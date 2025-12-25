A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: kapcsold ki a wifit, különben…

Nem viccelnek a biztonságtechnikai szakemberek. Úgy tűnik, a wifi-használat veszélyesebb, mint azt eddig hittük.

Nyilvános helyen soha ne használj wifit - javasolják a francia szakértők Fotó: BearFotos / Shutterstock

Aligha kell kiemelnünk, online biztonságunk mennyire fontos. Elég egyetlen rossz döntés, egy meggondolatlan kattintás, vagy adataink jóhiszemű kiadása, esetleg egy program telepítése, ami másnak látszik, mint ami, és máris megtörtént a baj. És ez a baj nem merül ki a telefonunkon lévő fotók és videók elvesztésében, netán abban, hogy kizárnak minket a saját levelezésünkből vagy épp közösségi oldalunkról. Online vásárolunk, bankolunk, a telefonunk már digitális pénztárcaként (is) működik, a hackerek pedig elsősorban persze a pénzünkre hajtanak - és könnyedén meg is szerezhetik. Az összeset.

Tényleg ennyire veszélyes a wifi-használat?

A közelmúltban épp Franciaország legfelsőbb kibervédelmi ügynöksége, a CERT-FR adott ki figyelmeztetést. Ebben javarészt a már jól ismert biztonságtechnikai figyelmeztetések sorakoznak: ne telepítsünk semmilyen alkalmazást, csakis hivatalos app-bolton (Android esetén a Google Play Store, iPhone-ok esetén az App Store) keresztül; ne használjunk ingyenes, nem megbízható fejlesztőktől származó VPN-eket védelemre; nyilvános helyen lévő, töltésre szánt USB-kábeleket soha ne használjunk, azok ugyanis vírust is telepíthetnek a telefonunkra; és így tovább…

Van azonban egy ajánlás, ami még a szakembereket is meglepte: a francia ügynökség ugyanis azt javasolja, kizárólag jól ismert, 100 százalékosan megbízható wifi-hálózatokat használjunk, amikor pedig ezeket a hálózatokat elhagyjuk, azonnal kapcsoljuk ki az készülékünkön a wifi opciót!

Természetesen a szakemberek hangsúlyozzák: a modern wifi-hálózatos kifejezetten biztonságosak. Sajnos azonban ugyanez a régebbi, 2G-hálózatokra nem mondható el, a készülékünk pedig egyszerűen nem tud meggyőződni ezeknél az adótorony hitelességéről - így akaratunkon kívül, észrevétlenül egy hackerhálózaton találhatjuk magunkat, ami aztán az adataink elvesztésével jár.