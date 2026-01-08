Zsírosodásra hajlamos a bőröd? Ezekkel a termékekkel tarthatod kordában

Mindennap kijön valamilyen új trendi bőrápoló termék, és sajnos hajlamosak is vagyunk újabb és újabb kencékhez nyúlni, abban bízva, hogy azok majd segítenek a zsíros bőrünkön – ez azonban a legtöbb esetben csak felesleges pénzkidobás. Alább öt olyan filléres terméket mutatunk, amelyeket érdemes beszerezned. Hidd el, a bőröd és a pénztárcád egyaránt hálás lesz értük!

Több filléres termék is elérhető, amelyeket zsíros bőrre fejlesztettek ki.

Fotó: Sergey Mironov / Getty Images

5 drogériás termék, amelyet mindenképpen próbálj ki, ha zsíros bőrrel küzdesz

Valószínűleg azt gondolod, hogy a drágább a jobb, pedig ez nem feltétlen igaz. Sokszor csak a márka nevét fizeted meg, de hatóanyagokban egy egyszerű drogériás termék is vetekedhet a kifejezetten drága luxusmárkás kencékkel.

Arctisztító – Neutrogena Hydro Boost®

Neutrogena Hydro Boost® tisztító gél Ár: 3.120 Ft

Fotó: notino

Mielőtt bármilyen szérumot magadra kennél, az első és legfontosabb lépés a megfelelő arctisztító kiválasztása. A Neutrogena Hydro Boost® tisztító gél nemcsak leszedi a sminket és a koszt, de közben hialuronsavval mélyen hidratálja is a bőrt, hogy az ragyogó és selymes maradjon. Felfrissít, feltölt, és megakadályozza a kiszáradást – mintha egy luxus arcápolás lenne minden egyes mosakodás!

Szérum – Revox Just niacinamid

Revox Just niacinamid

Ár: 3.399 Ft

Fotó: dm.hu

A szérumok a barátaid, de csak ha a bőrtípusodnak megfelelő termékeket választod. A Revox Just niacinamid szérum B3-vitaminnal turbózza fel a bőrt: szabályozza a faggyútermelést, csökkenti a bőrhibákat, és megerősíti a bőr védekezőképességét. Tökéletes szérum, ha zsíros bőrtípusod van – minden cseppje egy lépés a sima, ragyogó bőr felé!

Szérum – Geek & Gorgeous Porefectly Clear

Geek & Gorgeous 101

Porefectly Clear

Ár: 2.290 Ft

Fotó: skinsmart

Keresed a hazait? Akkor a Geek & Gorgeous néven futó hazai márkától ajánljuk neked a Porefectly Clear szalicilsav szérumot Sarcosine tartalommal, amely szembeszáll a mitesszerekkel, valamint kiváló hatóanyag a tág pórusok és a zsírosodás ellen. Az illat-, színezék- és állatkísérlet-mentes bőrápoló pillanatok alatt beszívódik, és a bőrápolási rutinod igazi sztárja lehet!

C-vitamin szérum – The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F

Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F

Ár: 9.290 Ft

Fotó: douglas.hu

Ez a szérum igazán ütős! A The Ordinary márka Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% C-vitaminos olaj, amely hidratál és élénkít. Felveszi a harcot a sötét foltok és a fakó bőr ellen. Stimulálja a bőr kollagéntermelését, így már néhány nap alatt simább, egyenletesebb és látványosan üdébb arcbőrt eredményezhet.