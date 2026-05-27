Összeesve talált rá édesanyjára Schobert Norbi: „A földön feküdt, szürke arccal, azt hittem, hogy meghalt”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 18:58
A fitneszguru édesanyja magatehetetlenül feküdt a földön saját otthonában, amikor a fia rátalált. Schobert Norbi családja Rubint Réka után most a nagymama életéért imádkozik.
Schobert Norbi és Rubint Réka családja a poklok poklát járta meg az elmúlt időszakban, hiszen a fitneszlady daganatos betegséggel küzd immár 4 éve. És bár úgy tűnik, Rubint Réka állapota rengeteget javult mostanság, sajnos most újabb csapás érte őket. Schobert Norbi anyja a saját házában esett össze, ahol csupán a szerencsén múlt, hogy fia még időben rátalált. Most úgy látszik, az életveszélyen már túl van, de az még korántsem biztos, hogy megtarthatja a lábait. A fitneszguru erről mesélt most a Borsnak.

Rubint Réka betegsége után, most Schobert Norbi édesanyjáért aggódik a család (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbi édesanyja már 80 éves, és ebben a korban bizony számolni kell azzal, hogy az olyasmi, mint a cukorbetegség, akár végzetes is lehet. A nagymama is emiatt került életveszélyes állapotba.

Mindennap beszélek édesanyámmal, így amikor két héttel ezelőtt hívtam, és nem vette fel a telefont, tudtam, hogy baj van. Úgyhogy padlógázzal rohantam hozzá, majd ahogy a kertből benéztem a nappaliba és láttam, hogy reggel 9 órakor égett a villany, ő pedig a földön feküdt, szürke arccal, azt hittem, hogy meghalt

 – idézte fel Norbi a vérfagyasztó pillanatot.

„Szóval rátörtem az ajtót, de akkor szerencsére hozzám szólt. Kiderült, hogy éjszaka elesett és azóta ott feküdt, úgyhogy azonnal hívtam a mentőt hozzá” – folytatta.

Rubint Réka és Schobert Norbi egy emberként állnak a nagymama mellett, mindenki a gyógyulásáért imádkozik (Fotó: Bors)

Csaknem elveszítették Schobert Norbi anyukáját

A Schobert család feje arról is mesélt, hogy mi mindenen mentek keresztül mind lelkileg, mind pedig fizikailag az elmúlt hetekben.

„Mind a két lábában megállt a keringés, ami miatt bypass műtétet kellett végezni mind a két lábán, illetve egy-két ujjat is el kell távolítani, és most azért megy a harc, hogy ne kelljen amputálni a lábait. Ő egyébként 50 éve cukorbeteg sajnos, szóval mondhatni idővel ez várható volt, de szerencsére már valamivel jobban van. Két hete bent van a kórházban, és úgy tűnik, hamarosan rehabilitációra is mehet majd, de bevallom, volt pár nap, amikor élet és halál között volt” – mesélte a jelenlegi állapotáról.

Lelkileg nyilván nehéz ez a helyzet, hiszen úgy érzem most a család két legfontosabb női tagjának életéért küzdünk egyszerre. Viszont 55 éves vagyok, édesanyám pedig 80, szóval ebben a korban már el kell fogadni, hogy az embernek előbb-utóbb meghalnak a szülei. Nyilván megteszek minden tőlem telhetőt, napi szinten járok hozzá a kórházba, segítek, amiben tudok és tartom a kapcsolatot az orvosokkal, de csak remélni tudjuk, hogy minden rendben lesz

 – zárta a beszélgetést a történtek ellenére pozitívan a fitneszguru.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
