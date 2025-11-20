Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Meglepő, mit tud a babérlevél: 4 trükk, amitől sokkal jobb lesz a közérzeted

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 17:15
A legtöbben csak húslevesbe vagy krumplifőzelékbe tesznek babérlevelet, pedig a fűszernövénynek számos jótékony felhasználási módja létezik. A hideg idő beköszöntével meglepően jól jöhet néhány ilyen praktika. Cikkünkben a babérlevél felhasználásának négy trükkjét áruljuk el.
A babérlevél illata és aromája már önmagában hoz egy kis melegséget a lakásba, de ennél jóval nagyobb szerepe is lehet. A mediterrán vidékeken évezredek óta használják a fűszernövényt házi praktikákhoz, tudván, hogy az nem csak a fazékba való.

Babérlevél
A babérlevélnek számos pozitív egészségügyi hatása van / Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A babérlevél felhasználási módjai

Vannak vidékek, ahol a népi gyógyászatban és az illatosításban is nagy szerepe van a babérlevélnek. A hideg hónapokban különösen népszerű, mert egyszerre nyugtat, frissít, és még kellemes illatot is teremt a lakásban. Alább mutatunk négy trükköt, amit te is imádni fogsz!

1. Otthoni illatosító

A babérlevél égetése ősidők óta része különféle hagyományoknak. Úgy tartják, hogy segít lecsendesíteni az elmét, oldja a mindennapi feszültséget, és kellemesebb hangulatot teremt a térben. A szárított babérlevelek szépen elégnek, és a felszabaduló illóolajoknak köszönhetően kifejezetten kellemes aromát árasztanak. A lassan gomolygó füst emellett nyugtató hatású.

Hogy te is élvezhesd a babérlevél ezen előnyeit, gyújts meg néhányat egy hőálló tálkában. A füstöt lassan végigvezetheted a szoba különböző pontjain, ezzel elűzve a térből a rossz energiákat.

Babérlevél égetése
A babérlevél égetése harmóniát hozhat az életünkbe / Fotó: DorinPuha / 123RF

2. Babérleveles lábfürdő 

Ha sokat állsz vagy gyalogolsz, biztosan ismered az érzést, amikor estére sajog a lábad. Ilyenkor egy meleg lábfürdő már önmagában felüdülés, a babér pedig csak rátesz egy lapáttal.

A módszer egyszerű:

  1. Forralj fel egy liter vizet.
  2. Hagyd kicsit lehűlni.
  3. Dobj bele kb. 20 babérlevelet.
  4. Amikor kellemesen meleg, áztasd benne a lábad, amíg kihűl.

Amellett, hogy nyugtató az illata, puhítja a bőrt, ellazít, és csodát tesz a fájó lábakkal. A babérlevél serkentheti a vér- és nyirokkeringést, csökkentheti a lábduzzanatot és gyulladást, sőt enyhe fertőtlenítő hatást is tulajdonítanak neki. Jótékonyan hat a reumás panaszokra, izomfájdalmakra, valamint segíthet a gombás fertőzések kezelésében is.

Babérleveles lábfürdő
Babérlevelet a lábfürdőhöz adva nyugtató hatást érhetünk el / Fotó: 123RF

3. Babértea

A babérlevélből készült tea jelentős mennyiségű káliumot, magnéziumot, valamint B6-, B9- és C-vitamint tartalmaz. A népi gyógyászat szerint vízhajtó hatású, segíti az emésztést, természetes antioxidáns, és a légúti panaszokat is enyhíti. 

Így készíts babérteát:

  1. Forrázz le 3–5 babérlevelet.
  2. Pihentesd az oldatot 10–15 percig.
  3. Szűrd le.

Kortyonként fogyaszd, naponta 3–4 alkalommal is ihatsz belőle, ha jól esik.

Babérlevél tea
A babérlevélből készült tea segíti az emésztést / Fotó: 123RF

4. Babérlevél a párna alatt

A hiedelmek szerint a babérlevél nemcsak a mindennapokban hozhat harmóniát, hanem lelki védelmet is adhat. Úgy tartják, hogy segít megnyitni az utat a szerelem, a bőség és a jóllét felé, sőt ha éjszaka a párna alá kerül, kellemes, tisztító, akár álomhozó energiákat is közvetíthet. Aromája támogatja a nyugodtabb alvást, oldja a belső feszültséget, és hozzájárul ahhoz, hogy reggel kipihentebben ébredjünk. 

Babérlevéllel a párnája alatt alvó nő
Tedd a párnád alá a babérlevelet a jobb alvás érdekében / Fotó: 123RF

