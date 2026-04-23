Saját otthonából tűnt el Mirtill - nagy erőkkel keresik a rendőrök

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Z. Mirtill Dorina ügyében.
A 17 éves lány február 27-én otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Mirtill körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú, barna szemű. Az eltűnt lány fotóját ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a Z. Mirtill Dorina tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
