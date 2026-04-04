Húsvéti sonka főzése: ettől az összetevőtől lesz tökéletes

A húsvéti sonka főzése egyszerűnek tűnik, de mégsem az.

A jó főzési idő és a pihentetés legalább annyit számít, mint a fűszerezés.

Egy apró konyhai trükkel puhább és illatosabb lehet az ünnepi sonka.

A húsvéti sonka főzése elsőre egyszerű feladatnak tűnik, mégis ezen tud elcsúszni az ünnepi készülődés egyik legfontosabb fogása. Ha túl sokáig fő, a sonka kiszáradhat, ha pedig csak sima vízben készül, unalmasabb lesz az íze. Van azonban egy fűszer, ami sokat számít. Ez pedig a babérlevél.

Fotó: zi3000

A babérlevél régi, jól ismert konyhai alapfűszer. A húsvéti sonka főzése közben is finoman fűszerezi az ételt, mélyebb aromát ad, amitől az íze teltebb és harmonikusabb lesz. Ez azért fontos, mert a sonkának eleve van egy markáns, sós íze. Nem kell túlfűszerezni, inkább csak jól kell eltalálni, mi kerül mellé a főzővízbe. A babérlevél éppen ezt teszi, hogy a főzőlé valóban zamatos legyen.

A babérlevélből nem kell sok. Egy közepes vagy nagyobb sonkához általában 2–4 levél elég. Ennél több már elviheti az ízt egy kesernyésebb irányba, és pont az a finomság vész el, amit keresünk. A legjobb, ha a sonkát hideg vízben teszed fel főni, majd a babérlevelet már az elején hozzáadod. Így fokozatosan adja át az aromáját, és a főzőlé is sokkal gazdagabb lesz. Mehet mellé fokhagyma, egész bors vagy vöröshagyma is.

A húsvéti sonka ízét nemcsak az dönti el, milyen húst vettél, hanem az is, hogyan főzöd. A babérlevéllel készült főzőlé sokat javít az összképen, de legalább ennyire fontos, hogy a sonka főzést ne kapkodd el. Amikor megfőtt, érdemes a levében hagyni kihűlni. Ettől szaftosabb marad, nem veszít annyi nedvességet, és az ízek is jobban összeérnek. Ünnepi készülődés közben ezt a lépést kihagyják a legtöbben, pedig ezen is sok múlik.

Hogyan kell főzni a húsvéti sonkát?

a sonkát előző este áztasd be, ha nagyon sós

hideg vízben tedd fel főni

adj hozzá 2–4 babérlevelet

alacsony lángon, gyöngyözve főzd

a főzés után hagyd a levében kihűlni

A húsvéti sonka ettől ízesebb lesz, anélkül hogy bonyolult recepttel kellene bajlódni.