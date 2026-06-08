Megszólalt a polgármester a kollégiumból kizuhant diák ügye kapcsán

Megkezdődött a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant középiskolás fiú ügyében - közölte a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója az MTI-vel hétfőn.

Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook

Török Szabolcs tudatta, hogy az eseményről vasárnapról hétfőre virradó éjszaka értesült, és azonnal a helyszínre sietett. A történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, ám a tankerület számára jelenleg az érintett diák egészségi állapota, valamint a kollégiumi közösség támogatása a legfontosabb - fűzte hozzá.

Az igazgató jelezte, hogy már a kora reggeli órákban felvette a kapcsolatot a Fejér vármegyei Pedagógiai Szakszolgálattal, és megszervezték a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulók számára.

Megjegyezte: a hasonló esetek megelőzése minden köznevelési intézmény számára kiemelt jelentőségű. A konkrét ügy tapasztalatait a vizsgálatok lezárását követően lehet felelősen értékelni, és azok alapján lehet szükség esetén további intézkedésekről dönteni; a vizsgálat a József Attila Középiskolai Kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével folyik.

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a személyiségi és betegjogokra való tekintettel nem adott felvilágosítást a diák állapotáról. Ugyanakkor Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a tanulót stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll

- fogalmazott.

A városvezető azt is közölte, hogy hajnal óta kapcsolatban vannak a tankerülettel, valamint a szakképzési centrummal, előbbinek felajánlotta a város segítségét.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter délelőtt közölte, hogy kizuhant egy diák a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A gyermek életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A politikus jelezte, hogy a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.