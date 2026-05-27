Egy szellem illusztrációja és egy beltéri kép a Poveglia nevű szellemszigeten található elhagyatott elmegyógyintézetről

Pestises betegek hamvaival szórtak átkot a gyönyörű szigetre: több mint 160 ezer kísértet bolyong a Velencei-lagúnánál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 19:15
Vért okádva várták a pestis áldozatai a halált egy hátborzongató szigeten, amely a lelkület is fogva ejtette. Az olaszországi szellemszigeten állítólag több mint 160 ezer halott lélek tanyáz, a helyen hátborzongató jelenségeket tapasztalnak. Aki oda belép, más emberként tér vissza.
  • A rettegett Poveglia szellemszigeten a legenda szerint 160 ezer kísértet bolyong.
  • A szigeten 1793-tól rengeteg pestises beteg és elmegyógyintézet lakó kínok között halt meg.
  • A kísértetek ott ragadtak és bosszút forraltak, azóta üldözik a betolakodókat.

Meseszép tájon, a Velencei-lagúna csillogó víztükre mögött fekszik egy sziget, amelyet jobb messziről elkerülni – mégis vonzza az urbex-kalandorokat és a paranormális észlelések kedvelőit. A helyen hemzsegnek a kísértetek, így a rettegett szellemsziget nevét csak suttogva mondják ki a közelben élők: Poveglia.

Poveglia szellemszigete a Velencei-lagúnában
A szellemszigeten a legenda szerint átok ül. Fotó: Marco Secchi / Barcroft Media / Northfoto

Mi történt a szellemszigeten, hogy félnek a helytől?

A sziget egy mindössze néhány hektáros terület, amelyet 55 éve elzártak a külvilágtól. Az elhagyatott helyek egyik leghíresebbike, ahova a bátor urbexesek és szellemvadászok előszeretettel bemerészkednek. 

A helyszín 1776-ban, a pestisjárvány idején ellenőrző központ volt a Velencébe tartó és onnan induló hajók számára. Amikor két érkező hajón is találták betegeket, Povegliát 1793 és 1814 között karanténszigetté változtatták. Bárkit, akinél a pestis legkisebb gyanúja is felmerülhetett, odavonszoltak a szárazföldről. 

A huszadik században, egészen pontosan 1922-ben a meglévő épületeket elmegyógyintézetté alakították át, amelynek falai között egy szadista orvos kézi fúrókkal végzett brutális, kísérleti lobotómiát a szerencsétlen betegeken, tovább növelve a kínhalált halt lelkek számát.

Régi ágy egy elhagyatott elmegyógyintézetben Poveglia szigetén
Az elmegyógyintézetben kínozták a betegeket. Fotó: Marco Secchi / Barcroft Media / Northfoto

Átkozottá vált a sziget

Akik a szigeten meghaltak, azoknak a testét elégették, a hamvaikat pedig a legenda szerint elásták a földbe, ezzel örök időkig átkot szórva a szigetre. A kísértethistóriákban arról regélnek, hogy több mint 160 ezer szellem lehet ott, akik képtelenek elhagyni a helyet az átok miatt. Úgy tartják, a bosszúvágyó kísértetek megesküdtek, hogy paranormális jelenségekkel, vérfagyasztó kísértésekkel kergetnek őrületbe mindenkit, aki a szigetre mer lépni. Ennek ellenére Poveglia máig vonzza az embereket: hiába áll 55 éve elhagyatottan, a romos épületek között rendszeresen cikáznak szellemvadászok és urbexesek.

Régi ágyak egy elhagyatott elmegyógyintézetben Poveglia szigetén
A falakat máig félelem járja át / Fotó: Marco Secchi / Barcroft Media / Northfoto

Félelmetes beszámolókat osztottak meg a szigetre lépők

Egyesek szerint egy néhai elmeorvos szelleme is a szigeten kísért, tátogva rontva a gyanútlan betolakodókra. Úgy pletykálják, hogy azért tátog, mert a halála körülményeit próbálja elmesélni, ám az átok miatt nincs hangja. A férfit a legenda szerint az elhunyt betegek szellemei az őrületbe kergették, ami miatt levetette magát a harangtoronyból. Állítólag túlélte a zuhanást, de a földön megfojtotta őt a gyilkos köd. 

A közelben elhaladó halászok is esküsznek rá, hogy szellemek kísértenek a szigeten, többek között mert rendszerint kongatást hallanak a harangtoronyból, ám a harang már rég nincs benne. 

Povegliára jelenleg csak illegálisan lehet bejutni, a paraturisták onnan visszatérve mindig ugyanarról beszélnek: sötét árnyak követték őket a romos falak között, sikolyokat, sírásokat és jajgatásokat hallottak.

Vajon mi az igazság? Tényleg szellemek lakják a szigetet, vagy az egész csak mese? Játszd le a videót, hogy választ kapj a hátborzongató jelenségekre:

(The Sun)

