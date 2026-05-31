Ez nem a szokványos gyereknapi program: 7 nagyon para film, ami után garantáltan máshogy nézel majd a gyerekekre

Gyereknap hallatán a legtöbben azonnal a jól bevált Disney-mesékre, családi klasszikusokra és cukormázas dajkatörténetekre gondolunk. Mai listánk viszont most direkt más irányba indul el: Olyan filmeket gyűjtöttünk össze, amelyekben a gyerekek nem az ártatlanságot, hanem inkább a félelmet, a káoszt vagy éppen a gonoszságot képviselik.

Gyereknapi programok helyett gyereknapi horrorok:

Beszélnünk kell Kevinről

Ez nem klasszikus horror, mégis sokkal nyugtalanítóbb tud lenni rengeteg ijesztgetős filmnél. A történet egy anya és a fia kapcsolatán keresztül próbálja megfejteni, hogyan válhat egy gyerekből szörnyeteg, miközben végig ott lebeg a kérdés: Lehetett volna-e bármit másképp csinálni?

A jófiú

Most egy egészen más Kevinről lesz szó: 1993-at írunk, és Macaulay Culkin neve ekkoriban szinte egyet jelentett a Reszkessetek, betörők!-filmekkel, ezért különösen sokkoló volt látni őt egy manipulatív és kegyetlen kisfiú szerepében. A jófiú pontosan erre a kontrasztra épít, és emiatt a mai napig emlékezetes pszichothriller maradt, Elijah Wood és Culkin párosa pedig remekül működik együtt.

Az ördögűző

William Friedkin klasszikusa nemcsak minden idők egyik legismertebb horrorfilmje, hanem egy olyan alkotás is, amely örökre megváltoztatta a műfajt. A fiatal Regan megszállásának története még ma is működik, részben azért, mert a film nem az olcsó jumpscare-ekre, hanem a fokozatosan felépített rettegésre koncentrál. Ezt a fojtogató atmoszférát ma már csak kevés horror tudja megteremteni, bár épp a héten landolt egy ilyen a mozikban, Backrooms címmel.

Brightburn – A lángoló fiú

A Brightburn egyik legjobb ötlete az, mely a szintén 2019-ben megjelent (és idén véget ért) The Boys-sorozat sajátja is volt, hogy mi lenne, ha Superman története teljesen rossz irányt venne. A film egy különleges képességekkel rendelkező kisfiút mutat be, aki nem hőssé, hanem gyilkológéppé válik.

Az árva

Noha ez kissé kakukktojás, de Az árva mégis az egyik legismertebb „gonosz gyerekes” horror, amely máig azért működik ennyire jól, mert folyamatosan képes bizonytalanságban tartani a nézőt. Isabelle Fuhrman alakítása egyszerre hátborzongató és karizmatikus, a film nagy fordulata pedig azóta is a modern horror egyik legtöbbet emlegetett csavarja.