„Több mint 2 évig nem aludtam” – megdöbbentő vallomást tett Varga Rebeka: sokkoló tünetei voltak!

A népszerű Bódi tesók formációból is ismert Bódi Bence és Varga Rebeka eddig mindig a tökéletes, csillogó arcát mutatta a külvilágnak. A kulisszák mögött azonban egy olyan megrázó családi dráma húzódott meg, amelyről a rajongóknak eddig sejtelmük sem volt. Az ismert influenszer most elérkezettnek látta az időt arra, hogy megtörje a csendet és felszólaljon egy sokakat érintő, tabunak számító problémáról.
A köztudatban élő kép a boldog, kiegyensúlyozott és mindig mosolygós édesanyákról gyakran csak egy illúzió, amit a közösségi média táplál. A valóság ezzel szemben sokszor végtelenül kimerítő, amit a sztárok is pontosan ugyanúgy elszenvednek a négy fal között. A csinos influenszer a TikTok-csatornáján teljesen őszinteséggel idézte fel élete egyik legnehezebb periódusát.
A fiatal anyuka döbbenetes részletességgel ecsetelte, hogyan váltak a mindennapjai egyetlen, véget nem érő rémálommá.
Több, mint 2 évig nem aludtam. A kisfiam olyan rossz alvó volt, hogy nagyjából 2 évig minden éjszaka legalább 5x felébredt
– emlékezett vissza a videóban. De ennek ellenére is fontos kiemelni, hogy Rebeka számára az anyaság a legszebb és legcsodálatosabb dolgok egyike az életében.
A tartós alvásmegvonás nem csupán egyszerű fáradtságot jelent, hanem egy olyan biológiai fegyver a test ellen, ami beláthatatlan következményekkel jár. A pihentető éjszakák teljes hiánya ugyanis brutális láncreakciót indított el a fiatal édesanya szervezetében, amit már nem lehetett elrejteni. A hormonális egyensúly teljes felborulása pedig olyan súlyos fizikai és pszichés tüneteket produkált nála, amelyek a mindennapi életét is felborították.
Rebeka nem szégyellte a legdurvább részleteket sem a nyilvánosság elé tárni, hogy sorstársainak erőt adjon.
Borzasztóan felborította a hormonháztartásomat, aminek következtében: szédültem, borzasztóan ingerült és enervált lettem, arról nem is beszélve, hogy a bőröm állapota is romlott
– magyarázta a megdöbbentő következményeket.
Követők ezrei árasztották el támogató kommentekkel a videót, hiszen rengetegen élnek át hasonló nehézségeket a gyermeknevelés első éveiben. Bence párja a vallomásával egy hatalmas tabut döntött le, megmutatva, hogy a hírnév és a siker sem véd meg senkit a kritikus helyzetektől.
A drámai vallomás óta Rebeka igyekszik még nagyobb figyelmet fordítani a tudatos regenerációra és az egészsége helyreállítására. Bár a teste még viseli a kétéves háború nyomait, a pozitív visszajelzések és a sorstársak szeretete hatalmas erőt ad neki.
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