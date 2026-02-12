Vigyázz, felhasználhatják az IP címedet az adathalászok egy népszerű programmal

Adathalászok egy népszerű alkalmazás felhasználóinak IP címét használják internetes csalásokhoz. Az alkalmazásba telepített kártevő lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy mások háta mögé bújva hackeljenek meg rendszereket, így a nyomozások során ártatlan felhasználókhoz jutnak a nyomozók.

6 lépés, amivel megvédheted magad az adathalászat ellen!

Fotó: Mer_Studio / Shutterstock

Adathalászok lopják az IP címeket

Az erről szóló riasztást a Malwarebytes biztonsági cég adta ki, felfedezték ugyanis hogy a bűnözők hamis weboldal létrehozásával próbálják meg “tőrbecsalni” a gyanútlan felhasználókat. Teszik mindezt úgy, hogy a 7-Zip nevű alkalmazáshoz hoztak létre egy weboldalt, amelyre a kártevőkkel feltöltött, áll alkalmazással jutnak be a felhasználók számítógépébe. A hamis webhely elsőre hitelesnek tűnik, sőt az alkalmazás telepítésekor sem tűnik fel semmi gyanús. A bűnözők olyan kártevőket telepítettek a hamis alkalmazásba, amely folyamatosan aktív hátsó kaput nyit a gyanútlan felhasználók számára. A bűnözők egy úgynevezett proxyware kártevő felhasználásával teszik lehetővé, hogy a saját adatforgalmukat a felhasználók internetkapcsolatán keresztül juttassák át.

A trükknek az a lényege, hogy a felhasználók háta mögé bújva képesek akár cégeket is meghackelni, így úgy tűnhet, mintha a gyanútlan felhasználó IP címéről érkezett volna a támadás.

Még mindig elérhető a weboldal és a program is

A “fertőzött” program még mindig elérhető. Eredetileg érvényes digitális aláírással volt ellátva, azonban a bűnözőknek, ezt valahogy sikerült megsemmisíteniük. A Windows elméletileg ezért nem lesz képes elindítani a kártevővel fertőzött programot. A szóban forgó weboldal az Origo.hu cikkének születésekor még mindig üzemelt. Az eredeti program valódi weboldala a 7-zip.org néven található, mindenképp fontos a letöltés előtt ellenőrizni, hogy a megfelelő weboldalról szerezzük be az alkalmazást.

A szakértők felhívták arra is a figyelmet, hogy a telepítőkészletet elindítva létrejön a C:\Windows\SysWOW64 mappában egy új „hero” nevű mappa, amely bekerülnek az Uphero.exe, a hero.exe, továbbá a hero.dll állományok, ezek jelentik a kártevők jelenlétét a programban, a bűnözők az exe fájlokat magasszíntű jogosultságal való automatikus indításra állították a Windowsban. - áll az Origo cikkében.