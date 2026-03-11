A gasztroszakértők döntöttek: szerintük ez a hazai füstölt kolbász érdemli az aranyérmet – 3. rész

Határozottan kijelenthetjük, hogy a magyar konyha elengedhetetlen része a kolbász, legyen szó rakott vagy paprikás krumpliról, lecsóról vagy éppen babgulyásról. De vajon mitől lesz egy kézműves kolbász finom és minőségi? Mennyire számít a füstölés vagy a fűszerezés? Szakértő árulta el a kulisszatitkokat, a gasztroguruk pedig a Mindmegette csapatával karöltve megtalálták a legkiválóbb hazai terméket!
Talán nem túlzás azt mondani, hogy minden magyar hűtőjében vagy kamrájában ott lapul egy rúd kolbász, ami bármilyen egytálételben vagy friss pékáruval megállja a helyét. Emellett pedig legyen szó csípős, csemege, füstölt vagy száraz változatról, biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. Továbbá nem mehetünk el amellett sem, hogy nemzetünk ennek az ételnek három fajtájára is hungarikumként tekint. Ezért nem véletlen, hogy két gasztroszakértőnek nagy fejtörést okozott a legjobb kézműves füstölt kolbász kiválasztása.
A kolbászkészítés hosszú múltra tekint vissza, régiónként eltérő fűszerezéssel, hústartalommal és érlelési technikákkal.
A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a 3 legjobb hazai terméket, amelyeket Gianni és Miki elé tálaltak. Azonban még mielőtt belevágtak volna a mangalica száraz parasztkolbászok kóstolásába, Such Zoltán András, a 2022-es kolbászkirály egy-két hasznos tanáccsal is ellátta őket.
A szárazkolbásznál figyeljetek arra, hogy megfelelő állagú és keménységű legyen, ami megmutatja, hogy jól volt töltve, és nem lett túlfüstölve. Megillatozva lehet érezni a füstölést a kolbászon. A túlfüstölt kolbásznak túlzottan erős füst illata is lehet, ami nem kedvező
– magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy az élelmiszert általában bükkfával vagy akáccal szokták füstölni.
A kettévágott kolbásznál szembetűnő lehet a termék metszéslapjának márványozottsága, a másik pedig a fűszerek és a kolbászhús eldolgozottsága
– folytatta Such Zoltán, emellett pedig kiemelte, hogy a kolbász nem megfelelő keménysége és állaga, illetve a fűszerek dominanciája is árulkodó lehet.
A kolbász lehet nyers, füstölt, főtt vagy szárított, a felhasználás céljától és az eltarthatóságtól függően.
Gianninak és Mikinek először bekötött szemmel kellett megkóstolnia a füstölt kolbászokat, illetve egy 5-ös skálán pontozni azokat. Ezt követően levehették a szemkötőt, hogy jobban is szemügyre vegyék az ínycsiklandó termékek márványozottságát és eldolgozottságát. Végül, de nem utolsósorban pedig annak a kézműves terméknek ítélhettek plusz 5 pontot, amely szerintük elérte azt a bizonyos wow-faktort.
A versenyt ezúttal a Káptalantóti mangalica-parasztkolbász nyerte, amely a Magyaródi család műhelyében készül.
A kolbász típusától függ a tárolási módja. A nyers változatot hűtve és gyors felhasználással, a füstölt vagy szárított kolbászt pedig hűvös, szellős helyen akár hónapokig is eltarthatjuk.
Ha érdekel a teljes videó, akkor itt megnézheted:
