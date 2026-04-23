Brutális vonatbaleset történt: sok a sérült

Súlyos vasúti baleset történt Dániában: két vonat ütközött frontálisan egymással, több utas megsérült, számoltak be helyi és nemzetközi források. A vonatbaleset Hillerod közelében történt, nem messze a fővárostól, Koppenhágától.

A koppenhágai tűzoltóság tájékoztatása szerint két helyi járat ütközött össze szemből. A szóvivő elmondta: az utasok közül többen megsérültek, ugyanakkor mindenkit sikerült kimenekíteni a szerelvényekből.

A hatóságok kiemelték, hogy senki sem szorult a roncsok közé, ennek köszönhetően nem volt szükség bonyolult műszaki mentésre. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett a frontális ütközéshez. A dán vasúti közlekedésben ritkák az ilyen súlyos balesetek - írja a Magyar Nemzet a Deutsche Welle alapján.