Ez hazánk legízletesebb mangalica sonkája: Gianni és Miki megtalálta az aranyérmes terméket

A végeláthatatlan húskínálat miatt sajnos gyakran megesik, hogy nem olyan terméket veszünk le a polcról, amely valóban minőséget képvisel. Ezentúl azonban nem kell attól tartanod, hogy mellényúlsz, ugyanis Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós arra vállalkozott a Mindmegette csapatával, hogy megtalálja, melyik a legjobb sonka hazánkban, illetve feltárja, hogy mire kell ügyelni vásárláskor.
A legtöbb magyar család úgy véli, hogy sonka nélkül nincs húsvét, azonban ezt az ínycsiklandó ételt az év bármely napján fogyaszthatjuk magában, illetve alapanyagként is felhasználhatjuk különböző fogásokhoz. Habár sokan nem tudják, de a mangalica hús omega-3 zsírsavakban és antioxidánsokban gazdag, aminek köszönhetően a szív egészségére is jó hatást gyakorol. Emellett magas a fehérjetartalma, így könnyebben emészthető. A minőségi mangalica sonka kiválasztása ugyanakkor sokszor fejtörést okozhat, ezért Gianni és Miki sonkatesztjének eredménye jó támpontot adhat.
A mangalica sonka akár 3 és fél évig is érlelhető, mivel megőrzi nedves és rugalmas textúráját, mély és intenzív vörös színét, illetve egyedi ízvilágát.
A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a 3 legjobb hazai terméket, amelyet Gianninak és Mikinek értékelnie kellett. Mielőtt a szakértők belevágtak volna a mangalica sonkák kóstolásába, Pesti István Michelin-csillagos séf pár hasznos tanáccsal látta el őket.
Illat tekintetében figyeljetek a kellemes fermentáltságra, a vajasságra és a diós aromákra. Az íznél pedig egyértelműen az umamiság fog előkerülni, egy hosszan tartó, sós ízre kell számítanotok. Az állagnál pedig fontos a kellemes zsír és húsarány, a márványozottság, a finom gyöngyházfény, a vörösség és a jó zsíreloszlás
– magyarázta a szakértő a főbb szempontokat, amelyek ínycsiklandó összhatást eredményeznek.
Gianninak és Mikinek először bekötött szemmel kellett megillatoznia a három kézműves terméket és egy ötös skálán pontoznia azokat. A szakértők ezt követően levehették a szemfedőt, hogy vizuálisan és tapintás alapján is értékeljék a mangalica sonkákat. Végül jöhetett a kóstolás, amely során a gasztroguruk ugyancsak külön-külön pontozták a sonkákat. Ráadásként annak a húsnak ítélhettek plusz 5 pontot, amely számukra elérte a „wow-faktort”.
Az összesítés alapján a legjobb mangalica sonkának a megyaszói húsüzem terméke bizonyult.
A mangalica hús ma már a csúcsgasztronómiában is felfedezhető. Egyre több sztárszakács használja, hiszen számos mesés fogás készíthető belőle.
