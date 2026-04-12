A japán cserebogár lehet a kertek új ellensége hazánkban is?

A japán cserebogár nem csupán bosszantó kártevő. Kiemelt jelentőségű zárlati károsító, ami azt jelenti többek között, hogy a jogszabályok szigorúan tiltják a behurcolását, és a megjelenése kötelező hatósági intézkedéseket von maga után. Ilyen például a zárlat elrendelése, bizonyos növények kivitelének tilalma az adott területről vagy irtási kötelezettség.
A bogár leghatékonyabban autóstopposként terjed, vagyis a járműveken megkapaszkodva képes több száz kilométert utazni. Így képes hirtelen távolabbi területeken is megjelenni. A NÉBIH kiemeli, hogy külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaérve tilos növényeket, növényi részeket vagy talajt Magyarország területére behozni, és javasolják a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos vizsgálatát is.
Gyakori hiba, hogy rózsabogárnak nézik, hiszen elsőre valóban nagyon hasoníthatnak. A különbség, hogy a rózsabogár zömökebb. A mozgásuk is különbözik, a japán cserebogár jóval gyorsabb, aktívabb, és gyorsan repül. A legbiztosabb azonosítási pont a bogár potrohának két oldalán sorakozó 5-5 fehér szőrpamacs, a potroh végén pedig a további két nagyobb folt. Ez látványosan megkülönbözteti minden más, hasonló méretű hazai bogártól.
Kisebb, mint a hazai. A kifejlett egyed 8-11 milliméter hosszú, feje és előháta fémesen csillogó zöld, a szárnyfedői rezes-barna színűek. Méretre kisebb, mint a nálunk megszokott májusi cserebogár, de a kártétele jóval intenzívebb lehet.
Például azért, mert kopaszra rágják a leveleket. A rovar rágásképe nagyon jellegzetes: a levéllemezt az erek között teljesen elfogyasztja, így csak a finom, hálós erezet, a levél csontváza marad meg. Olyan látványt nyújt a növény, mintha aprólékosan kicsipkézték volna.
Nem válogatós. Több mint háromszáz gazdanövénye van. Ennek a mindenevő kártevőnek a kedvence a szőlő, a kukorica, a szója, a gyümölcsfák, de a dísznövényeket sem kíméli. A teljesen csupaszra rágott levelek miatt megszűnik a fotoszintézis, és ha a növény túl is éli a kártételt, a másodlagos fertőzések miatt akár egyetlen szezon alatt elpusztulhat.
A kifejlett bogár a leveleket, a cserebogár lárva, a pajor pedig a talajban élve a gyökereket pusztítja. A pázsitféléket különösen kedveli, a kártétel hatására a fű foltokban elsárgul, elhal, és ilyenkor a gyepszőnyeg kézzel felszedhetővé válik.
A NÉBIH és a vármegyei kormányhivatalok speciális feromon- és illatcsapdákat helyeznek ki a stratégiai pontokra, például a határátkelőkre, logisztikai központokra. Ez a korai előrejelző rendszer hivatott jelezni az invázió kezdetét, a bogár megjelenését hazánkban.
Mivel zárlati károsítóról van szó, minden magyar állampolgár kötelessége bejelenteni a NÉBIH felé, ha gyanús egyedet talál. A bejelentést fotóval, a pontos helyszín megjelölésével a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnál vagy a NÉBIH-nél kell megtenni.
Amennyiben megjelenne hazánkban a kártevő, a házikertekben a fizikai begyűjtés csak kis egyedszámnál hatásos. Bevethetünk házi praktikákat, de nagyobb fertőzés esetén célszerű engedélyezett kontakt rovarölő szerekkel védekezni, hosszabb távú megoldást pedig a biológiai védekezés jelenthet. Kutatások szerint bizonyos fonálférgek és gombák képesek elpusztítani a talajban lévő lárvákat anélkül, hogy károsítanák a környezetet, vagy más hasznos rovarokat. Ilyen hasznos fonálférgeket és gombákat hazánkban is lehet kapni mezőgazdasági üzletekben, online webáruházakban. Az ideális időpont a védekezésre augusztus vége és szeptember eleje, ekkor a legpuhábbak a frissen kikelt pajorok a földben, és még elég meleg a talaj ahhoz, hogy a fonálférgek aktívak legyenek. Érdemes a fokhagymahéjat is bevetni védekezésképpen.
Különösen a külföldről, például Olaszországról, Svájcról, Dél-Németországról származó földlabdás növények hordozhatnak lárvákat. Csak megbízható, növényútlevéllel rendelkező forrásból vásároljunk, és gyanú esetén vizsgáljuk át a földlabdát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.