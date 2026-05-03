Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfoghatatlan tragédia: kizuhant a második emeleti lakás ablakából, meghalt a 3 éves kisfiú

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 19:05
tragédiabalesethalál
A rendőrség nyomoz az eset kapcsán. A 3 éves fiút kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Egy hároméves kisfiú tragikus módon életét vesztette, miután egy dél-londoni épületből kizuhant. A mentőszolgálatok vasárnap délután siettek a Suttonban található lakóházhoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermek „magasból lezuhant”.

tragédia
A 3 éves kisfiút kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt Fotó: Pexels / Pexels

Kizuhant a második emeletről, meghalt a 3 éves kisfiú

A kisfiút kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt. Jelenleg nyomozás folyik az ügyben, és egy 30 év körüli nőt gyermekelhanyagolás gyanújával őrizetbe vettek. A londoni rendőrség szerint a nyomozás folytatódik, a nőt óvadék ellenében szabadon engedték. Szemtanúk a The Standardnak elmondták, hogy a kisgyerek egy lakóház második emeleti ablakából zuhant ki.

Május 24-én, vasárnap 17:18-kor riasztották a rendőrséget, miután bejelentés érkezett, hogy egy gyermek s magasból zuhant le egy szuttoni lakásból. A rendőrök a helyszínre érkeztek, a londoni mentőszolgálat és a londoni légimentől kíséretében. Egy hároméves kisfiút kórházba szállítottak kezelésre, ahol sajnos meghalt. A legközelebbi hozzátartozókat értesítették. Egy 30-as éveiben járó nőt gyermekelhanyagolás gyanújával letartóztattak, és azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A haláleset körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozás folyik

- idézi a londoni rendőrség szóvivőjét a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu