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Orbán Viktor: "Magyarországon nincsenek migránsok, mert a magyarok így döntöttek!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors migránstábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 15:32
Fidesz KongresszusOrbán Viktor
Orbán Viktor tisztázta a migránskérdést.

"Most még nincsenek migránsok. Reméljük, ez így is marad" - üzente meg Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus előtt. A politikus világossá tette: Magyarországon azért nincs migránstábor és illegális bevándorlás, mert a magyarok erről már döntöttek.

Orbán Viktor a pártújító kongresszus előtt doorstep-sajtótájékoztatót tartott. Az itt feltett egyik kérdésre válaszolva kiemelte:

Magyarországon ma nincsen semmilyen migránstábor. Nincs egyetlen migráns sem. Nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték

 - emlékeztetett, utalva arra, hogy a Fidesz-kormány mindenben, így a migráció kérdésében is kikérte a választópolgárok véleményét.

 

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