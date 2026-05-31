"Sajnálom anya, annyira félek" - Hangklónozással verték át az édesanyát

Te hogyan cselekednél, ha egy szeretted felhívna azért, hogy pénzt kérjen tőled? A mesterséges intelligencia (MI) segítségével a csalók jelentős összeget ki tudnak csalni, ha elhitetik velünk, hogy egy családtagunk nevében keresnek minket. Így történt ez egy aggódó édesanyával.

Az MI és az emberrablásos átverések – így csaphatnak be minket a csalók

A mesterséges intelligencia lehetővé teszi a hangklónozást is. A közösségi médiából szerzett hangmintákkal és videókkal állítják össze a hangot, amely sok esetben meggyőző. Mindössze néhány másodperc elég ahhoz, hogy rekreálják valakinek a hangját. Talán nem is kérdés, hogy az ilyen technológiát miképp lehet rosszindulatúan felhasználni.

Korábban beszámoltunk olyan esetekről, hogyan verték át a gyermekeket a szülők hangjával. Hasonló dolog történt most a San Franciscóban található East Bay területén, csak fordítva. Deborah del Mastro a 37 éves lányától kapott hívást. Legalábbis ezt hitte. A csalók mintegy öt órán keresztül tartották őt vonalban, több ponton pedig pénzutalást kértek tőle.

Felvettem a telefont, a vonalban megszólaló hang azt mondta; van itt valaki, akivel beszélned kell

– számolt be az eseményekről del Mastro az amerikai GMA-nak. Ezután a tárcsázó azt mondta, hogy a lányát, Sarah-t elrabolták.

Ezután a lányom hangját hallottam. Zokogott, pánikrohama volt és azt mondta; sajnálom anya, annyira félek. Tátva maradt a szám [...] Kész voltam bármire, hogy megvédjem a lányomat

Az édesanyát ezután többszörös pénzutalásra vették rá, ezutánra ígérték neki, hogy átadják a lányát egy átvételi ponton. Csak az utalások után jutott eszébe, hogy felhívja lányát, akiről kiderült, hogy végig a munkahelyén tartózkodott.

Del Mastro összesen 5400 dollárt (~1,6 millió forintot) utalt a csalóknak.

Egy ilyen átverésnél óriási hátrányt jelent, hogy a közvetlen érintettség miatt nem tudjuk józanul felmérni a helyzetet. Del Mastro haditengerészeti veterán, sok éles helyzetet átélt már, mégis sikerült meggyőznie a csalóknak. Az MI ráadásul nem csupán a hangot, hanem bizonyos érzéseket, reakciókat – például pánik, félelem, szorongás, meglepődés – is képes leutánozni.