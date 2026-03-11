Világító virágok és fekete arany: fedezd fel a jövő kertjét a 2026-os GardenExpón

Ne elégedj meg egy-két klasszikus virágágyással! Egy igazán modern kertben a természet intelligens technológiákkal és látványos design elemekkel találkozik. A GardenExpo 2026-ban olyan különlegességeket sorakoztat fel, amelyekbe lehetetlen nem beleszeretni. Mutatjuk a legújabb kerti innovációkat!
A kert egyre inkább az otthonunk szerves részévé válik. Nem csupán egy gondozott pázsit, hanem egy olyan élettér, amely a kikapcsolódást, a feltöltődést és a természet közelségét kínálja. Az a hely, amely megfűszerezi a reggeli kávé ízét, és ahol egy mezítlábas sétával, egy pár perce a montonon, rohanó hétköznapok közepén is a természetben érezhetjük magunkat.
Nem véletlen, hogy a kertépítés és a kertgondozás világa folyamatos fejlődésben van. A természetközeli kertdesign, az intelligens kerttechnológiai megoldások és a kültéri pihenést szolgáló elemek egyre fontosabb szerepet kapnak a modern kertek kialakításában.
A GardenExpo 2026-ban a legújabb kerttervezési irányokkal és innovációkkal várja a kíváncsiskodó kertészeket, akik szeretnék otthonukat még szebbé varázsolni.
A kertészeti fejlesztések egyik legizgalmasabb területe idén a természetes alapú megoldások új irányai. Az úgynevezett biostimulánsok – vagyis a növények fejlődését támogató természetes anyagok – egyre nagyobb szerepet kapnak a növényápolásban.
Ide sorolhatók a hasznos mikroorganizmusok is. Jó példa erre a magyar fejlesztésű levéllakó Trichoderma gomba, amely növényvédelmi célokra is alkalmazható, hiszen segíthet a tavaszi betegségek elleni védekezésben, miközben hozzájárul a növények ellenálló képességének erősítéséhez.
A talajban élő baktériumok és gombák szintén kulcsszerepet töltenek be a kert egészségének fenntartásában. Egyes mikroorganizmusok képesek megkötni a talajban felhalmozódó nehézfémeket, ezzel segítve a talaj regenerálódását. A növénytáplálásban emellett egyre nagyobb szerepet kap a humusz is. A humusz valódi csodaszer a kertben – gyakran „fekete arany”-ként emlegetik –, mivel javítja a talaj szerkezetét és növeli a tápanyagmegtartó képességét is.
A természetes alapú megoldások között az algakivonatok is egyre népszerűbbek. Ezek támogatják a fotoszintézis folyamatát, és elősegítik a növények egészséges fejlődését.
A kertészeti innovációk világában egészen különleges újdonságokkal találkozhatunk az idén. Például a biolumineszcens-szel, vagyis a sötétben világító petúniával, amely saját fényt bocsát ki, ezzel egy szinte földöntúli látványt nyújtva éjszaka a kertekben.
A jövő kertjének titka, hogy a természetközelség és a technológiai fejlettség kéz a kézben jár. Ha ihletet keresel a saját kerted vagy a teraszod modern kialakításához, a 2026-os GardenExpo kínálatában garantáltan találkozol majd számos olyan ötlettel, amely tökéletesen illik majd az otthonodba! A kiállításon az automatizált öntözőrendszerektől és robotfűnyíróktól kezdve a látványosabbnál látványosabb kültéri megoldásokig rengeteg innováció bemutatkozik. Emellett konkrét ötleteket kaphatsz arra, hogyan alakíthatod a kerted egy valódi pihenőtérként!
A GardenExpon szakértői előadások, valamint ingyenes terasz- és kerttervezési tanácsadás is vár! Ha te is szeretnél egy csipetnyi természetet az otthonodba, akkor ne habozz; látogass el a Budapest Sportarénába március 20. és 22. között! További információ és regisztráció: www.gardenexpo.hu oldalán.
Kedvet kaptál? Az alábbi videóból megtudhatod mi vár rád a GardenExpón:
