A GardenExpo 2026-os kertrendezése egy fa asztallal és székekkel.

Világító virágok és fekete arany: fedezd fel a jövő kertjét a 2026-os GardenExpón

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 13:12
Itt tavasz! Te is úgy tervezted, hogy a napsütés minden percét kihasználod idén? Akkor itt az idő, hogy feldobd a kertedet! Ha egy kis ihletre lenne szükséged; hihetetlen különlegességek várnak a GardenExpo 2026-os kiállításán március 20–22. között. Ezekről ne maradj le!
Ripszám Boglárka
Ne elégedj meg egy-két klasszikus virágágyással! Egy igazán modern kertben a természet intelligens technológiákkal és látványos design elemekkel találkozik. A GardenExpo 2026-ban olyan különlegességeket sorakoztat fel, amelyekbe lehetetlen nem beleszeretni. Mutatjuk a legújabb kerti innovációkat!

A GardenExpo 2026-os plakátja.
GardenExpo 2026: fedezd fel a kertépítés és a növényvédelem legújabb innovációit március 20. és 22. között a Budapest Sportarénában!
  • A modern kertek ma az otthon fontos élettereivé váltak.
  • A kertészetben egyre nagyobb szerepet kapnak a természetes alapú innovációk és a biológiai növényvédelem.
  • A kertészeti újdonságok között különleges fejlesztések is megjelentek.
  • A GardenExpo kiállításon számos kertészeti trenddel, technológiai megoldással és inspirációval találkozhatsz.

GardenExpo 2026: a legújabb kertrendezési ötletek aranybányája

A kert egyre inkább az otthonunk szerves részévé válik. Nem csupán egy gondozott pázsit, hanem egy olyan élettér, amely a kikapcsolódást, a feltöltődést és a természet közelségét kínálja. Az a hely, amely megfűszerezi a reggeli kávé ízét, és ahol egy mezítlábas sétával, egy pár perce a montonon, rohanó hétköznapok közepén is a természetben érezhetjük magunkat.

Nem véletlen, hogy a kertépítés és a kertgondozás világa folyamatos fejlődésben van. A természetközeli kertdesign, az intelligens kerttechnológiai megoldások és a kültéri pihenést szolgáló elemek egyre fontosabb szerepet kapnak a modern kertek kialakításában.

A GardenExpo 2026-ban a legújabb kerttervezési irányokkal és innovációkkal várja a kíváncsiskodó kertészeket, akik szeretnék otthonukat még szebbé varázsolni.

Természetes innovációk: a kertészet legújabb irányai

Természetes növényápolási eszközök, növények és innovációk a GardenExpo 2026-os kínálatában.
A GardenExpo 2026-os innovációkat is bemutatja a növényápolásban. 
Fotó: GardenExpo

A kertészeti fejlesztések egyik legizgalmasabb területe idén a természetes alapú megoldások új irányai. Az úgynevezett biostimulánsok – vagyis a növények fejlődését támogató természetes anyagok – egyre nagyobb szerepet kapnak a növényápolásban.

Ide sorolhatók a hasznos mikroorganizmusok is. Jó példa erre a magyar fejlesztésű levéllakó Trichoderma gomba, amely növényvédelmi célokra is alkalmazható, hiszen segíthet a tavaszi betegségek elleni védekezésben, miközben hozzájárul a növények ellenálló képességének erősítéséhez.

A talajban élő baktériumok és gombák szintén kulcsszerepet töltenek be a kert egészségének fenntartásában. Egyes mikroorganizmusok képesek megkötni a talajban felhalmozódó nehézfémeket, ezzel segítve a talaj regenerálódását. A növénytáplálásban emellett egyre nagyobb szerepet kap a humusz is. A humusz valódi csodaszer a kertben – gyakran „fekete arany”-ként emlegetik –, mivel javítja a talaj szerkezetét és növeli a tápanyagmegtartó képességét is.

A természetes alapú megoldások között az algakivonatok is egyre népszerűbbek. Ezek támogatják a fotoszintézis folyamatát, és elősegítik a növények egészséges fejlődését.

Világító virágok

A kertészeti innovációk világában egészen különleges újdonságokkal találkozhatunk az idén. Például a biolumineszcens-szel, vagyis a sötétben világító petúniával, amely saját fényt bocsát ki, ezzel egy szinte földöntúli látványt nyújtva éjszaka a kertekben.

Inspirálódj a GardenExpón!

A GardenExpo 2026-os kertrendezési ötlete.
A biológiai növényvédelem, az okos kerttechnológia és a pihenést szolgáló kültéri design együtt alakítják a modern kertkultúrát.
Fotó: Phil M. Sedlacek

A jövő kertjének titka, hogy a természetközelség és a technológiai fejlettség kéz a kézben jár. Ha ihletet keresel a saját kerted vagy a teraszod modern kialakításához, a 2026-os GardenExpo kínálatában garantáltan találkozol majd számos olyan ötlettel, amely tökéletesen illik majd az otthonodba! A kiállításon az automatizált öntözőrendszerektől és robotfűnyíróktól kezdve a látványosabbnál látványosabb kültéri megoldásokig rengeteg innováció bemutatkozik. Emellett konkrét ötleteket kaphatsz arra, hogyan alakíthatod a kerted egy valódi pihenőtérként!

A GardenExpon szakértői előadások, valamint ingyenes terasz- és kerttervezési tanácsadás is vár! Ha te is szeretnél egy csipetnyi természetet az otthonodba, akkor ne habozz; látogass el a Budapest Sportarénába március 20. és 22. között! További információ és regisztráció: www.gardenexpo.hu oldalán.

Kedvet kaptál? Az alábbi videóból megtudhatod mi vár rád a GardenExpón:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
