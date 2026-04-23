Curtis Real Madrid-meccsre utazott kisfiával: "Sokat mesélek neki Puskásról és Ronaldóról is!"

Kevés meghatóbb pillanat van egy szülő életében, mint amikor először él át igazán nagy közös kalandot gyermekével. Curtis most pontosan ezt tapasztalta meg.

Curtis és Doni minden pillanatot kihasználnak a háromnapos utazás során (Fotó: Mediaworks Archív)

Curtis először utazott kisfiával kettesben külföldre

Curtis életében különleges mérföldkőhöz érkezett: először indult el külföldre kettesben a fiával, ami régóta szerepelt a bakancslistáján. A rövid madridi kiruccanás nemcsak pihenésről szólt, hanem egy közös szenvedély megéléséről is.

Végre most egy hónap szünetem van, pont azt töltöm, nagyon-nagyon elfáradtam, próbálok minél többet pihenni. A Real Madrid spanyol bajnoki meccsére jöttünk Madridba a kisfiammal. Próbálom a családdal tölteni az időt és magammal is foglalkozni. Ez az első közös, külföldi fiús programunk

– mesélte Széki Attila. A foci iránti rajongás mindkettejüket összeköti, így nem is volt kérdés, hogy egy ilyen esemény adja az utazás apropóját.

Megyünk stadiontúrára, azt nagyon várja már, sokat mesélek neki Puskás Ferencről és Ronaldót is nagyon szereti. Nagy volt a várakozás és az izgalom, szerintem legalább annyira vártam, mint ő. Amikor megtudtam, hogy kisfiam fog születni, tudtam, hogy egy napon így együtt eljövünk majd

– tette hozzá.

A rapper legnagyobb örömére a kisfia is rajong a fociért (Fotó: Takács Joci)

Szeptemberben irány az iskolapad

Curtis fia számára ez az élmény különösen fontos, hiszen hamarosan új fejezet kezdődik az életében. Augusztusban tölti be a hetedik életévét, szeptembertől pedig már iskolás lesz. Az örökmozgó kisfiú energiája szinte kimeríthetetlen, amit az édesapja is büszkén mesélt.

Az nem kifejezés, hogy mennyire örökmozgó, nem lehet lelőni sem, elképesztő, hogy mennyi energiája van. Annak örülünk a legjobban, hogy előbb mondja, hogy menjünk ki a kertbe focizni, mint hogy PS-ezzünk. Mindent szeret csinálni, nagyon aktív kisfiú. Sport, foci, kosár, minden, aminek a mozgáshoz köze van

– mesélte a rapper. Nem meglepő tehát, hogy Curtis fia sportiskolában kezdi meg tanulmányait: