Orbán Viktor: "Köszönöm a bizalmat!"

Június 13-án tartotta a Fidesz a tisztújító kongresszusát, melyen Orbán Viktor is beszédet mondott. Elemezte a választáskor elszenvedett vereség okait, emellett arról is beszélt, milyen kihívásokra kell felkészülnie a pártnak a közeljövőben, miközben (ahogy fogalmazott) a Tisza-kormány "lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal". A kongresszus végén Orbán Viktornak ismét bizalmat szavazott a párt. "A hazámat szolgálom. Sohasem hátrálok meg. Köszönöm a bizalmat" - üzente közösségi oldalán.
Újbóli megválasztását követően rövidebb beszédben köszönte meg a bizalmat, valamint úgy fogalmazott: becsületbeli ügynek tartotta, hogy lemondjon, de ne álljon félre. És ugyanígy becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt győzelemre való esélyes pártként adja át a fiataloknak. Ezt a munkát el is fogja végezni.
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