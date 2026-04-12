A japán cserebogár lehet a kertek új ellensége hazánkban is?

Vajon hogyan tesz meg ilyen hosszú utat a japán cserebogár?

Miért veszélyes ez az új kártevő?

Mi a japán cserebogár elleni védekezés leghatékonyabb módja?

A japán cserebogár nem csupán bosszantó kártevő. Kiemelt jelentőségű zárlati károsító, ami azt jelenti többek között, hogy a jogszabályok szigorúan tiltják a behurcolását, és a megjelenése kötelező hatósági intézkedéseket von maga után. Ilyen például a zárlat elrendelése, bizonyos növények kivitelének tilalma az adott területről vagy irtási kötelezettség.

A japán cserebogár sokkal nagyobb károkat okoz, mint a májusi cserebogár.

A japán cserebogár veszélyes potyautas

A bogár leghatékonyabban autóstopposként terjed, vagyis a járműveken megkapaszkodva képes több száz kilométert utazni. Így képes hirtelen távolabbi területeken is megjelenni. A NÉBIH kiemeli, hogy külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaérve tilos növényeket, növényi részeket vagy talajt Magyarország területére behozni, és javasolják a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos vizsgálatát is.

Hogyan lehet felismerni a japán cserebogarat?

Gyakori hiba, hogy rózsabogárnak nézik, hiszen elsőre valóban nagyon hasoníthatnak. A különbség, hogy a rózsabogár zömökebb. A mozgásuk is különbözik, a japán cserebogár jóval gyorsabb, aktívabb, és gyorsan repül. A legbiztosabb azonosítási pont a bogár potrohának két oldalán sorakozó 5-5 fehér szőrpamacs, a potroh végén pedig a további két nagyobb folt. Ez látványosan megkülönbözteti minden más, hasonló méretű hazai bogártól.

Mekkora a japán cserebogár?

Kisebb, mint a hazai. A kifejlett egyed 8-11 milliméter hosszú, feje és előháta fémesen csillogó zöld, a szárnyfedői rezes-barna színűek. Méretre kisebb, mint a nálunk megszokott májusi cserebogár, de a kártétele jóval intenzívebb lehet.

Miért veszélyesek a japán cserebogarak?

Például azért, mert kopaszra rágják a leveleket. A rovar rágásképe nagyon jellegzetes: a levéllemezt az erek között teljesen elfogyasztja, így csak a finom, hálós erezet, a levél csontváza marad meg. Olyan látványt nyújt a növény, mintha aprólékosan kicsipkézték volna.

Milyen növényekre jelent veszélyt?

Nem válogatós. Több mint háromszáz gazdanövénye van. Ennek a mindenevő kártevőnek a kedvence a szőlő, a kukorica, a szója, a gyümölcsfák, de a dísznövényeket sem kíméli. A teljesen csupaszra rágott levelek miatt megszűnik a fotoszintézis, és ha a növény túl is éli a kártételt, a másodlagos fertőzések miatt akár egyetlen szezon alatt elpusztulhat.