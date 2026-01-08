Zsírosodásra hajlamos a bőröd? Ezekkel a termékekkel tarthatod kordában

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 14:45
Ismerd meg a legjobb drogériás termékeket! Nem kell vagyonokat elköltened különböző High End árkategóriás termékekre, csak azért, mert zsíros bőrtípusod van. Mutatjuk, mit érdemes kipróbálnod!
Bakk Lucia
Mindennap kijön valamilyen új trendi bőrápoló termék, és sajnos hajlamosak is vagyunk újabb és újabb kencékhez nyúlni, abban bízva, hogy azok majd segítenek a zsíros bőrünkön – ez azonban a legtöbb esetben csak felesleges pénzkidobás. Alább öt olyan filléres terméket mutatunk, amelyeket érdemes beszerezned. Hidd el, a bőröd és a pénztárcád egyaránt hálás lesz értük!

Egy zsíros bőrű nő krémezi az arcát a tükör előtt
Több filléres termék is elérhető, amelyeket zsíros bőrre fejlesztettek ki.
Fotó: Sergey Mironov / Getty Images

5 drogériás termék, amelyet mindenképpen próbálj ki, ha zsíros bőrrel küzdesz

Valószínűleg azt gondolod, hogy a drágább a jobb, pedig ez nem feltétlen igaz. Sokszor csak a márka nevét fizeted meg, de hatóanyagokban egy egyszerű drogériás termék is vetekedhet a kifejezetten drága luxusmárkás kencékkel.  

Arctisztító – Neutrogena Hydro Boost®

Neutrogena Hydro Boost®, zsírs bőr, tisztító gél
Neutrogena Hydro Boost® tisztító gél Ár: 3.120 Ft
Fotó: notino

Mielőtt bármilyen szérumot magadra kennél, az első és legfontosabb lépés a megfelelő arctisztító kiválasztása. A Neutrogena Hydro Boost® tisztító gél nemcsak leszedi a sminket és a koszt, de közben hialuronsavval mélyen hidratálja is a bőrt, hogy az ragyogó és selymes maradjon. Felfrissít, feltölt, és megakadályozza a kiszáradást – mintha egy luxus arcápolás lenne minden egyes mosakodás!

Szérum – Revox Just niacinamid  

zsíros bőr, niacinamid, Revox
Revox Just niacinamid 
Ár: 3.399 Ft
Fotó: dm.hu

A szérumok a barátaid, de csak ha a bőrtípusodnak megfelelő termékeket választod. A Revox Just niacinamid szérum B3-vitaminnal turbózza fel a bőrt: szabályozza a faggyútermelést, csökkenti a bőrhibákat, és megerősíti a bőr védekezőképességét. Tökéletes szérum, ha zsíros bőrtípusod van – minden cseppje egy lépés a sima, ragyogó bőr felé!

Szérum – Geek & Gorgeous Porefectly Clear

Zsíros bőrre használj Geek & Gorgeous 101 Porefectly Clear-t.
Geek & Gorgeous 101
Porefectly Clear
Ár: 2.290 Ft
Fotó: skinsmart

Keresed a hazait? Akkor a Geek & Gorgeous néven futó hazai márkától ajánljuk neked a Porefectly Clear szalicilsav szérumot Sarcosine tartalommal, amely szembeszáll a mitesszerekkel, valamint kiváló hatóanyag a tág pórusok és a zsírosodás ellen. Az illat-, színezék- és állatkísérlet-mentes bőrápoló pillanatok alatt beszívódik, és a bőrápolási rutinod igazi sztárja lehet!

C-vitamin szérum – The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F

Zsíros bőrre használj Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F-t.
Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% In Vitamin F 
Ár: 9.290 Ft
Fotó: douglas.hu

Ez a szérum  igazán ütős! A The Ordinary márka Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% C-vitaminos olaj, amely hidratál és élénkít. Felveszi a harcot a sötét foltok és a fakó bőr ellen. Stimulálja a bőr kollagéntermelését, így már néhány nap alatt simább, egyenletesebb és látványosan üdébb arcbőrt eredményezhet.  

Hidratáló – Elyn's Lab Cosmetics All-in Extra

Zsíros bőrre használj Elyn's Lab Cosmetics All-in Extra-t.
Elyn's Lab Cosmetics All-in Extra arckrém-gél 
Ár: 4.990 Ft-tól
Fotó: elynslab.hu

Akár zsíros, akár száraz vagy kombinált bőrtípusba tartozol, a hidratáló mindenképpen kötelező! Az Elyn's Lab Cosmetics All-in Extra egy könnyed, hidratáló és bőrnyugtató arckrém-gél problémás, pattanásos bőrre. Éjszakai és nappali krémnek egyaránt alkalmas, szóval bátran használd fényvédő mellett is! Illat- és színezékanyag-mentes.  A hatóanyagai között 7% szkvalán, 5% panthenol, cink, Madecassoside (CICA), urea, allantoin és lipidek találhatók, melyek nyugtatják a bőrt és támogatják annak egészségét.

