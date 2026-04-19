Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Micimackó kedvencei – íme a 10 legfinomabb méz

Micimackó kedvencei – íme a 10 legfinomabb méz

toptippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 10:45
válogatásmézbazárgasztronómiakulináris élvezet
Virágos, fűszeres, krémes vagy egzotikus – a méz már rég nem csak a teába való. Válogatásunkban olyan különleges ízeket gyűjtöttünk össze, amelyekkel egy kanálnyi édességből igazi élmény lesz. Ne menj sehova, vedd sorra velünk a tíz legjobb mézet!
Bors
A szerző cikkei

Ínycsiklandóan édes, tökéletes kávéba és süteményekbe, nem mellesleg antibakteriális hatású: a méz az egyik legértékesebb táplálékunk, amelynek újabb adagjait ebben az évszakban kezdik gyártani a szorgos kis méhecskék, és egészen a nyár végéig termelik az aranylón csorgó édességet, amelynek számos fajtája létezik függően attól, hogy a méhek milyen virágok nektárját lakmározzák. Habár annyira széles a választék, hogy nehéz eldönteni, melyik a legjobb méz, a Fanny magazin tett egy próbát és összegyűjtötte azt a tízet, amelyek szerintük mind elnyerhetnék a legfinomabb méz címét. Ezeket a termékeket még Micimackó is megirigyelné, így ne várj sokat, szerezz be párat az alábbi mézek közül!

A legjobb méz nyomában
A legjobb mézeket keresed? Nálunk megtaláltad.
Fotó: 123RF

Íme a 10 legjobb méz

MyBee mézkaramell (200 g)

MyBee mézkaramell
MyBee mézkaramell
Ár: 2700 Ft
Fotó: mezesgergo.hu

Lágy, gazdag ízű karamell, amelyet tiszta mézből karamellizálnak. Különleges édesség desszertekhez és ajándéknak.

Bilbo nyers rózsa méz (230 g)

Bilbo nyers rózsaméz
Bilbo nyers rózsaméz
Ár: 2071 Ft
Fotó: mannavita.hu

A bilbo rózsaméz egyedi ízzel bír – ez a jól ismert bolgár rózsaaroma. Bulgária igen népszerű különlegessége.

La Chinata narancsvirágméz (300 g)

La Chinata narancsvirág méz
La Chinata narancsvirág méz
Ár: 2980 Ft
Fotó: soldeli.hu

A La Chinata narancsvirág méz egy különleges, prémium minőségű termék, amely a narancsfák illatos virágainak nektárjából készül. Lágy, virágos aromája és enyhén citrusos ízvilága teszi igazán egyedivé.

NAHA mangós méz (150 g)

1990 Ft

Igazi egzotikus különlegesség: a mangó selymes, gyümölcsös íze tökéletesen kiegészíti a méz édességét, így remekül illik reggelikhez, desszertekhez vagy sajtok mellé. 

Ezercsepp gyömbéres krémméz (250 g)

Ezercsepp gyömbéres krémméz
Ezercsepp gyömbéres krémméz
Ár: 2590 Ft
Fotó: naha.hu

A gyömbéres krémméz egy intenzív ízű, fűszeres és egészséges kézműves mézkülönlegesség, amelyben a méz természetes édessége ötvöződik a gyömbér csípős, melegítő, immunerősítő hatásával. Amellett, hogy kulináris szempontból is különleges, kiváló természetes gyógyszer megfázás, torokfájás és gyulladások ellen.

MMM Hot Honey chilis méz (450 g)

MMM Hot Honey chilis méz
MMM Hot Honey chilis méz
Ár: 3490 Ft
Fotó: falusikosar.hu

A csilipaprika és a méz tökéletes harmóniája, amelyet egy csöpp ecet bolondít meg. Igazi pikánsan édes különlegesség!

MMM gesztenyeméz (250 g)

MMM Hot Honey chilis méz
MMM Hot Honey chilis méz
Ár: 2550 Ft
Fotó: mmm.hu

Kizárólag szelídgesztenye nektárjából áll. Magas fruktóz tartalmú méz, ezért lassan kristályosodik. Füstös, fűszeres ízvilágának köszönhetően kiváló választás lehet érlelt sajtok, kiadós húsételek, vagy zamatos őszi gyümölcsök, például körte mellé.

MMM aranyvessző méz (250 g)

MMM aranyvessző méz
MMM aranyvessző méz
Ár: 1990 Ft
Fotó: mmm.hu

Az aranyvessző nektárjából készül. Karakteres íze enyhén fanyar, nem annyira lágy, mint az akácméz. Az illata kissé gyógynövényes, kiválóan hat gyulladáscsökkentőként és immunerősítőként, vízhajtó hatása miatt pedig hatékony lehet húgyúti problémák fennállása esetén is.

BEOBEE olajretek méz (250 g)

BEOBEE olajretek méz
BEOBEE olajretek méz
Ár: 2390 Ft
Fotó: beobee.hu

Az olajretek fehér virágainak nektárjából készül. Olajretket viszonylag kevés helyen termesztenek Magyarországon, így igazi ritkaságszámba megy. Viszonylag gyorsan kristályosodó, aromás illattal rendelkező mézfajta. Kevésbé édes, ugyanakkor gazdag az ízvilága. Tökéletes választás azoknak, akik nem szeretik a nagyon édes mézeket.

Virágbéke étcsokoládé ízű méz (250 g)

Virágbéke étcsokoládé ízű méz
Virágbéke étcsokoládé ízű méz
Ár: 3400 Ft
Fotó: viragbeke.hu

Az akácméz kellemesen lágy ízét 64 százalékos kakaótartalmú perui étcsoki dobja fel. Különleges íze mellett gyógyhatású is, a légúti megbetegedések mellett emésztési zavarokra is jó, ezenkívül májregeneráló, méregtelenítő és immunerősítő hatású.

(Fanny magazin)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu