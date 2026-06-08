Ilyet is ritkán látni: lánykérés volt az Operettszínházban - Videón a megható jelenet

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi azok, akik a minap az Operettszínházba látogattak. Egy idős házaspár számára A cigánybáró című nagyoperett előadása egy életre szóló élménnyé vált.

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Lánykérés volt az Operettszínházban

Ugyanis Solti László a Budapesti Operettszínházban kérte meg kedvese, Fehér Ibolya kezét. A felejthetetlen pillanatnak fontos szereplője volt Erdős Attila, a teátrum színésze, „bátorságpróbára" hívta a nézőket: először megtáncoltatott egy első sorban ülő asszonyt, majd az alábbi kérdéssel fordult az emberekhez:

Van-e itt önök között egy még bátrabb ember, aki még nagyobbat mer?

- Solti László ekkor feltette a kezét, hogy jelentkezzen.

– Olyan kérése volt a páromnak, hogy egy nagyon szép, emlékezetes helyen kérjem meg a kezét – mondta a zavarban lévő férfi, mire a közönség üdvrivalgásban tört ki. Ahogy azután is, amikor kedvese, Ibolya igennel válaszolt.

Lánykérés az Operettszínházban Nem mindennapi eseménynek lehettünk tanúi tegnap: Solti László a Budapesti Operettszínházban kérte meg kedvese, Fehér Ibolya kezét. A cigánybáró nagyoperett délutáni előadása előtt Erdős Attila művészünk – a tőle jól megszokott fergeteges humorral – készítette elő a szerelmes pár nagy pillanatát!

- írja az Operettszínház az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a videó: