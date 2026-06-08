Kevin Costner pikáns titkot árult el Diana hercegnéről

A színész állítása szerint egy időben felmerült, hogy a Több mint testőr című ikonikus film folytatást kap, és ebben a tervek szerint Diana hercegné is szerepelt volna. Kevin Costner mindenesetre izgatottan várta a személyes egyeztetéseket.

Kevin Costner Diana hercegnéről eddig sosem hallott titkot árult el

(Fotó: Julian Parker/hot! magazin/Northfoto)

Kevin Costner Több mint testőr?

Bár a mozi végül sosem készült el, Kevin Costner szerint a brit királyi család eleve nem nézte jó szemmel a projektet. A színész első körben telefonon vette fel a kapcsolatot a hercegnével, aki egy rövid csevej után a maga bájos módján, de kertelés nélkül megérdeklődte, lesz-e közös csókjelenetük. Costner, aki Diana kíváncsiságát inkább kedvesnek, mintsem tolakodónak érezte, visszakérdezett: „Szeretné, hogy legyen?” Mire a hercegné − több millió nő példaképe − határozott igennel válaszolt!

A Több mint testőr második része sajnos végül sosem készült el, pedig bizonyára kasszasiker lett volna.

Az már más kérdés, hogy mit szólt az egészhez a brit királyi család… Merthogy Costner akkoriban és nemrégiben is felemlegette: ­berágtak rá, amiért nyilvánosságra hozta, hogy Diana szerepelni kívánt a Több mint testőr folytatásában.

A People magazinnak adott interjújában a Yellowstone sztárja elárulta, hogy pár éve Vilmos herceg beszélt neki az édesanyja érzéseiről. Szavaiból kiderült a színész számára, hogy ő volt Diana plátói szerelme.

Épp Londonban tartózkodtam, amikor Vilmos herceg felvetette, hogy találkozzunk, amire természetesen nem mondtam nemet.

„Rövid, de tartalmas eszmecsere volt, amit ő azzal indított, hogy megjegyezte: az édesanyja teljesen odavolt értem” – mesélte Costner, aki mit sem sejtett erről, és naivan azt hitte, a hercegné kérdése a csókról annak idején pusztán szakmai jellegű érdeklődés volt.