A VIP-ben luxizott a BL-döntőn Magyar Péter és a Tisza-kormány

Nem Declen Rice és Vitinha volt az egyetlen "sztárvendég" a szombaton megrendezett budapesti BL döntőn. Korábbi ígéreteikkel ellentétben a tiszás politikusok is szép számban kilátogattak a Puskás Arénába - írja a Ripost. Ráadásul ha már ott voltak, miért is ne pont a VIP páholyban foglaltak volna helyet? Csak halkan kérdezzük, azért az államilag gondozott gyerekeknek is jutott hely?

Magyar Péter épp elfoglalja helyét a VIP páholyban a budapesti BL döntő alatt

Voltak államilag gondozott gyerekek is a BL döntőn?

Honnan is kezdjük? Talán onnan, hogy Magyar Péter előszeretettel kampányolt azzal, hogy ők sosem lesznek VIP páholyban? Vagy, hogy bőszen hangsúlyozták: a stadionok árából hány kórházat lehetett volna felépíteni, de most azért jól jött, hogy Budapestre figyel a fél világ?

Magyar Péter miniszterelnök büszkén pózol az Orbán-kormány alatt felépített Puskás Arénában - forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Na és amikor Magyar Péter azzal haknizott, hogy politikus társaival együtt az UEFA kormánynak juttatott jegyeit állami gondozott gyermekeknek adta át? Érdekes. Valahogy aztán mégiscsak úgy döntöttek, hogy inkább ők mennek. Kapitány István, Radnai Márk, Ruszin-Szendi Romulusz, Vitézy Dávid, Nagy Ervin, de még az a Szondi Vanda is ott ült a VIP-ben, aki pár nappal ezelőtt a kormányszóvivői tájékoztatón még azt mondta, vasárnap lesz a meccs. Még szerencse, hogy nem maradt le róla!

"Maradj mindig ilyen" - nem maradt, pontosabban: sose volt "ilyen"

Egészen idevág Magyar Péter 2024. júniusi posztja a labdarúgó-Európa-bajnokságról. Míg ő, az egyszerű közember, az utcán, sörrel a kezében, szimpatizánsaival szelfizgetve követte a futballmérkőzést, gondolta megmutatja, hogy az előző kormánypárt politikusai viszont a stadionban ülnek. A bejegyzéshez oda is írta: ki így szurkol, ki úgy. A tiszás hívek azonnal elismerősen szóltak, "maradj mindig ilyen" - írták többen is. Hát nem maradt. Pedig még a hashtagben is a VIP-ről gúnyolódott, miszerint #nemkönnyűazéletavipben. Most megkérdezzük: mit tapasztalt, valóban nem könnyű?

Az uniós források villanyozhatták fel őket - lehet, hogy hiába?

Hogy honnan ered a tiszások hirtelen jött foci iránti szenvedélye és szurkolói kedve, arra magyarázat lehet Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozója. Magyar Péter ugyanis hatalmas mellénnyel tért haza az Európai Bizottsággal, mondván 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást hoz haza, csakhogy ez nem egészen így van.