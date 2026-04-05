Fakó, száraz és töredezett a hajad? Ez a 3 filléres, otthoni hajpakolás garantáltan új életre kelti a frizurádat

Te is gyakran elszörnyülködsz a tükörbe pillantva a töredezett tincseid láttán? Ha szeretnéd felfrissíteni a frizurádat és visszahozni annak régi ragyogását, akkor a legjobb helyen jársz. Ezek az egyszerű otthoni hajpakolások ugyanis újjáélesztik és ragyogóvá varázsolják élettelen hajkoronádat. Dobj össze belőlük gyorsan egyet, hogy magabiztosan léphess utcára!

Ezeket az otthoni hajpakolásokat könnyedén elkészítheted.

Ezekre a hajpakolásokra nem kell sokat költened.

Élettel telivé varázsolják kifakult és töredezett tincseidet.

Már rövid idő után is szembetűnő változást vehetsz észre.

Filléres otthoni hajpakolás töredezett hajra, ami új életet lehel a tincseidbe

Rengeteg nő küzd száraz, töredezett hajjal, azonban a probléma csak romlik a kor előrehaladtával. Ezért, ha vissza szeretnéd hozni a hajad régi fényét, mutatunk néhány természetes otthoni hajpakolást, amit csupán fillérekből, egyszerűen és nagyon gyorsan elkészíthetsz. Habár a károsodás visszafordítása és a tincseid nedvességtartalmának visszaállítása több időt vesz igénybe, ezek a házi praktikák segíthetnek a haj egészségének helyreállításában. Felejtsd el a méregdrága termékeket és kezeléseket, inkább keresd meg a konyhádban az alábbi élelmiszereket, és kényeztesd a tincseidet az otthonod kényelmében!

Használj tojássárgáját!

A vasárnapi reggelid ezúttal nem a pocakodban, hanem a fejeden fog landolni. A tojássárgája ugyanis vitaminokban gazdag, ami segít megerősíteni a tincseidet. Az élelmiszer A-vitamint, E-vitamint, folsavat és biotint is tartalmaz, amelyek egészséges hajat eredményeznek.

Keverd össze a tojássárgáját, majd vidd fel a száraz, tiszta hajadra. Fedd be vele a fejbőrödet egészen a tincseid végéig, és hagyd rajta 1 órán át. Ezt követően hideg vagy langyos vízzel öblítsd le.

A joghurtot számtalan hajpakolásban felhasználhatod.

Kenj a hajadra joghurtot és fahéjat!

A joghurtban található tejsav hidratáló hatással bír, ezért enyhíti a károsodásokat, kiöblítésekor pedig eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek felhalmozódtak a hajhagymákon. Ez a keverék emellett felgyorsíthatja a hajnövekedést és fokozhatja a fejbőr véráramlását.

Keverj össze 1 teáskanál fahéjat 3 evőkanál joghurttal. Vidd fel a masszát a hajadra, majd masszírozd bele a tincseidbe a fejbőrtől egészen a végekig. Hagyd hatni 10 percig, majd mosd le samponnal.

A joghurt más összetevőkkel kombinálva is elképesztő hatással bír. Ugyanis például a joghurt és a kókuszolaj keveréke jó a hajhullás ellen, míg citrommal vegyítve segít egyensúlyba hozni a fejbőr pH-értékét.

Lehelj életet a tincseidbe tojásfehérjével és citrommal!

Gyakran használsz szárazsampont, hajlakkot vagy egyéb hajformázó termékeket? Akkor ezzel az otthoni hajpakolással nemcsak a töredezett tincseiden segíthetsz, hanem még a fejbőrödön maradt lerakódásoktól is megszabadulhatsz. A tojás ugyanis fehérje- és vitamintartalmának köszönhetően erősíti a sérült hajat, a citrom pedig segít kiegyensúlyozni a fejbőr pH-értékét, hozzájárulhat a hajnövekedéshez, illetve csökkentheti a hajhullást.

Keverj össze egy tojásfehérjét és egy citrom levét. Vidd fel a masszát a hajadra. Hagyd hatni egy órán át, majd öblítsd le.

Ebből a videóból megismerheted annak a jeleit, hogy extrém hajkárosodással küzdesz:

