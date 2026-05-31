Tudtad? Ezek a növények elriasztják a kullancsokat

A levendula jellegzetes, erős illatanyagai nemcsak a pihenősarkot teszik hangulatosabbá, hanem kullancsriasztóként is funkcionálnak. Érdemes utak, teraszok vagy kerti padok közelébe ültetni, ahol a legtöbbet tartózkodunk. De nem ez az egyetlen megoldás!

A levendula is a kullancsriasztó növények közé tartozik

Illatos mediterrán őr

A rozmaring kellemesen fűszeres levelei miatt jó választás lehet teraszok közelében, hiszen a benne található illóolajok zavarhatják a kullancsokat és más rovarokat is. Napos, melegebb helyen érzi igazán jól magát, ezért mediterrán hangulatú kertekben különösen szépen fejlődik.

Frissítő oltalom

A menta intenzív, frissítő karaktere sok élősködő számára kellemetlen, ezért hasznos lehet az udvar szegélyében vagy akár cserépben is, gyors terjedése miatt azonban érdemes kordában tartani. Ha nem szeretnénk, hogy eluralja az ágyást, inkább nagyobb dézsába vagy balkonládába tegyük.

Citromos védvonal

A citromfű friss, citrusos levelei nemcsak teának kiválóak, hanem az udvaron is hasznos társaink lehetnek, ha természetes módon szeretnénk távol tartani a kellemetlen vérszívókat. Finom megjelenése és üde zöldje miatt a környezetet is feldobhatja amellett, hogy hasznos védelmet nyújt.

Apró levelek, erős hatás

A kakukkfű alacsony termetű fűszernövény, amely napos, szárazabb részeken érzi jól magát, és sűrű, fűszeres hajtásaival barátságtalanabb környezetet teremthet a kullancsoknak. Járdák mellé szegélynövényként is mutatós, ráadásul főzéshez bármikor lecsíphetünk belőle néhány hajtást.

Fűszeres határok

Az oregánó nemcsak az olaszos ételek elkészítésekor hasznos, hanem a kertben is jó szolgálatot tehet, mert erőteljes hatóanyagai a legtöbb rovar számára kellemetlenek lehetnek. Évelő fűszernövényként hosszabb távon is jó társa lehet a természetközeli kertvédelemnek.

Ezüstös levelű segítség a kullancsok ellen

A zsálya erőteljes, fűszeres növény, amely napos ágyásokban szépen mutat, miközben aromás leveleivel hozzájárulhat a kert természetes védelméhez. Ezüstös lombja miatt dísznövényként is megállja a helyét, így nemcsak hasznos, hanem látványos választás is.