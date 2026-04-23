Így védd a fáid a zuzmótól

Az első tavaszi napsugarakkal többféle gomba- és hernyóféle mellett a magyar kertek ősellensége is színre lép. A zuzmó miatt még a legbátrabb hobbikertészeknek is görcsbe rándul a gyomra, hiszen egy olyan hívatlan vendég, amely háromféle gyümölcsfát is képes fojtogató erővel a padlóra küldeni.
A zuzmó pikkelyes, páncélszerű kinézete miatt első ránézésre olyan, mintha egy idegen bolygóról hajították volna a Földre, hogy célba vegye az élővilágunkat. Természetesen erről szó sincs, a zuzmó ugyanis gombákból és algákból áll, amelyek egymást segítve kapaszkodnak a fák kérgén. Olyan fákra költözik rá, amelyeknél lelassult a növekedés, a koronájuk elhanyagolt, sűrű és párás. Ha a te fád is tele van tavaszi zuzmóval, az lényegében egy segélykiáltása a növénynek, hogy nem kap elég fényt és levegőt.
A zuzmó a legtöbb esetben a kajszi, a körte, és az öreg almafák kérgén jelenik meg. Nem közvetlenül mérgezi a fákat, hanem otthont ad olyan kártevőknek mint a pajzstetvek, atkák és különböző gombaspórák, amelyek a téli hideg átvészelése után támadásba lendülnek a friss hajtások ellen. A vastag zuzmóréteg eközben elzárja a fakérgek pólusait, amitől a fa szinte megfullad.
Eme hívatlan vendég brutális leszámolást igényel. A nagy kerti tisztogatásra a tavaszi lemosópermetezés előtt kell időt szánni. A zuzmó irtása három lépésből áll, ezek
Egy erős szőrű gyökérkefével vagy tompa kaparóvassal kell dolgozz. Teríts le a fa alá fóliát, és határozott mozdulatokkal dörzsöld le a zuzmót! Ami a fóliára hullik, azonnal tűzre vele! Ne tedd a komposztba, mert a spórák visszatérnek!
Ez az igazi kegyelemdöfés. A kén- és réztartalmú lemosó permetezés kötelező. Ezek a szerek elpusztítják a zuzmó maradékát, egyúttal fertőtlenítik a dörzsölés során keletkezett kéregsebeket is.
Ez egy ősi módszer. Ha profin akarod csinálni, akkor meszeld le a fa törzsét. A fehér mészréteg lúgos kémhatása távol tartja a zuzmót és visszaveri a fényt, ezzel megvédve a törzset a kora tavaszi fagyrepedésektől. Két legyet ütsz egy csapásra!
