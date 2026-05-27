Pestises betegek hamvaival szórtak átkot a gyönyörű szigetre: több mint 160 ezer kísértet bolyong a Velencei-lagúnánál

Meseszép tájon, a Velencei-lagúna csillogó víztükre mögött fekszik egy sziget, amelyet jobb messziről elkerülni – mégis vonzza az urbex-kalandorokat és a paranormális észlelések kedvelőit. A helyen hemzsegnek a kísértetek, így a rettegett szellemsziget nevét csak suttogva mondják ki a közelben élők: Poveglia.
A sziget egy mindössze néhány hektáros terület, amelyet 55 éve elzártak a külvilágtól. Az elhagyatott helyek egyik leghíresebbike, ahova a bátor urbexesek és szellemvadászok előszeretettel bemerészkednek.
A helyszín 1776-ban, a pestisjárvány idején ellenőrző központ volt a Velencébe tartó és onnan induló hajók számára. Amikor két érkező hajón is találták betegeket, Povegliát 1793 és 1814 között karanténszigetté változtatták. Bárkit, akinél a pestis legkisebb gyanúja is felmerülhetett, odavonszoltak a szárazföldről.
A huszadik században, egészen pontosan 1922-ben a meglévő épületeket elmegyógyintézetté alakították át, amelynek falai között egy szadista orvos kézi fúrókkal végzett brutális, kísérleti lobotómiát a szerencsétlen betegeken, tovább növelve a kínhalált halt lelkek számát.
Akik a szigeten meghaltak, azoknak a testét elégették, a hamvaikat pedig a legenda szerint elásták a földbe, ezzel örök időkig átkot szórva a szigetre. A kísértethistóriákban arról regélnek, hogy több mint 160 ezer szellem lehet ott, akik képtelenek elhagyni a helyet az átok miatt. Úgy tartják, a bosszúvágyó kísértetek megesküdtek, hogy paranormális jelenségekkel, vérfagyasztó kísértésekkel kergetnek őrületbe mindenkit, aki a szigetre mer lépni. Ennek ellenére Poveglia máig vonzza az embereket: hiába áll 55 éve elhagyatottan, a romos épületek között rendszeresen cikáznak szellemvadászok és urbexesek.
Egyesek szerint egy néhai elmeorvos szelleme is a szigeten kísért, tátogva rontva a gyanútlan betolakodókra. Úgy pletykálják, hogy azért tátog, mert a halála körülményeit próbálja elmesélni, ám az átok miatt nincs hangja. A férfit a legenda szerint az elhunyt betegek szellemei az őrületbe kergették, ami miatt levetette magát a harangtoronyból. Állítólag túlélte a zuhanást, de a földön megfojtotta őt a gyilkos köd.
A közelben elhaladó halászok is esküsznek rá, hogy szellemek kísértenek a szigeten, többek között mert rendszerint kongatást hallanak a harangtoronyból, ám a harang már rég nincs benne.
Povegliára jelenleg csak illegálisan lehet bejutni, a paraturisták onnan visszatérve mindig ugyanarról beszélnek: sötét árnyak követték őket a romos falak között, sikolyokat, sírásokat és jajgatásokat hallottak.
Vajon mi az igazság? Tényleg szellemek lakják a szigetet, vagy az egész csak mese?
(The Sun)
