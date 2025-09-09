Ezekkel a filléres drogériás termékekkel szabadulhatsz meg örökre a töredezett hajvégektől 

Nem szép, végtelenül idegesítő, és sok esetben visszafordíthatatlan: a töredezett hajvégek sok esetben jelentenek bosszúságot, kiváltképp a festett hajú nőknek, akiknek egy idő után nincs más megoldásuk, mint levágatni a seprűs végeket. Akad azonban néhány filléres drogériás termék és hajápolási trükk, amely segíthet abban, hogy ne szöszösödjenek, töredezzenek és haljanak el a hajvégeid. A hangsúly a megelőzésen és a helyes, következetes hajápoláson van.

Egyes termékekkel hatékonyan szembeszállhatsz a töredezett hajvégekkel.

Fotó: Pixel-Shot

Ezekre a drogériás termékekre esküszünk, ha a töredezett hajvégek elleni harcról van szó

1. Fésű

Lehet, hogy nevetségesen triviálisan hangzik, de el sem tudod képzelni, mennyire roncsolja a hajadat egy rossz fésű. Ha véget vetnél a hajvégek töredezésének, ne használj túl erős, sűrű és hosszú fogú keféket, és a hajad se húzd, tépd. Válassz jó minőségű bontófésűt vagy tangle teezert, mert ezek finoman bánnak a tincsekkel.

Tangle Teezer Scalp Exfoliator & Massager

4 990 Ft

Fotó: Notino.hu

2. Kifésülést segítő leave-in spray

Ha kócosodásra hajlamos a hajad, ez a termék kötelező kellék! A balzsam mellett kell, hogy a hajápolási rutinodban legyen valami más is, amelyet közvetlenül fésülködés előtt, száraz hajon is bevethetsz, ha el akarod kerülni a kócosodást.

Gliss Express Repair Split Ends

1 699 Ft

Fotó: rossmann.hu

3. Hővédelem

Minden olyan hajformázó eszköz, amely hővel dolgozik – legyen az hajvasaló vagy göndörítő –, roncsolja a hajadat.

Egyrészt: figyelj, hogy ne alkalmazd túl magas hőfokon ezeket az eszközöket.

figyelj, hogy ne alkalmazd túl magas hőfokon ezeket az eszközöket. Másrészt: minden alkalommal, amikor hővel formázol vagy egyszerűen csak hajat szárítasz, használj hővédőt. Ezt ugyanannyira vedd komolyan, mint a fényvédő használatát a bőrápolásban!

Londa Professional Protect it

3 410Ft

Forrás: Notino.hu

4. Hidratálás

A megfelelő hidratálás alapelvárás a tudatos hajápolásban. Ha száraz a hajad, ezt a lépést semmilyen esetben se hagyd ki, a száraz haj ugyanis sokkal könnyebben töredezik. A legjobb, ha samponból és balzsamból is hidratáló hatásút választasz. Szintén sokat segíthetnek a töredezett hajvégek ellen a hajvégápoló-olajak, ezeket azonban csak csekély mennyiségben használd, ellenben könnyen elnehezítheti a frizurádat.

Hajápoló szérum Dream Long Go Sleak

2 999 Ft

Fotó: dm.hu

5. Mélytáplálás

A sérült, száraz hajat muszáj időnként megtámogatni. Ebben segíthetnek a különböző hajpakolások, amelyek hatását egyetlen használat után is érzékelni fogod. Fényesebb és simább lesz tőlük a hajad, a használatuk után ugyanakkor ügyelj arra, hogy jól kiöblítsd azokat a hajadból.