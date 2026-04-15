Korpa elleni fejbőrápoláson gondolkodó nő a haját vizsgálva egy tükör előtt

5 természetes, olcsó és hatékony házi praktika korpa ellen

házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 10:15
fejbőrtoptippekkorpásodásápoláspakolás
A korpa nem csupán esztétikai probléma, hanem a fejbőr kibillent egyensúlyának jelzése is. Korpa ellen nem kell felvásárolnod az összes méregdrága és trendi csodaszert; inkább nézz körül a konyhádban, és vesd be a jól bevált filléres házi praktikákat.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A fejbőr kiválóan ápolható otthon, természetes olajokkal korpásodás és irritáció ellen.
  • A különböző házi szerek receptjei kifejezetten egyszerűek, ám annál hatékonyabbak.
  • Az előállított keverékek segítenek helyreállítani a fejbőr pH-egyensúlyát.
  • A kezelések egyszerű életmódbeli változtatásokkal támogathatók a korpamentes fejbőr megőrzéséért.

A korpa kialakulását gyakran a fejbőr kiszáradása, esetleg túlzott faggyútermelés vagy gombásodás is okozhatja. A bolti készítmények sokszor gyors megoldást ígérnek, de nem mindig kezelik a kiváltó okokat. A természetes alapanyagok előnye, hogy több irányból támogatják a fejbőr egészségét, egyszerre hidratálnak, tisztítanak és nyugtatnak. Fontos azonban a rendszeresség és a megfelelő arányok betartása. Néhány hét alatt látványos javulást érhetsz el, de érdemes kísérletezni, hogy megtaláld a saját fejbőrödnek leginkább megfelelő kombinációt. Korpa ellen tehát vesd be a számodra legjobb házi praktikát az alábbiak közül!

Korpa elleni házi praktikákon gondolkodó nő fejvakarás közben
Fejviszketés és korpa ellen érdemes bevetned néhány jól bevált házi praktikát. Fotó: Vladimir Gjorgiev /  Shutterstock 

5 fejbőrápolási tipp korpa ellen

Teafaolajos-kókuszolajos kezelés

Ez egy antibakteriális, gombaellenes hatású házi praktika, amely csökkenti a viszketést is.

Hozzávalók:

  • 2 evőkanál kókuszolaj
  • 3 csepp teafaolaj

Elkészítés és használat:

  1. Keverd össze az olajakat egy kis tálban.
  2. Finoman masszírozd a fejbőrödbe a keveréket száraz hajon.
  3. Hagyd hatni 30-40 percig, majd samponnal mosd le.

Korpaűző hajöblítő 

Ez az almaecetes-citromos hajöblítés helyreállítja a fejbőr pH-ját, azonnal csökkentve a korpa mennyiségét és fényesebbé téve a hajat.

Hozzávalók:

  • 2 evőkanál almaecet
  • 1 evőkanál friss citromlé
  • 500 ml langyos víz

Elkészítés és használat:

Egy tálkában keverj össze minden hozzávalót, majd hajmosás után öntsd a fejbőrödre és finoman masszírozd be. Öblítsd ki tiszta vízzel.

Korpátlanító pakolás 

Ez a joghurtos-mézes csoda gondoskodik a mélyhidratálásról és csökkenti a hámlást.

Hozzávalók:

  • 3 evőkanál natúr joghurt
  • 1 evőkanál méz
  • 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés és használat:

  1. Az összes hozzávalót keverd krémesre, majd vidd fel a fejbőrre és a hajtövekre. 
  2. Hagyd hatni 20-30 percig, majd alaposan öblítsd ki és moss hajat.
Joghurtos hajpakolás
Joghurtos hajpakolás. Fotó: kazmulka /  Shutterstock 

Fejbőrradírozás és szódabikarbónás tisztítás

A szódabikarbóna nem csak a fogadat fehéríti. Ez a házi keverék szó szerint leradírozza az elhalt hámsejteket, tisztítja a pórusokat és megszabadít a korpától.

Hozzávalók:

  • 1 evőkanál szódabikarbóna
  • kevés víz

Elkészítés és használat:

  1. Apránként keverj annyi vizet a szódabikarbónához, hogy krémes állagot kapj.
  2. Nedvesítsd be a fejbőröd, majd gyengéden masszírozd bele a keveréket körkörös mozdulatokkal 1-2 percig. 
  3. Ezután alaposan öblítsd ki és moss hajat.
Olajos fejmasszírozás
Az olajos fejmasszázst végezheted az ujjbegyeiddel vagy egy fejmasszírozó kefével is. Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Fejbőrmasszázs – olívaolajos nyugtatás

A fejbőrmasszázs serkenti a vérkeringést és csökkenti a szárazságot.

Hozzávalók:

  • 2 evőkanál olíva- vagy szezámolaj
  • néhány csepp citromlé

Elkészítés és használat:

  1. Langyosítsd meg az olajat, majd keverd bele a citromlevet.
  2. Ujjbeggyel masszírozd körkörös mozdulatokkal a fejbőrbe 5-10 percig. 
  3. Hagyd fent még 20 percig, majd mosd le.
Olaj és citrom fejmasszázshoz
Olajos fejmasszázshoz csak olíva- vagy szezámolaj kell, meg néhány csepp citromlé. Fotó: kazmulka /  Shutterstock 

Bors-tippek

  • Moss hajat rendszeresen, de kerüld a túl forró vizet és az agresszív samponokat.
  • Figyelj a stressz csökkentésére, mert az ronthatja a fejbőr állapotát.
  • Csökkentsd a cukor és feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.
  • Igyál elegendő vizet a megfelelő hidratáltság érdekében.

Ha szeretnél többet megtudni a korpa kialakulásáról, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

