Gianni és Miki kézműves kolbászokat kóstol.

A gasztroszakértők döntöttek: szerintük ez a hazai füstölt kolbász érdemli az aranyérmet – 3. rész

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 10:43
kézműves termékhazai termékGianni Annonikolbász
Az olasz szakács és a magyar gasztroszakember újabb komoly kihívás elé nézett. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós ugyanis ezúttal a legjobb kézműves kolbász nyomába eredt. Vajon melyik hazai termék lopja be magát a szívükbe? Most kiderül!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Határozottan kijelenthetjük, hogy a magyar konyha elengedhetetlen része a kolbász, legyen szó rakott vagy paprikás krumpliról, lecsóról vagy éppen babgulyásról. De vajon mitől lesz egy kézműves kolbász finom és minőségi? Mennyire számít a füstölés vagy a fűszerezés? Szakértő árulta el a kulisszatitkokat, a gasztroguruk pedig a Mindmegette csapatával karöltve megtalálták a legkiválóbb hazai terméket!

Kézműves kolbászok kóstolás előtt.
A gasztroguruk ezúttal a legjobb kézműves kolbászt keresték.
Fotó: mindmegette.hu
  • Ismerd meg hazánk egyik legkiválóbb termékét.
  • Szakértő elárulja, miről ismerheted fel a tökéletes kézműves kolbászt.
  • A kolbászteszt alapján a Káptalantóti mangalica parasztkolbász végzett az első helyen.

Gasztronómiai utazás a magyar termékek világában: a tökéletes kézműves kolbász titka

Talán nem túlzás azt mondani, hogy minden magyar hűtőjében vagy kamrájában ott lapul egy rúd kolbász, ami bármilyen egytálételben vagy friss pékáruval megállja a helyét. Emellett pedig legyen szó csípős, csemege, füstölt vagy száraz változatról, biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. Továbbá nem mehetünk el amellett sem, hogy nemzetünk ennek az ételnek három fajtájára is hungarikumként tekint. Ezért nem véletlen, hogy két gasztroszakértőnek nagy fejtörést okozott a legjobb kézműves füstölt kolbász kiválasztása.

A kolbászkészítés hosszú múltra tekint vissza, régiónként eltérő fűszerezéssel, hústartalommal és érlelési technikákkal.

Ezek a tökéletes kézműves kolbász jellemzői

A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a 3 legjobb hazai terméket, amelyeket Gianni és Miki elé tálaltak. Azonban még mielőtt belevágtak volna a mangalica száraz parasztkolbászok kóstolásába, Such Zoltán András, a 2022-es kolbászkirály egy-két hasznos tanáccsal is ellátta őket.

A szárazkolbásznál figyeljetek arra, hogy megfelelő állagú és keménységű legyen, ami megmutatja, hogy jól volt töltve, és nem lett túlfüstölve. Megillatozva lehet érezni a füstölést a kolbászon. A túlfüstölt kolbásznak túlzottan erős füst illata is lehet, ami nem kedvező

– magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy az élelmiszert általában bükkfával vagy akáccal szokták füstölni.

Such Zoltán elárulja a tökéletes kézműves kolbász titkát.
Such Zoltán András, a 2022-es kolbászkirály elárulja, miről ismerhető fel a tökéletes kézműves kolbászt.
Fotó: youtube

A kettévágott kolbásznál szembetűnő lehet a termék metszéslapjának márványozottsága, a másik pedig a fűszerek és a kolbászhús eldolgozottsága

 – folytatta Such Zoltán, emellett pedig kiemelte, hogy a kolbász nem megfelelő keménysége és állaga, illetve a fűszerek dominanciája is árulkodó lehet.

A kolbász lehet nyers, füstölt, főtt vagy szárított, a felhasználás céljától és az eltarthatóságtól függően.

A nagy kolbászteszt: ez a kézműves kolbász kaparintotta meg az első helyet

Gianninak és Mikinek először bekötött szemmel kellett megkóstolnia a füstölt kolbászokat, illetve egy 5-ös skálán pontozni azokat. Ezt követően levehették a szemkötőt, hogy jobban is szemügyre vegyék az ínycsiklandó termékek márványozottságát és eldolgozottságát. Végül, de nem utolsósorban pedig annak a kézműves terméknek ítélhettek plusz 5 pontot, amely szerintük elérte azt a bizonyos wow-faktort.

A versenyt ezúttal a Káptalantóti mangalica-parasztkolbász nyerte, amely a Magyaródi család műhelyében készül.

A kolbász típusától függ a tárolási módja. A nyers változatot hűtve és gyors felhasználással, a füstölt vagy szárított kolbászt pedig hűvös, szellős helyen akár hónapokig is eltarthatjuk.

Ha érdekel a teljes videó, akkor itt megnézheted:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
