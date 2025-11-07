Ez az egyszerű szobanövény megvéd az elektromágneses sugárzástól

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 07:45
Telefonok, laptopok, wifi-routerek és tévék: mindenhol körbe vesz bennünket a technológiai köd. Az anyósnyelv segíthet csökkenteni az elektromágneses sugárzást, és még sok másra képes. Díszítsd te is ezzel a szupernövénnyel az otthonodat!
Ripszám Boglárka
A kutatások szerint a wifi-sugárzás – bár nem ionizáló – hosszú távon káros hatással lehet a szervezetre. Az anyósnyelv – amellett, hogy zöldíti anappalidat – a párkányodon csücsülve nyújthat neked védelmet. De nemcsak ebben segíthet! Mutatjuk mire képes még ez az egyszerű, de nagyszerű növény!

Anyósnyelv szobanövény a pulton
Anyósnyelv: egyszerű növény, ami többet segíthet neked, mint gondolnád!
Fotó: 123RF

Otthonod természetes pajzsa: az anyósnyelv

A szanszeviéria vagy ismertebb nevén anyósnyelv, –  ez a filléres szobanövény – az utóbbi években rendkívüli népszerűségre tett szert, mert kiderült, hogy nemcsak díszként állja meg kiválóan a helyét, de sok más hasznos tulajdonsággal is bír. 

Az anyósnyelv vastag, húsos leveleinek köszönhetően, képes elnyelni az elektromágneses hullámokat, ezzel a természetes pajzsot képezve a wifi és más elektronikai eszközök környezetében

A növények magas víztartalma és rostos felépítése az, amely lehetővé teszi, hogy felvegyék a harcot a káros sugárzással és csökkentsék az elektromágneses sugárzást.

Helyezd a wifi-router, a TV vagy a számítógép közelébe!

Az anyósnyelv pozitív hatásai

De nemcsak ezért a szupererőért lehetünk hálásak; az anyósnyelv – a legtöbb növénnyel ellentétben – éjszaka is képes oxigént termelni, tehát a hálószobában is kihasználhatod a képességeit.

A NASA, a szanszeviéria kutatása után, arra a megállapításra jutott, hogy az anyósnyelv az egyik leghatékonyabb légtisztító növény, amely képes megkötni a szén-dioxidot, illetve kiszűrni a levegőből a benzolt, a formaldehidet és a triklór-etilént is.

Anyósnyelv gondozása

De ha ez nem lenne elég, a dísznövény gondozása nagyjából annyi plusz törődést igényel a mindennapjaidból, mint egy kaktusz. Igazi túlélő szobanövény; kevés a fény- és a vízigénye is.

Ültesd tápdús, kötöttebb talajba, és adj neki vizet, amikor látod, hogy a földje már kiszáradt. Ha figyelsz, hogy ne öntözd túl, hosszú évekig hű társad és védelmeződ lesz.

Mérgező anyósnyelv

Az anyósnyelv mérgező a kutyákra és házi kedvencekre
Tartsd távol az anyósnyelvet házi kedvenceidtől, mert megmérgezheti őket!
Fotó:  123rf.com

Még ennek az igen hasznos növénynek is megvan a maga sötét oldala, mivel levelei szaponint tartalmaznak, ami a házi kedvencek számára mérgező.

Tartsd az anyósnyelvet olyan helyen, ahol háziállataid nem férnek hozzá!

Tippek az anyósnyelv gondozásához:

