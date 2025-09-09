Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ezekkel a filléres drogériás termékekkel szabadulhatsz meg örökre a töredezett hajvégektől 

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 13:15
Az örök probléma, amelyre rengeteg tippet, trükköt hallhatunk, de valahogy mégsem tudunk megszabadulni tőle. A töredezett hajvégek szinte örök bosszúságot jelentenek, akad azonban néhány drogériákban kapható filléres termék, amellyel hatékonyan elejét vehetjük a problémának, vagy ha már kialakult, akkor eredményesen tehetünk ellene. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Nem szép, végtelenül idegesítő, és sok esetben visszafordíthatatlan: a töredezett hajvégek sok esetben jelentenek bosszúságot, kiváltképp a festett hajú nőknek, akiknek egy idő után nincs más megoldásuk, mint levágatni a seprűs végeket. Akad azonban néhány filléres drogériás termék és hajápolási trükk, amely segíthet abban, hogy ne szöszösödjenek, töredezzenek és haljanak el a hajvégeid. A hangsúly a megelőzésen és a helyes, következetes hajápoláson van. 

Természetes alapanyagú hajápoló termékek a töredezett hajvégekre
Egyes termékekkel hatékonyan szembeszállhatsz a töredezett hajvégekkel.
Fotó: Pixel-Shot

Ezekre a drogériás termékekre esküszünk, ha a töredezett hajvégek elleni harcról van szó 

1. Fésű

Lehet, hogy nevetségesen triviálisan hangzik, de el sem tudod képzelni, mennyire roncsolja a hajadat egy rossz fésű. Ha véget vetnél a hajvégek töredezésének, ne használj túl erős, sűrű és hosszú fogú keféket, és a hajad se húzd, tépd. Válassz jó minőségű bontófésűt vagy tangle teezert, mert ezek finoman bánnak a tincsekkel.

Tangle Teezer Scalp Exfoliator & Massager, töredezett hajvég
Tangle Teezer Scalp Exfoliator & Massager
4 990 Ft
Fotó: Notino.hu  

2. Kifésülést segítő leave-in spray 

Ha kócosodásra hajlamos a hajad, ez a termék kötelező kellék! A balzsam mellett kell, hogy a hajápolási rutinodban legyen valami más is, amelyet közvetlenül fésülködés előtt, száraz hajon is bevethetsz, ha el akarod kerülni a kócosodást.

Gliss Express Repair Split Ends, töredezett hajvég
Gliss Express Repair Split Ends
1 699 Ft
Fotó: rossmann.hu

3. Hővédelem 

Minden olyan hajformázó eszköz, amely hővel dolgozik – legyen az hajvasaló vagy göndörítő –, roncsolja a hajadat. 

  • Egyrészt: figyelj, hogy ne alkalmazd túl magas hőfokon ezeket az eszközöket.
  • Másrészt: minden alkalommal, amikor hővel formázol vagy egyszerűen csak hajat szárítasz, használj hővédőt. Ezt ugyanannyira vedd komolyan, mint a fényvédő használatát a bőrápolásban!
Londa Professional Protect it, töredezett hajvég, hővédő
Londa Professional Protect it 
3 410Ft
Forrás: Notino.hu

4. Hidratálás 

A megfelelő hidratálás alapelvárás a tudatos hajápolásban. Ha száraz a hajad, ezt a lépést semmilyen esetben se hagyd ki, a száraz haj ugyanis sokkal könnyebben töredezik.  A legjobb, ha samponból és balzsamból is hidratáló hatásút választasz. Szintén sokat segíthetnek a töredezett hajvégek ellen a hajvégápoló-olajak, ezeket azonban csak csekély mennyiségben használd, ellenben könnyen elnehezítheti a frizurádat.

Hajápoló szérum Dream Long Go Sleak, hajolaj, töredezett hajvég
Hajápoló szérum Dream Long Go Sleak
2 999 Ft
Fotó: dm.hu

5. Mélytáplálás 

A sérült, száraz hajat muszáj időnként megtámogatni. Ebben segíthetnek a különböző hajpakolások, amelyek hatását egyetlen használat után is érzékelni fogod. Fényesebb és simább lesz tőlük a hajad, a használatuk után ugyanakkor ügyelj arra, hogy jól kiöblítsd azokat a hajadból.

Bors-tipp: használd a pakolásokat minden héten egyszer, hogy a hajad megkapja a szükséges tápanyagokat. Ha rendszeresen vasalod, sütöd a hajadat, megduplázhatod az alkalmakat. 

L’Oréal Paris Elseve Hyaluron Plump, hajpakolás, töredezett hajvég
L’Oréal Paris Elseve Hyaluron Plump
2 740 Ft
Forrás: Notino.hu

Ezért töredeznek a hajvégeid:

