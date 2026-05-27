Pestises betegek hamvaival szórtak átkot a gyönyörű szigetre: több mint 160 ezer kísértet bolyong a Velencei-lagúnánál

A rettegett Poveglia szellemszigeten a legenda szerint 160 ezer kísértet bolyong.

A szigeten 1793-tól rengeteg pestises beteg és elmegyógyintézet lakó kínok között halt meg.

A kísértetek ott ragadtak és bosszút forraltak, azóta üldözik a betolakodókat.

Meseszép tájon, a Velencei-lagúna csillogó víztükre mögött fekszik egy sziget, amelyet jobb messziről elkerülni – mégis vonzza az urbex-kalandorokat és a paranormális észlelések kedvelőit. A helyen hemzsegnek a kísértetek, így a rettegett szellemsziget nevét csak suttogva mondják ki a közelben élők: Poveglia.

A szellemszigeten a legenda szerint átok ül. Fotó: Marco Secchi / Barcroft Media / Northfoto

Mi történt a szellemszigeten, hogy félnek a helytől?

A sziget egy mindössze néhány hektáros terület, amelyet 55 éve elzártak a külvilágtól. Az elhagyatott helyek egyik leghíresebbike, ahova a bátor urbexesek és szellemvadászok előszeretettel bemerészkednek.

A helyszín 1776-ban, a pestisjárvány idején ellenőrző központ volt a Velencébe tartó és onnan induló hajók számára. Amikor két érkező hajón is találták betegeket, Povegliát 1793 és 1814 között karanténszigetté változtatták. Bárkit, akinél a pestis legkisebb gyanúja is felmerülhetett, odavonszoltak a szárazföldről.

A huszadik században, egészen pontosan 1922-ben a meglévő épületeket elmegyógyintézetté alakították át, amelynek falai között egy szadista orvos kézi fúrókkal végzett brutális, kísérleti lobotómiát a szerencsétlen betegeken, tovább növelve a kínhalált halt lelkek számát.

Az elmegyógyintézetben kínozták a betegeket. Fotó: Marco Secchi / Barcroft Media / Northfoto

Átkozottá vált a sziget

Akik a szigeten meghaltak, azoknak a testét elégették, a hamvaikat pedig a legenda szerint elásták a földbe, ezzel örök időkig átkot szórva a szigetre. A kísértethistóriákban arról regélnek, hogy több mint 160 ezer szellem lehet ott, akik képtelenek elhagyni a helyet az átok miatt. Úgy tartják, a bosszúvágyó kísértetek megesküdtek, hogy paranormális jelenségekkel, vérfagyasztó kísértésekkel kergetnek őrületbe mindenkit, aki a szigetre mer lépni. Ennek ellenére Poveglia máig vonzza az embereket: hiába áll 55 éve elhagyatottan, a romos épületek között rendszeresen cikáznak szellemvadászok és urbexesek.