Ragyogó és egészséges arcbőrre vágysz? Ezeket a tavaszi sminktermékeket kell beszerezned

Mindünknek fülig ér a szája, hogy végre tényleg megérkezett a napsütéses idő. Azonban a nagy öröm közepette sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ilyenkor bőrünk komolyabb UV-terhelésnek van kitéve. A szépség és a fényvédelem kéz a kézben járnak, ezért most hoztunk pár szuper tavaszi sminkterméket, amelyekkel az arcod nemcsak ragyogni fog, de extra védelmet is kap a mindennapokban!

Tavaszi bőrápolás és fényvédelem

A tavaszi napsugarak erős UV-sugárzást jelentenek, amelyek fokozzák a bőr idő előtti öregedését, pigmentfoltok kialakulásához és egészségtelenebb bőrképhez vezethetnek. De még a felhősebb napokon is éri UV a bőrünket, így a védelem nemcsak a forró hónapokban elengedhetetlen, hanem egész évben!

Figyelem: az SPF-et tartalmazó sminkek nem helyettesítik a fényvédő használatát. A megfelelő mennyiségű (két ujjnyi), külön felvitt fényvédő krém legyen mindig a nulladik lépés! Erre jöhetnek a sminktermékek, amelyek tovább erősítik vagy a nap folyamán frissítik a fényvédelmet.

Tavaszi sminktermékek a ragyogó és egészséges arcbőrért

Fényvédő spray

Bondi Sands

Fényvédő spray SPF 50+

Ár: 7 080 Ft

Egy SPF-es spray praktikus megoldás, hiszen amellett, hogy frissebbé varázsolja a bőrképet, ad egy finom, természetes fényt, és nem kell lemosnod, majd újra felkenned a festéket ahhoz, hogy egész nap elegendő védelmet nyújts a bőrödnek.

Fényvédős BB krém

Revuele

Színezett arckrém SPF50+

Ár: 1 310 Ft

A BB krémek a legideálisabbak a könnyed és naturális „no makeup” hatáshoz. A melegebb idő beköszöntével egyébként is érdemes a nehéz textúrával rendelkező alapozókat egy könnyedebb formulára cserélni, hiszen ezt kényelmesebb hordani, a bőr jobban tud szellőzni alatta. Egységesítik a bőrtónust, hidratálnak, és SPF-tartalommal kiegészítve hozzájárulnak a bőr védelméhez is.

Fényvédős CC krém

ERBORIAN

CC krém

Ár: 10 490 Ft

A CC krémek erősebb fedést adnak egy BB krémnél, miközben korrigálják a bőrhibákat, például a pirosságot vagy az arcbőr egyenetlenségeit. Segítenek abban, hogy a bőröd simábbnak és a megjelenésed kiegyensúlyozottabbnak tűnjön, és SPF-fel kiegészítve pedig a védelemről is gondoskodnak.