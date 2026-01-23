Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ettől felforrósodsz – melegítő ételek a keleti orvoslás szerint

étkezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 12:15
ételmelegítőtippájurvéda
Hideg kezek, fázós test, lassú emésztés? A keleti orvoslás melegítő ételek fogyasztását javasolja az állandó reszketésre, hiszen ezek nem véletlenszerű tünetek, hanem annak a jelei, hogy a belső tűz éppen csak pislákol.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A keleti orvoslás szerint a melegítő ételek hatnak a test energiáinak áramlására.
  • A klasszikusan melegítő ételek közé tartozik például a hosszú ideig főtt ételek és fehérjék.
  • Nemcsak az ételek hőmérséklete számít, hanem az energetikai természetük is.
  • A megfelelő fogások fogyasztásával az energiaszinted mellett az emésztésed és az immunrendszered is támogathatod.

Az úgynevezett „melegítő ételek” azért kapnak fontos szerepet a keleti orvoslásban, mert úgy vélekednek, hogy amit megeszel, az nemcsak táplál, hanem a hőháztartásodra is komoly hatással van: hűt vagy éppen melegít. Egy jól megválasztott táplálék képes belülről felébreszteni az energiáid, felpezsdíteni a vérkeringésed és újra mozgásba hozni a tested.

Melegítő ételek a keleti orvoslásban
A keleti orvoslás szerint melegítő ételek a levesek, dahlok, raguk és fűszeres fogások / Fotó: StockImageFactory.com /  Shutterstock 

A melegítő ételek az energia áramlására hatnak

A keleti orvoslás – legyen szó a hagyományos kínai orvoslásról vagy az ájurvédáról – a testet energetikai rendszerként szemléli. Ebben a rendszerben a hideg és a meleg nem csupán hőérzetet jelent, hanem az energia áramlásának minőségét is. Ha túl sok a hideg energia a szervezetben, az lelassuláshoz, fáradtsághoz, emésztési panaszokhoz vezethet. Ilyenkor kerülnek fókuszba a melegítő ételek. Ezek fűtő hatással vannak a belső energiára, serkentik a keringést, aktiválják az emésztő tüzet és segítik a csí, azaz az életerő áramlását.

Melegítő ételek a keleti orvoslásban: milyen fogásokat érdemes enni?

A megfelelő ételek kiválasztása hosszú távon támogatja a belső egyensúlyt. A keleti szemlélet szerint az étel valódi gyógyszer, ha jól választod meg, hogy mi kerüljön a tányérodra. Ilyenkor télen a fűtő, melegítő hatású ételek nemcsak a jóllakottságról gondoskodnak, hanem az agnit, vagyis az emésztő tüzet is táplálják, meleg energiával feltöltve az egész testet és a lelket.

A legfontosabb a fűszerezés

A gyömbér, fahéj, szegfűszeg, római kömény, fekete bors, chili vagy kardamom klasszikus melegítő fűszer. A hatásuk lényege, hogy serkentik a vérkeringést és fokozzák az elakadt, lelassult energiák áramlását a testben. A csípős, aromás íz ingerli az emésztőrendszert, fokozza az emésztőnedvek termelődését, ettől a test belülről kezd melegedni, nemcsak átmenetileg, hanem energetikailag is.

Hosszú ideig főtt ételek – mélyre ható meleg

A levesek, dahlok, raguk és egytálételek különösen értékesek a keleti orvoslás szerint. A főtt ételeknél a hosszú főzési idő „megszelídíti” az alapanyagokat, könnyebben emészthetővé teszi azokat. Ezek az ételek nem hirtelen, hanem fokozatosan melegítenek fel, mélyen táplálva a szerveidet. Különösen akkor érdemes ilyen ételeket enned, ha lassú az emésztésed, kimerült vagy és állandóan fázol, még akkor is, ha a benti hőmérséklet ezt nem indokolja.

Fehérjék – erő és stabilitás, a test építőkövei

A fehérjék a test építőkövei, ezért télen ezekből is többre van szükséged, hogy megőrizd az ellenálló képességed. Habár a köztudatban az él, hogy a hús az elsődleges fehérjeforrás, az ájurvéda nem javasolja állati eredetű nyersanyag fogyasztását. A fehérjét minden további nélkül felveheted szójából, lencséből, babból, illetve különféle csonthéjasokból, mint például a dió, mandula és mogyoró. Ha mégis húsra vágysz, akkor a bárány, kacsa, csirke melegítő hatású fehérjeforrások, mint ahogy a tojás is.

Zöldségek és gabonák – hosszan tartó meleget adnak

A sütőtök, édesburgonya, hagymafélék, póréhagyma, káposzta – akár savanyítva -, valamint a hüvelyesek, a köles és a zab szintén melegítő hatású. Ezek az ételek harmonizálják az emésztést, miközben nem terhelik túl a szervezetet. A természetes édességük nyugtatja az idegrendszert, a melegítő minőségük pedig segít ellensúlyozni a belső hideget. Ideálisak a mindennapi, kiegyensúlyozott táplálkozáshoz.

Fűtő hatású olajok

A szervezetnek hideg időben nagyobb szüksége van zsiradékokra, mint egyébként. Így a főzés és a sütés során használhatsz belőlük többet. Mivel az agni, azaz az emésztő tűz ebben az időszakban erősebben ég, a szervezet képes lesz feldolgozni a plusz zsiradékot. Ajánlott a szezámolaj, az extra szűz olívaolaj, a kókuszzsír, illetve a ghí, vagyis a tisztított vaj.  

Miért melegítenek ezek az ételek?

A keleti orvoslás szerint a tudatnak, a léleknek is van gyógyító ereje, és az ételek is többre képesek a tápanyagszükséglet kielégítésénél. Az ennivalók hatása az ízükből, hőtermészetükből és mozgásirányukból fakad. A csípős és aromás ízek kifelé és felfelé mozgatják az energiát, ezzel melegítenek. A hosszú főzés és a fűszerezés aktiválja az emésztő tüzet, amely a test „kazánja”. Ha ez jól működik, a test képes több hőt termelni. Nem az számít tehát, hogy az étel érintésre hideg vagy meleg-e, hanem az, hogyan hat belül.

Melegben sem kell a hideg?

A hagyományos kínai orvoslás szerint még a nyári hőségben sem ajánlott túl sok nyers, hűtő ételt fogyasztani, mert az kiolthatja az emésztő tüzet. Ezért isznak az ázsiai kultúrában a legnagyobb melegben is meleg teát – hogy a test saját hőszabályozása harmonikusan működhessen.

Ha még több ájurvédikus tippet szeretnél kapni a téli időszakra, akkor nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu