztítás

Egy erős szőrű gyökérkefével vagy tompa kaparóvassal kell dolgozz. Teríts le a fa alá fóliát, és határozott mozdulatokkal dörzsöld le a zuzmót! Ami a fóliára hullik, azonnal tűzre vele! Ne tedd a komposztba, mert a spórák visszatérnek!

Vegyi támadás

Ez az igazi kegyelemdöfés. A kén- és réztartalmú lemosó permetezés kötelező. Ezek a szerek elpusztítják a zuzmó maradékát, egyúttal fertőtlenítik a dörzsölés során keletkezett kéregsebeket is.