Zsírosodásra hajlamos a bőröd? Ezekkel a termékekkel tarthatod kordában

Mindennap kijön valamilyen új trendi bőrápoló termék, és sajnos hajlamosak is vagyunk újabb és újabb kencékhez nyúlni, abban bízva, hogy azok majd segítenek a zsíros bőrünkön – ez azonban a legtöbb esetben csak felesleges pénzkidobás. Alább öt olyan filléres terméket mutatunk, amelyeket érdemes beszerezned. Hidd el, a bőröd és a pénztárcád egyaránt hálás lesz értük!
Valószínűleg azt gondolod, hogy a drágább a jobb, pedig ez nem feltétlen igaz. Sokszor csak a márka nevét fizeted meg, de hatóanyagokban egy egyszerű drogériás termék is vetekedhet a kifejezetten drága luxusmárkás kencékkel.
Mielőtt bármilyen szérumot magadra kennél, az első és legfontosabb lépés a megfelelő arctisztító kiválasztása. A Neutrogena Hydro Boost® tisztító gél nemcsak leszedi a sminket és a koszt, de közben hialuronsavval mélyen hidratálja is a bőrt, hogy az ragyogó és selymes maradjon. Felfrissít, feltölt, és megakadályozza a kiszáradást – mintha egy luxus arcápolás lenne minden egyes mosakodás!
A szérumok a barátaid, de csak ha a bőrtípusodnak megfelelő termékeket választod. A Revox Just niacinamid szérum B3-vitaminnal turbózza fel a bőrt: szabályozza a faggyútermelést, csökkenti a bőrhibákat, és megerősíti a bőr védekezőképességét. Tökéletes szérum, ha zsíros bőrtípusod van – minden cseppje egy lépés a sima, ragyogó bőr felé!
Keresed a hazait? Akkor a Geek & Gorgeous néven futó hazai márkától ajánljuk neked a Porefectly Clear szalicilsav szérumot Sarcosine tartalommal, amely szembeszáll a mitesszerekkel, valamint kiváló hatóanyag a tág pórusok és a zsírosodás ellen. Az illat-, színezék- és állatkísérlet-mentes bőrápoló pillanatok alatt beszívódik, és a bőrápolási rutinod igazi sztárja lehet!
Ez a szérum igazán ütős! A The Ordinary márka Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% C-vitaminos olaj, amely hidratál és élénkít. Felveszi a harcot a sötét foltok és a fakó bőr ellen. Stimulálja a bőr kollagéntermelését, így már néhány nap alatt simább, egyenletesebb és látványosan üdébb arcbőrt eredményezhet.
Akár zsíros, akár száraz vagy kombinált bőrtípusba tartozol, a hidratáló mindenképpen kötelező! Az Elyn's Lab Cosmetics All-in Extra egy könnyed, hidratáló és bőrnyugtató arckrém-gél problémás, pattanásos bőrre. Éjszakai és nappali krémnek egyaránt alkalmas, szóval bátran használd fényvédő mellett is! Illat- és színezékanyag-mentes. A hatóanyagai között 7% szkvalán, 5% panthenol, cink, Madecassoside (CICA), urea, allantoin és lipidek találhatók, melyek nyugtatják a bőrt és támogatják annak egészségét.
Ezeket a cikkeket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.