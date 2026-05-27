Tom Hardy önpusztító múltja visszatérni látszik – Kirúgták a Gengsztervilágból

Tom Hardy ma Hollywood egyik legnagyobb sztárja, de kevesen tudják, milyen sötét múlt áll a sikerei mögött. A színészt kirúgták az elitiskolából, lopásokba keveredett, majd teljesen lecsúszott a drogok miatt. Most pedig ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy botrányos viselkedése miatt kirúgták a Gengsztervilág című sorozatból.
Tom Hardy ma egy elegáns vörös szőnyeges sztár, fiatalon azonban egészen másfajta életet élt. A brit színész jómódú családban nőtt fel London közelében, de már tinédzserként is leginkább a problémás viselkedésével hívta fel magára a figyelmet. A helyzet pedig odáig fajult, hogy végül még a magániskolából is kirúgták lopás miatt. Tom Hardy már egészen fiatalon kapcsolatba került az alkohollal és a drogokkal, a helyzet pedig gyorsan súlyos függőséghez vezetett. Elmondása szerint egy idő után gyakorlatilag minden nap drogozott, és teljesen lecsúszott. Gyakran napokra eltűnt, nem emlékezett arra, mi történt vele, és teljesen önpusztító életmódot folytatott. Tom Hardy drogfüggősége a végére annyira eldurvult, hogy egy alkalommal életveszélyes állapotba került miatta. Egy londoni drogozás után eszméletlenül találtak rá az utcán vérben és hányásban feküdve, és ez volt az a pont, amikor rájött, hogy ha nem változtat, könnyen belehalhat a függőségébe.
Teljesen elszálltam, és szerencsém volt, hogy nem történt velem valami szörnyű baleset, nem kerültem börtönbe, és nem haltam meg, mert pontosan abba az irányba tartottam.
Tom Hardy végül önként bejelentkezett egy elvonóra, ami teljesen megváltoztatta az életét. Majd miután leszokott a drogokról és az alkoholról, számos televíziós és filmszerepet kapott, és megalapította saját társulatát, a Shotgun Theatre-t. És bár Tom Hardy idővel világsztár lett, a botrányok később sem kerülték el. A színész elképesztő tehetsége miatt a rendezők továbbra is szívesen dolgoztak vele, ugyanakkor évek óta rendszeresen felmerül vele kapcsolatban az, hogy kellemetlenül viselkedik a forgatásokon.
Ez pedig most ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy a botrányos viselkedése miatt kirúgták a Gengsztervilág című sorozatból. A beszámolók szerint Tom Hardy összetűzésbe keveredett a stábtagokkal, rendszeresen késett a forgatásokról, át akarta írni a párbeszédeket, ezért a produkció vezetői végül úgy döntöttek, hogy kirúgják őt a nagysikerű produkcióból.
