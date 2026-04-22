Nincs több idegeskedés: ezzel a filléres trükkel felgyorsíthatod az otthoni Wi-Fi hálózatot

Ha lassú Wi-Fi-d van, talán nem a szolgáltatónál kell panaszkodnod. Lehet, hogy a hiba a lakásodban kezdődik, és ott is ér véget. A jel ugyan elindul a routerből, de nem biztos, hogy eljut mindenhova, ahol szükséged lenne rá. Ha valóban ez a gond, azt egy perc alatt megoldhatod. Mutatunk hozzá egy zseniális trükköt!

A Wi-Fi jel a lakás minden irányába szóródik.

Emiatt úgynevezett holtzónák alakulnak ki a lakás egyes területein.

Egy trükkel azonban a problémás területekre irányíthatod a jelet.

A módszer otthon, percek alatt tesztelhető.

Miért akadozik a Wi-Fi?

A routerek minden irányba sugározzák a jelet, ami előnynek tűnhet, de valójában sok energia „kárba vész” ezzel a képességgel. A jel egy része falakba ütközik, más része olyan helyekre szóródik, ahol nincs rá szükség – például folyosókra vagy akár a lakáson kívülre. A lassú internetet pedig az okozza, hogy ugyanezen analógia mentén előfordul, hogy azokon a helyeken, ahol használni szeretnénk, gyengébb, mint kellene: egy távolabbi szobában, a dolgozósarokban vagy egy emeleti helyiségben. Ezek az úgynevezett holtzónák.

Ha a te lakásodban is akadnak holtzónák, akkor most segítünk! Egy olcsó megoldással javíthatod a jelerősséget ott, ahol szükséged van rá!

A Wi-Fi gyorsítása otthon

Próbáld ki, ha: egy-egy helyiségben gyenge a Wi-Fi a lakásban

vastag falak akadályozzák a jelet

nem szeretnél új, drága eszközöket vásárolni, hogy felerősítsd a Wi-Fi jelet a holtzónákban.

A trükk titka az, hogy nem a jelet vagy a router teljesítményét erősíted, csupán eléred, hogy hatékonyabban használhasd azzal, hogy a megfelelő területekre irányítod egy visszaverő felülettel. Mi lesz ez a felület? Alufólia.

Gyorsabb Wi-Fi alufóliával

Az alufólia fémfelülete képes visszaverni a Wi-Fi rádióhullámait, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy tükör visszaveri a fényt. Ha megfelelő formában helyezed el, a jel jelentős részét egy kiválasztott irányba terelheted.

Hogyan gyorsítsd a Wi-Fi-t otthon?

A megoldás nem igényel különösebb eszközöket. Amire szükséged lesz:

egy darab karton vagy vastagabb papír

alufólia

A kartont érdemes enyhén ívelt, C formára hajlítani, mivel a sík felület csak visszaveri a jelet, az ívelt azonban célzottabban irányítja azt. Ezt csomagold alufóliába, majd tedd a router mögé úgy, hogy az ívelt oldal a kívánt irányba (a holtzóna felé) nézzen. Így a routerből hátrafelé terjedő, „elvesztegetett” jelek egy része visszaterelődik a lakás más pontjai felé.

Ebből következik azonban, hogy azzal számolnod kell, hogy a fólia mögötti területen gyengülhet a jel.

Érdemes kísérletezni a szöggel és a pozícióval, hogy megtaláld az optimális irányt.