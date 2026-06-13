Orbán Viktor: "Magyarországon nincsenek migránsok, mert a magyarok így döntöttek!"

"Most még nincsenek migránsok. Reméljük, ez így is marad" - üzente meg Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus előtt. A politikus világossá tette: Magyarországon azért nincs migránstábor és illegális bevándorlás, mert a magyarok erről már döntöttek.

Orbán Viktor a pártújító kongresszus előtt doorstep-sajtótájékoztatót tartott. Az itt feltett egyik kérdésre válaszolva kiemelte:

Magyarországon ma nincsen semmilyen migránstábor. Nincs egyetlen migráns sem. Nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték

- emlékeztetett, utalva arra, hogy a Fidesz-kormány mindenben, így a migráció kérdésében is kikérte a választópolgárok véleményét.