Brutális vonatbaleset történt: sok a sérült

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 08:48
Az eset körülményeit vizsgálják a hatóságok. A dániai vonatbalesetben sokan megsérültek.

Súlyos vasúti baleset történt Dániában: két vonat ütközött frontálisan egymással, több utas megsérült, számoltak be helyi és nemzetközi források. A vonatbaleset Hillerod közelében történt, nem messze a fővárostól, Koppenhágától.

Súlyos vonatbaleset történt Dániában, sokan megsérültek Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatbaleset Dániában: többen megsérültek

A koppenhágai tűzoltóság tájékoztatása szerint két helyi járat ütközött össze szemből. A szóvivő elmondta: az utasok közül többen megsérültek, ugyanakkor mindenkit sikerült kimenekíteni a szerelvényekből.

A hatóságok kiemelték, hogy senki sem szorult a roncsok közé, ennek köszönhetően nem volt szükség bonyolult műszaki mentésre. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett a frontális ütközéshez. A dán vasúti közlekedésben ritkák az ilyen súlyos balesetek - írja a Magyar Nemzet a Deutsche Welle alapján.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
