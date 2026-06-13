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„Több mint 2 évig nem aludtam” – megdöbbentő vallomást tett Varga Rebeka: sokkoló tünetei voltak!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bódi Tesó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 16:00
Varga Rebekavallomás
Minden édesanya életében eljön az a pont, amikor a végkimerülés határára sodródik. Varga Rebeka most őszintén vallott arról a horrorisztikus időszakról, amely tönkretette az egészségét. A fiatal anyuka elképesztő részleteket osztott meg a követőivel a mindennapi küzdelmeiről.
Bors
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A népszerű Bódi tesók formációból is ismert Bódi Bence és Varga Rebeka eddig mindig a tökéletes, csillogó arcát mutatta a külvilágnak. A kulisszák mögött azonban egy olyan megrázó családi dráma húzódott meg, amelyről a rajongóknak eddig sejtelmük sem volt. Az ismert influenszer most elérkezettnek látta az időt arra, hogy megtörje a csendet és felszólaljon egy sokakat érintő, tabunak számító problémáról.

Varga Rebeka és Bódi Bence
Bódi Bence párjának kisfia és szerelme a legfontosabb (Fotó: Varga Rebeka Instagram)

Varga Rebeka brutális éjszakái

A köztudatban élő kép a boldog, kiegyensúlyozott és mindig mosolygós édesanyákról gyakran csak egy illúzió, amit a közösségi média táplál. A valóság ezzel szemben sokszor végtelenül kimerítő, amit a sztárok is pontosan ugyanúgy elszenvednek a négy fal között. A csinos influenszer a TikTok-csatornáján teljesen őszinteséggel idézte fel élete egyik legnehezebb periódusát.

A fiatal anyuka döbbenetes részletességgel ecsetelte, hogyan váltak a mindennapjai egyetlen, véget nem érő rémálommá.

Több, mint 2 évig nem aludtam. A kisfiam olyan rossz alvó volt, hogy nagyjából 2 évig minden éjszaka legalább 5x felébredt

– emlékezett vissza a videóban. De ennek ellenére is fontos kiemelni, hogy Rebeka számára az anyaság a legszebb és legcsodálatosabb dolgok egyike az életében.

Sokkoló tünetek és a felborult hormonháztartás

A tartós alvásmegvonás nem csupán egyszerű fáradtságot jelent, hanem egy olyan biológiai fegyver a test ellen, ami beláthatatlan következményekkel jár. A pihentető éjszakák teljes hiánya ugyanis brutális láncreakciót indított el a fiatal édesanya szervezetében, amit már nem lehetett elrejteni. A hormonális egyensúly teljes felborulása pedig olyan súlyos fizikai és pszichés tüneteket produkált nála, amelyek a mindennapi életét is felborították.

Rebeka nem szégyellte a legdurvább részleteket sem a nyilvánosság elé tárni, hogy sorstársainak erőt adjon.

Borzasztóan felborította a hormonháztartásomat, aminek következtében: szédültem, borzasztóan ingerült és enervált lettem, arról nem is beszélve, hogy a bőröm állapota is romlott

– magyarázta a megdöbbentő következményeket.

@.rebekavarga

momandson❤️‍🩹

♬ original sound - Siangyoo

Van kiút a pusztító kimerültségből?

Követők ezrei árasztották el támogató kommentekkel a videót, hiszen rengetegen élnek át hasonló nehézségeket a gyermeknevelés első éveiben. Bence párja a vallomásával egy hatalmas tabut döntött le, megmutatva, hogy a hírnév és a siker sem véd meg senkit a kritikus helyzetektől.

A drámai vallomás óta Rebeka igyekszik még nagyobb figyelmet fordítani a tudatos regenerációra és az egészsége helyreállítására. Bár a teste még viseli a kétéves háború nyomait, a pozitív visszajelzések és a sorstársak szeretete hatalmas erőt ad neki.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu