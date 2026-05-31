Elhűltek a rajongók: a népszerű énekesnő teljesen új külsővel, szinte felismerhetetlenül járta az utcákat

Susan Boyle-ra szinte alig lehet ráismerni: az énekesnő teljesen új külsővel mutatkozott.
A 65 éves Boyle törölte összes Instagram-bejegyzését, majd egyetlen új posztot hagyott fenn, amelyben ezt írta:
Hamarosan új korszak következik.
A fotókon Boyle barna velúr melegítőt viselt, hozzá illő sportcipővel és egy feltűnő bundával. Retró napszemüvege, valamint a szőke hajat frufruval teljesen új megjelenést kölcsönöz számára.
A skót énekesnő előző albuma, a TEN 2019-ben jelent meg, most azonban újra stúdióban van, és elárulta, hogy hamarosan megjelenik a Just One című dala.
Az énekesnő az I Dreamed a Dream című dallal vált világhírűvé a Britain’s Got Talent meghallgatásán, ahol lenyűgözte a közönséget és a zsűrit is, köztük Simon Cowellt, Piers Morgant és Amanda Holdent.
Az énekesnő elmondta, hogy még mindig szereti előadni a dalt, ugyanis a mai napig tud vele azonosulni - írja a People.
