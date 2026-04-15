5 természetes, olcsó és hatékony házi praktika korpa ellen

A fejbőr kiválóan ápolható otthon, természetes olajokkal korpásodás és irritáció ellen.

A különböző házi szerek receptjei kifejezetten egyszerűek, ám annál hatékonyabbak.

Az előállított keverékek segítenek helyreállítani a fejbőr pH-egyensúlyát.

A kezelések egyszerű életmódbeli változtatásokkal támogathatók a korpamentes fejbőr megőrzéséért.

A korpa kialakulását gyakran a fejbőr kiszáradása, esetleg túlzott faggyútermelés vagy gombásodás is okozhatja. A bolti készítmények sokszor gyors megoldást ígérnek, de nem mindig kezelik a kiváltó okokat. A természetes alapanyagok előnye, hogy több irányból támogatják a fejbőr egészségét, egyszerre hidratálnak, tisztítanak és nyugtatnak. Fontos azonban a rendszeresség és a megfelelő arányok betartása. Néhány hét alatt látványos javulást érhetsz el, de érdemes kísérletezni, hogy megtaláld a saját fejbőrödnek leginkább megfelelő kombinációt. Korpa ellen tehát vesd be a számodra legjobb házi praktikát az alábbiak közül!

Fejviszketés és korpa ellen érdemes bevetned néhány jól bevált házi praktikát. Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

5 fejbőrápolási tipp korpa ellen

Teafaolajos-kókuszolajos kezelés

Ez egy antibakteriális, gombaellenes hatású házi praktika, amely csökkenti a viszketést is.

Hozzávalók:

2 evőkanál kókuszolaj

3 csepp teafaolaj

Elkészítés és használat:

Keverd össze az olajakat egy kis tálban. Finoman masszírozd a fejbőrödbe a keveréket száraz hajon. Hagyd hatni 30-40 percig, majd samponnal mosd le.

Korpaűző hajöblítő

Ez az almaecetes-citromos hajöblítés helyreállítja a fejbőr pH-ját, azonnal csökkentve a korpa mennyiségét és fényesebbé téve a hajat.

Hozzávalók:

2 evőkanál almaecet

1 evőkanál friss citromlé

500 ml langyos víz

Elkészítés és használat:

Egy tálkában keverj össze minden hozzávalót, majd hajmosás után öntsd a fejbőrödre és finoman masszírozd be. Öblítsd ki tiszta vízzel.

Korpátlanító pakolás

Ez a joghurtos-mézes csoda gondoskodik a mélyhidratálásról és csökkenti a hámlást.

Hozzávalók:

3 evőkanál natúr joghurt

1 evőkanál méz

1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés és használat: