Láncfűrészes apagyilkos érkezett a bíróságra: ez olvasható le az arcáról

Kéz- és lábbilincsben vezették a BVOP műveleti osztályának munkatársai a láncfűrészes apagyilkost. A férfi hosszú hónapok után először nézhetett az ügyben szintén vádlott felesége szemébe. Egymástól nagyjából két méterre álltak a bíróság folyosóján, a terembe való bebocsátásra várva, bilincsbe verve. 2024. január 30-án S. Előd a vád szerint megölte a saját édesapját, Károlyt, majd horrorfilmbe illő módon eltüntette a férfi holttestét. Felesége, Zsuzsa, aki már korábban elhunyt, ismert újságíró volt.

Bilincsben hozták az apagyilkost a bíróságra / Fotó: Freepik

Először egy láncfűrésszel feldarabolta a testet. A maradványok egy részét lehúzta a vécén, egy másik részét egy kifejezetten erre a célra vásárolt kályhában elégette, de volt egy rész, amit ismeretlen helyen rejtett el. A férfinek a holttest eltüntetésében a felesége, Judit is segített. Többek között fóliát vásárolt a testrészek csomagolásához, és egy aranyláncot is eladott egy zálogházban.

A brutális cselekménysorozat után, a házaspár a kislányával együtt az áldozat házába költözött. Előd még a ház födémjét is feltörte, mert biztos volt benne, hogy ott megtalálja a három évvel korábban elhunyt édesanyja értékes ékszereit rejtő széfet.

Az apagyilkos maga jelentette be Károly eltűnését

Előd aztán 2024 februárjának végén bejelentette az apja eltűnését. A rendőrökben gyanút keltettek a férfi által elmondottak, majd az apagyilkos fiút a bíróság áprilisban letartóztatta. Nem sokkal később Juditot is gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügynek van két másik érintettje is. Az egyikük Judit egy korábbi kapcsolatából származó fia, és annak egy ismerőse. Ők szervezték meg a házban levő értéktárgyak értékesítését.

Információink szerint a házaspár gyermekéről jelenleg rokonok gondoskodnak.

S. Előd egyébként annak ellenére rabruhát visel, hogy még nem született meg ellene a jogerős ítélet. A letartóztatottak a börtönben még a saját ruhájukat viselik, kivéve, ha munkát vállalnak a rácsok mögött. Előd karbantartóként tette hasznossá magát. Információink szerint kérvényezte, hogy kapcsolatot tarthasson a kislányával, de ezt megtagadták tőle.

Az ügyész S. Elődre 19 , S. Juditra 12 év fegyházbüntetést kért a vádiratban.