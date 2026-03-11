A gasztroszakértők döntöttek: szerintük ez a hazai füstölt kolbász érdemli az aranyérmet – 3. rész

Határozottan kijelenthetjük, hogy a magyar konyha elengedhetetlen része a kolbász, legyen szó rakott vagy paprikás krumpliról, lecsóról vagy éppen babgulyásról. De vajon mitől lesz egy kézműves kolbász finom és minőségi? Mennyire számít a füstölés vagy a fűszerezés? Szakértő árulta el a kulisszatitkokat, a gasztroguruk pedig a Mindmegette csapatával karöltve megtalálták a legkiválóbb hazai terméket!

A gasztroguruk ezúttal a legjobb kézműves kolbászt keresték.

Fotó: mindmegette.hu

Ismerd meg hazánk egyik legkiválóbb termékét.

Szakértő elárulja, miről ismerheted fel a tökéletes kézműves kolbászt.

A kolbászteszt alapján a Káptalantóti mangalica parasztkolbász végzett az első helyen.

Gasztronómiai utazás a magyar termékek világában: a tökéletes kézműves kolbász titka

Talán nem túlzás azt mondani, hogy minden magyar hűtőjében vagy kamrájában ott lapul egy rúd kolbász, ami bármilyen egytálételben vagy friss pékáruval megállja a helyét. Emellett pedig legyen szó csípős, csemege, füstölt vagy száraz változatról, biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. Továbbá nem mehetünk el amellett sem, hogy nemzetünk ennek az ételnek három fajtájára is hungarikumként tekint. Ezért nem véletlen, hogy két gasztroszakértőnek nagy fejtörést okozott a legjobb kézműves füstölt kolbász kiválasztása.

A kolbászkészítés hosszú múltra tekint vissza, régiónként eltérő fűszerezéssel, hústartalommal és érlelési technikákkal.

Ezek a tökéletes kézműves kolbász jellemzői

A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a 3 legjobb hazai terméket, amelyeket Gianni és Miki elé tálaltak. Azonban még mielőtt belevágtak volna a mangalica száraz parasztkolbászok kóstolásába, Such Zoltán András, a 2022-es kolbászkirály egy-két hasznos tanáccsal is ellátta őket.

A szárazkolbásznál figyeljetek arra, hogy megfelelő állagú és keménységű legyen, ami megmutatja, hogy jól volt töltve, és nem lett túlfüstölve. Megillatozva lehet érezni a füstölést a kolbászon. A túlfüstölt kolbásznak túlzottan erős füst illata is lehet, ami nem kedvező

– magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy az élelmiszert általában bükkfával vagy akáccal szokták füstölni.