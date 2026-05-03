Felfoghatatlan tragédia: kizuhant a második emeleti lakás ablakából, meghalt a 3 éves kisfiú

Egy hároméves kisfiú tragikus módon életét vesztette, miután egy dél-londoni épületből kizuhant. A mentőszolgálatok vasárnap délután siettek a Suttonban található lakóházhoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermek „magasból lezuhant”.

A 3 éves kisfiút kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt

A kisfiút kórházba szállították, ahol sajnos elhunyt. Jelenleg nyomozás folyik az ügyben, és egy 30 év körüli nőt gyermekelhanyagolás gyanújával őrizetbe vettek. A londoni rendőrség szerint a nyomozás folytatódik, a nőt óvadék ellenében szabadon engedték. Szemtanúk a The Standardnak elmondták, hogy a kisgyerek egy lakóház második emeleti ablakából zuhant ki.

Május 24-én, vasárnap 17:18-kor riasztották a rendőrséget, miután bejelentés érkezett, hogy egy gyermek s magasból zuhant le egy szuttoni lakásból. A rendőrök a helyszínre érkeztek, a londoni mentőszolgálat és a londoni légimentől kíséretében. Egy hároméves kisfiút kórházba szállítottak kezelésre, ahol sajnos meghalt. A legközelebbi hozzátartozókat értesítették. Egy 30-as éveiben járó nőt gyermekelhanyagolás gyanújával letartóztattak, és azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A haláleset körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozás folyik

- idézi a londoni rendőrség szóvivőjét a Daily Star.