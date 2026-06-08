„Az utolsó utáni pillanatában is emberként, méltósággal kezelték” - megindító levelet kaptak a mentősök

Az Országos Mentőszolgálat rendszeresen számol be drámai életmentésekről a Facebook-oldalán. Ám ezúttal egy levelet közöltek a mentősök, amiben az írója háláját fejezte ki azért, amit az édesapjáért tettek.

Megindító levelet kaptak a mentősök Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Hálámat szeretném kifejezni azért, amit Édesapámért és a családunkért tettek. […] apukám rosszul lett. A hamar kiérkező segítség ellenére már sajnos nem tudtak rajta segíteni

- kezdte a levélíró, majd így folytatta:

– Testvérem megkérte a mentősöket a hosszas küzdelem után, hogy takarják le a földön fekvő édesapámat, de ők olyat tettek, amire nem találok szavakat, hogy mennyit jelentett nekünk azon a nehéz estén: nem csak hogy betakarták, de visszaemelték őt az ágyába, és leragasztották a kezén a frissen szerzett tűnyomokat. Az utolsó utáni pillanatában is emberként, méltósággal kezelték, így mi is méltósággal tudtunk tőle elbúcsúzni.

Ugyan én később érkeztem, és nem tudtam személyesen megköszönni ezt a mérhetetlenül emberséges gesztust, de ha magukra ismernek a kedves kollégáik, szeretném ha tudnák hogy így ismeretlenül, szavak nélkül is mennyit adtak nekem, nekünk aznap este, és még egy ilyen helyzetet, egy óriási gyászt is könnyít a tudat, hogy nem csak a végső ítélet kimondásáig, hanem azután is mindent megtettek érte

- zárta sorait a levél írója, amelyet az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közzétett posztjában.