Így lesz tökéletes a tojásos reggeli

Nagy főzési idő kisokos 1.

Először kevés olajon fehéredésig pirítsuk meg a rizs 70 százalékát. Ezután öntsük fel másfélszer annyi vízzel. Fedő alatt forraljuk fel, majd vegyük lejjebb a lángot. A főzési idő a rizs fajtájától függ, ezért mindig a csomagoláson feltüntetett ideig főzzük – például basmati és jázmin rizs esetén 11 percig. Csak az elején keverjük át egyszer, utána már ne!

2. A forrástól számoljuk

Az al dente, azaz „fogkemény” tészta azt jelenti, hogy már megpuhult, de még érezhetően roppan a fogunk alatt. Ehhez forraljuk fel a vizet, és akkor adjuk hozzá a sót, amikor már lobog. Tegyük bele a tésztát, közben többször keverjük meg. Főzzük 7 percig, majd szűrjük le. Ne olajozzuk, és ne öblítsük le hideg vízzel.

3. Nem mállik szét a krumpli

Ha tört krumpli, krumplipüré vagy tepsiben sült burgonya kerül majd az asztalra, mindig héjában főzzük, így megmarad a keményítőtartalma, nem mállik szét, és az íze is finomabb. A főzési idő közepes burgonyánál 25 perc. Ha esetleg mégis felkockázzuk, 12 percig kell főzni, majd azonnal szűrjük le.

4. Felszívja a forró vizet

Tegyük a kuszkuszt hőálló tálba, majd locsoljuk meg kevés olívaolajjal vagy vajjal, és sózzuk meg. Öntsünk rá kétszeres mennyiségű forró vizet. Fedjük le, hagyjuk állni 8 percig, majd keverjük át, és már tálalhatjuk is.

5. Belül puha, kívül ropogós

Vegyük le a kukorica leveleit, tegyük a fazék aljára, erre jöhet egy réteg bajusztól megfosztott kukorica, majd újra a levelek. Öntsünk rá annyi vizet, hogy éppen ellepje. Főzzük 15 percig lefedve.

6. Egészben maradnak

Örök dilemma, hogy vajon be kell-e áztatnunk a lencsét vagy sem. A válsz egyszerű: áztatás nélkül hideg vízben tegyük fel a tűzhelyre, és amikor felforr, akkor szűrjük le, majd tiszta, langyos vízben főzzük készre. A kukta jelentősen lerövidíti a főzési időt, és jobban megőrzi az ízeket. Így 15 perc alatt elkészül, fedő nélkül közepes lángon 20-25 perc alatt.

7. Be kell áztatni

A szárazbabot mindenképp áztassuk be egy éjszakára. Ez nemcsak a főzési időt rövidíti le, hanem csökkenti a puffasztó hatást is. Ugyanezt elérhetjük, ha egy csipet szódabikarbónát adunk a főzővízhez. A főzési idő a bab típusától és méretétől függ, de általában legalább 1-2 órára van szükség, míg nagyobb babok esetén akár több órát is igénybe vehet.

8. Tegyük félre pihenni

Öblítsük le a kölest egy szűrőben, hogy eltávolítsuk a szennyeződéseket és megelőzzük a kesernyés ízt. Háromszoros mennyiségű vízben főzzük 15 percig, de érdemes utána kicsit félretenni, mivel így teljesen felszívja a nedvességet, és még ízletesebb, könnyedebb állagot kapunk.