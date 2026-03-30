Nálad még a fű se nő? Ezeket a talajtakarókat ültesd helyette

Fű helyett talajtakaróra lehet szükséged, ha eleged van a kényes pázsitból, de vágysz a zöld szőnyegre. Habár sokan ragaszkodnak a klasszikus fű látványához, a hazai nyarak egyre gyakrabban teszik próbára a kerti növényzetet. A hagyományos gyep fenntartása rengeteg vizet, műtrágyát és energiát igényel, emiatt inkább örökös küzdelem, mintsem öröm a kertgondozás. Miért erőltetnéd a gyepet, ha létezik olyan megoldás, amely bírja a taposást, vonzza a beporzókat, és még akkor sem hal el, ha egy hétig elfelejtesz locsolni?

Fotó: Budimir Jevtic / Shutterstock

Fű helyett talajtakaró növények jelenthetik a megoldást

Miért nem marad meg a fű?

A tökéletes, egyszínű pázsit fenntartása nemcsak drága mulatság, hanem ökológiai szempontból is egyre megkérdőjelezhetőbb vállalás. A hagyományos fűfélék sekély gyökérzetük miatt képtelenek túlélni az extrém száraz időszakokat, főleg folyamatos locsolás nélkül. Ezzel szemben léteznek olyan évelő talajtakarók, amelyek mélyebbre nyúló gyökereikkel és sűrű szövetükkel természetes védőréteget képeznek a talajon. Ezek a növények nemcsak a vizet tartják meg jobban, de sok esetben a gyomok növekedését is hatékonyan gátolják. Választásukkal rengeteg szabadidőt nyersz, hiszen a többségüket egyáltalán nem, vagy csak évente egyszer-kétszer kell visszavágni. Emellett a kerted élettel telibb lesz, hiszen a virágzó alternatívák fontos táplálékforrást jelentenek a beporzó rovarok számára; az esztétikai élmény pedig jóval változatosabb: textúrákban, színekben és illatokban gazdagabb „szőnyeget” kapsz. Ideje tehát újragondolni, hogy mi jelenti számodra az igazi zöld környezetet.

A fehér here viszonylag strapabíró, így nyugodtan szaladgálhatsz rajta.

Fotó: Bowonpat Sakaew / Shutterstock

Íme a legjobb fűhelyettesítő növények

Fehér here (Trifolium repens)

Ez a legnépszerűbb választás, ha strapabíró felületet szeretnél. Nagyjából 5-10 cm magasra nő, és viszonylag jól bírja a taposást. Márciustól májusig vagy kora ősszel vethető. Nitrogénkötő képessége miatt alig igényel tápanyagpótlást, vízigénye pedig közepes, a kiszáradást jól tolerálja.