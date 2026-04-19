Micimackó kedvencei – íme a 10 legfinomabb méz

Ínycsiklandóan édes, tökéletes kávéba és süteményekbe, nem mellesleg antibakteriális hatású: a méz az egyik legértékesebb táplálékunk, amelynek újabb adagjait ebben az évszakban kezdik gyártani a szorgos kis méhecskék, és egészen a nyár végéig termelik az aranylón csorgó édességet, amelynek számos fajtája létezik függően attól, hogy a méhek milyen virágok nektárját lakmározzák. Habár annyira széles a választék, hogy nehéz eldönteni, melyik a legjobb méz, a Fanny magazin tett egy próbát és összegyűjtötte azt a tízet, amelyek szerintük mind elnyerhetnék a legfinomabb méz címét. Ezeket a termékeket még Micimackó is megirigyelné, így ne várj sokat, szerezz be párat az alábbi mézek közül!

Íme a 10 legjobb méz

MyBee mézkaramell (200 g)

Ár: 2700 Ft

Lágy, gazdag ízű karamell, amelyet tiszta mézből karamellizálnak. Különleges édesség desszertekhez és ajándéknak.

Bilbo nyers rózsa méz (230 g)

Ár: 2071 Ft

A bilbo rózsaméz egyedi ízzel bír – ez a jól ismert bolgár rózsaaroma. Bulgária igen népszerű különlegessége.

La Chinata narancsvirágméz (300 g)

Ár: 2980 Ft

A La Chinata narancsvirág méz egy különleges, prémium minőségű termék, amely a narancsfák illatos virágainak nektárjából készül. Lágy, virágos aromája és enyhén citrusos ízvilága teszi igazán egyedivé.

NAHA mangós méz (150 g)

1990 Ft

Igazi egzotikus különlegesség: a mangó selymes, gyümölcsös íze tökéletesen kiegészíti a méz édességét, így remekül illik reggelikhez, desszertekhez vagy sajtok mellé.

Ezercsepp gyömbéres krémméz (250 g)

Ár: 2590 Ft

A gyömbéres krémméz egy intenzív ízű, fűszeres és egészséges kézműves mézkülönlegesség, amelyben a méz természetes édessége ötvöződik a gyömbér csípős, melegítő, immunerősítő hatásával. Amellett, hogy kulináris szempontból is különleges, kiváló természetes gyógyszer megfázás, torokfájás és gyulladások ellen.

MMM Hot Honey chilis méz (450 g)

Ár: 3490 Ft

A csilipaprika és a méz tökéletes harmóniája, amelyet egy csöpp ecet bolondít meg. Igazi pikánsan édes különlegesség!

MMM gesztenyeméz (250 g)

Ár: 2550 Ft

Kizárólag szelídgesztenye nektárjából áll. Magas fruktóz tartalmú méz, ezért lassan kristályosodik. Füstös, fűszeres ízvilágának köszönhetően kiváló választás lehet érlelt sajtok, kiadós húsételek, vagy zamatos őszi gyümölcsök, például körte mellé.