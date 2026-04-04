Húsvéti sonka főzése: ettől az összetevőtől lesz tökéletes

Húsvéti sonka főzése: ettől az összetevőtől lesz tökéletes

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 11:30
Az igazán jó húsvéti sonkához meglepően kevés összetevő szükséges. A húsvéti sonka főzése sokkal jobb lesz, ha főzés közben kerül bele egy egyszerű, de nagyon fontos fűszer, ettől lesz tökéletes.
Porosz Viktória
  • A húsvéti sonka főzése egyszerűnek tűnik, de mégsem az. 
  • A jó főzési idő és a pihentetés legalább annyit számít, mint a fűszerezés. 
  • Egy apró konyhai trükkel puhább és illatosabb lehet az ünnepi sonka. 

A húsvéti sonka főzése elsőre egyszerű feladatnak tűnik, mégis ezen tud elcsúszni az ünnepi készülődés egyik legfontosabb fogása. Ha túl sokáig fő, a sonka kiszáradhat, ha pedig csak sima vízben készül, unalmasabb lesz az íze. Van azonban egy fűszer, ami sokat számít. Ez pedig a babérlevél.

húsvéti sonka főzése babérlevéllel
A húsvéti sonka főzése babérlevéllel még finomabb lehet.
A húsvéti sonka főzése ettől lesz igazán tökéletes 

A babérlevél régi, jól ismert konyhai alapfűszer. A húsvéti sonka főzése közben is finoman fűszerezi az ételt, mélyebb aromát ad, amitől az íze teltebb és harmonikusabb lesz. Ez azért fontos, mert a sonkának eleve van egy markáns, sós íze. Nem kell túlfűszerezni, inkább csak jól kell eltalálni, mi kerül mellé a főzővízbe. A babérlevél éppen ezt teszi, hogy a főzőlé valóban zamatos legyen.

A babérlevélből nem kell sok. Egy közepes vagy nagyobb sonkához általában 2–4 levél elég. Ennél több már elviheti az ízt egy kesernyésebb irányba, és pont az a finomság vész el, amit keresünk. A legjobb, ha a sonkát hideg vízben teszed fel főni, majd a babérlevelet már az elején hozzáadod. Így fokozatosan adja át az aromáját, és a főzőlé is sokkal gazdagabb lesz. Mehet mellé fokhagyma, egész bors vagy vöröshagyma is.

Ettől marad puha és szaftos 

A húsvéti sonka ízét nemcsak az dönti el, milyen húst vettél, hanem az is, hogyan főzöd. A babérlevéllel készült főzőlé sokat javít az összképen, de legalább ennyire fontos, hogy a sonka főzést ne kapkodd el. Amikor megfőtt, érdemes a levében hagyni kihűlni. Ettől szaftosabb marad, nem veszít annyi nedvességet, és az ízek is jobban összeérnek. Ünnepi készülődés közben ezt a lépést kihagyják a legtöbben, pedig ezen is sok múlik.

Hogyan kell főzni a húsvéti sonkát?

  • a sonkát előző este áztasd be, ha nagyon sós 
  • hideg vízben tedd fel főni 
  • adj hozzá 2–4 babérlevelet 
  • alacsony lángon, gyöngyözve főzd 
  • a főzés után hagyd a levében kihűlni 

A húsvéti sonka ettől ízesebb lesz, anélkül hogy bonyolult recepttel kellene bajlódni.

Mennyi ideig kell főzni a húsvéti sonkát?

A húsvéti sonka főzése kapcsán ez az egyik leggyakoribb kérdés, amin időnként még a gyakorlott háziasszonyok is fennakadnak. Hogyan ne főzzük túl és honnan tudjuk, hogy már elég puha? Nos, van erre egy egyszerű szabály, mégpedig az, hogy a sonkát forrástól számítva annyi órán át főzzük, ahány kiló. Vagyis, például egy 1,5 kilós húsvéti sonkának körülbelül másfél óra kell ahhoz, hogy szépen megpuhuljon. 

A főzővizet is érdemes megtartani, mert értékes alapanyag. A leszűrt sonkalében főzhetünk tojást, amely így sokkal ízesebb lesz, ezen kívül remek alapja lehet a babos, lencsés burgonyás leveseknek, főzelékeknek, egytálételeknek. Ami megmarad, azt pedig lefagyaszthatjuk, később is jól jön.

Húsvéti sonka főzése videón: így lesz tökéletes

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu