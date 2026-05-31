Tudtad? Ezek a növények elriasztják a kullancsokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 11:15
Számos kullancsriasztó növény lehet a kertben. A kertünk okos beültetésével sokat tehetünk azért, hogy kevésbé legyen vonzó a kullancsok számára.
Bors
A levendula jellegzetes, erős illatanyagai nemcsak a pihenősarkot teszik hangulatosabbá, hanem kullancsriasztóként is funkcionálnak. Érdemes utak, teraszok vagy kerti padok közelébe ültetni, ahol a legtöbbet tartózkodunk. De nem ez az egyetlen megoldás!

A levendula is a kullancsriasztó növények közé tartozik
Illatos mediterrán őr

A rozmaring kellemesen fűszeres levelei miatt jó választás lehet teraszok közelében, hiszen a benne található illóolajok zavarhatják a kullancsokat és más rovarokat is. Napos, melegebb helyen érzi igazán jól magát, ezért mediterrán hangulatú kertekben különösen szépen fejlődik.

Frissítő oltalom

A menta intenzív, frissítő karaktere sok élősködő számára kellemetlen, ezért hasznos lehet az udvar szegélyében vagy akár cserépben is, gyors terjedése miatt azonban érdemes kordában tartani. Ha nem szeretnénk, hogy eluralja az ágyást, inkább nagyobb dézsába vagy balkonládába tegyük.

Citromos védvonal

A citromfű friss, citrusos levelei nemcsak teának kiválóak, hanem az udvaron is hasznos társaink lehetnek, ha természetes módon szeretnénk távol tartani a kellemetlen vérszívókat. Finom megjelenése és üde zöldje miatt a környezetet is feldobhatja amellett, hogy hasznos védelmet nyújt.

Apró levelek, erős hatás

A kakukkfű alacsony termetű fűszernövény, amely napos, szárazabb részeken érzi jól magát, és sűrű, fűszeres hajtásaival barátságtalanabb környezetet teremthet a kullancsoknak. Járdák mellé szegélynövényként is mutatós, ráadásul főzéshez bármikor lecsíphetünk belőle néhány hajtást.

Fűszeres határok

Az oregánó nemcsak az olaszos ételek elkészítésekor hasznos, hanem a kertben is jó szolgálatot tehet, mert erőteljes hatóanyagai a legtöbb rovar számára kellemetlenek lehetnek. Évelő fűszernövényként hosszabb távon is jó társa lehet a természetközeli kertvédelemnek.

Ezüstös levelű segítség a kullancsok ellen

A zsálya erőteljes, fűszeres növény, amely napos ágyásokban szépen mutat, miközben aromás leveleivel hozzájárulhat a kert természetes védelméhez. Ezüstös lombja miatt dísznövényként is megállja a helyét, így nemcsak hasznos, hanem látványos választás is.

Konyhakerti pajzs

A bazsalikom friss levelei miatt a nyári konyhakert egyik kedvence, és a pihenőhelyek mellé ültetve a rovarriasztó növények sorában is helyet kaphat. Cserépben is könnyen nevelhető, ezért teraszon, erkélyen vagy kerti asztal közelében is praktikus megoldás lehet.

A cicák kedvence

A macskamenta hatóanyagai kellemetlenek az élősködők számára, ezért gyakran emlegetik természetes riasztó növényként; arra viszont számítsunk, hogy a macskák annál nagyobb lelkesedéssel kereshetik fel. Laza, bokros formája miatt ágyásszegélyben is jól mutat, lila virágai pedig a beporzók számára is vonzóak lehetnek.

Hagymafélék sávja

A fokhagymát markáns hatóanyagai miatt régóta használják természetes kerti védelemként; ágyásszegélybe ültetve egyszerre hasznos és praktikus választás lehet. Különösen veteményesek közelében érdemes gondolni rá, mert kevés helyet foglal, mégis segítheti az udvar védelmét.

Zöld szálak menedéke

A metélőhagyma szintén jó kiegészítője lehet azoknak az ágyásoknak, ahol természetesebb védekezésre törekszünk, hiszen nagyon sokoldalú. Amellett, hogy a kullancsok nem kedvelik, tavasszal lilás virágokkal örvendeztet meg bennünket, miközben a konyhában friss fűszerként is gyakran hasznát vehetjük.

Színes támogatás

A krizantém különösen érdekes választás, mert olyan természetes hatóanyagokhoz köthető, amelyek rovarriasztó szerekben is megjelennek; így nemcsak halottak napján vehetjük hasznát. Természetesen ősszel tarka virágaival szépen díszíti is a kertet, ezért akkor is életet visz az ágyásokba, amikor sok nyári virág már elnyílt.

Kesernyés barát

Az üröm erős, kesernyés karakterű növény, amelyet gyakran sorolnak a rovarokat távol tartó fajták közé, ezért napos, szárazabb kertrészekben jó kiegészítő lehet. Mivel látványos megjelenésű növény, érdemes átgondoltan elhelyezni, például kevésbé forgalmas szegletekben vagy természetes hatású ágyásokban.

Dézsás különlegesség

Az eukaliptusz illóolajairól ismert, markáns levelű növény, amelyet nálunk inkább dézsában érdemes tartani, de teraszok közelében rovarriasztó hatása miatt is kedvelt lehet. Fagyérzékeny fajta esetén télen védett helyre kell vinni, cserébe különleges, ezüstös lombjával egész nyáron elegáns látványt nyújt - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
