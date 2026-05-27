Ismerős arc jelent meg a Kincsvadászok stúdiójában: Fejes Tamás szerint miatta irigyek rá a többiek

A Kincsvadászok 4. évada még nem ért véget, sőt most az Exatlon vége után új részekkel tér vissza, ahol természetesen ismét Dr. Katona Szandra, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc, Fertőszögi Péter és Molnár Viktor licitálnak az értékes műtárgyakra. Sőt, nem csak ők és a Kincsvadászok műsorvezetői és szakértője, Tilla és Megyesi Balázs mellett a mai adásban egy újabb ismerős arc is visszatér. Fejes Tamás ráadásul köszönetet is mondott neki.

A Kincsvadászok új részekkel tér vissza ma este, ahol egy ismerős szereplőt is újra láthatunk (Fotó: TV2)

Bár sokan azt gondolnák, hogy a műsor elmúlt évadai alatt a Kincsvadászok kereskedői már annyi eladóval találkoztak, hogy valószínűleg fel sem ismernék őket, erről szó sincs. A csapat rockere azonnal rájött kivel áll szemben, amikor Feketéné Krázi Tímea belépett a stúdióba.

Nem tudsz megtéveszteni! Világosabb lett a hajad, de azért megismerünk

– kezdte a Tankcsapda dobosa, amint meglátta az eladót, majd megmutatta a zenekar logójával ellátott dobozt, amit ma is használ, és amit a korábbi szereplőtől szerzett be.

„Köszönöm szépen, nagyon tetszik! Tényleg, szerintem a többiek irigyek rá” – fűzte hozzá mosolyogva, amivel a többiek is egyetértettek, akik persze szintén tisztában voltak Timi kilétével.

A Kincsvadászok Fejes Tomija már rendelt is magának az eladótól (Fotó: nanasipal / TV2)

A Kincsvadászok eladója Katona Szandrával is üzletelt

Amellett, hogy a Tankcsapda Fejes Tomijának rendelésére elkészítette a különleges dobozt, az egykori szereplő által Dr. Katona Szandra is gazdagabb lett egy ékszerrel a Kincsvadászok 2025-ös évadában.

Az előző évadban egy nagyon szép karkötőt adtál el nekem, amit büszkén hordok

– elevenítette fel a műtárgyszakértő.

De, hogy Timinek most is ilyen sikere lesz-e az csak a Kincsvadászok 2026-os évadának mai adásából derül ki.