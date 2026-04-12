Mi legyen az esküvői menü? – Lagzis klasszikusok egy kis csavarral

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 12:45
Egyszerre klasszikus, mégis egyedi? Ki mondta, hogy az esküvői menü nem lehet ilyen? Összegyűjtöttünk néhány hagyományos fogást, amelyek egy kis csavarral megfűszerezve új szintre emeli a megszokott ételeket.
  • Milyen vendégváró falattal érdemes készülni egy esküvőn?
  • Tyúkhúsleves újragondolva: Merészebb, vagányabb és sikeresebb
  • A z elmaradhatatlan töltött káposzta kicsit másképp

Az esküvői menü fontos része a lakodalomnak, hiszen az ünneplés fontos része, hogy finom falatok kerüljenek a vendégek elé. Kis túlzással, de ki lehet jelenteni, hogy ez az, ami megalapozza az egész rendezvény hangulatát. De vajon hogyan lehet megfelelni mindenki elvárásának? Mi van akkor, ha a vendégek egy része ragaszkodik a hagyományokhoz, míg a másik része inkább a trendi ízeket kedveli? Akkor érdemes bevetni a régi ízek új köntösben ételsort, amelyet a Fanny magazin állított össze.

Esküvői menüre készül az ifjú pár és a vendégek.
Az esküvői menü nem kell, hogy méregdrága legyen, inkább az számít, hogy mindenki ízlésének megfeleljen.
Fotó: Omelnytskyi /  Shutterstock 

Esküvői menü ötletek: izgalmas fogások a nagy napra

A pogácsa már elcsépelt és unalmas? Akkor ezek a tökéletes vendégváró falatok biztos tetszenek majd.

Zsályás, kecskesajtos bruschetta

Hozzávalók:

  • 1 bagett
  • 4 paradicsom 
  • 10 dkg kemény kecskesajt 
  • 2 ág zsálya 
  • 1 gerezd fokhagyma 
  • 1 ek. olívaolaj 
  • bors

Elkészítés:

  1. Apró kockára vágjuk a paradicsomot.
  2. Keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a szintén kicsi kockára vágott kecskesajtot és a lereszelt fokhagymagerezdet.
  3. Sóval, borssal, apróra vágott zsályával ízesítjük.
  4. A bagettet felkarikázzuk, sütőben megpirítjuk.
  5. Tálra tesszük, ráhalmozzuk a sajtos-paradicsomos keveréket, végül olívaolajjal meglocsoljuk.

Elkészítési idő: 15 perc

Bruschetta kecskesajttal.
A bruschetta igazi ínyen fogás, melyet kedvedre variálhatsz rukkolával vagy bazsalikommal.
Fotó: JeniFoto /  Shutterstock 

Tárkonyos-kapros csirkeraguleves

A klasszikus tyúkhúsleves modern és különlegesebb változata, amely azoknál is betalál, akik nem igazán levesimádók.

Hozzávalók:

  • 40 dkg csirkecombfilé
  • 2 sárgarépa 
  • 1 petrezselyemgyökér
  • 15 dkg zöldborsó 
  • 5 gomba 
  • 1 vöröshagyma 
  • 2 gerezd fokhagyma 
  • 1 ek. mustár 
  • 1 ek. szárított vagy friss tárkonylevél
  • 1 kk. őrölt babérlevél 
  • 1 kk. őrölt kömény 
  • 1 tk. őrölt pirospaprika 
  • 1 l zöldségalaplé 
  • 1,5 dl tejszín 
  • 1 ek. keményítő 
  • 1 kis csokor kapor 
  • fél kezeletlen citrom
  • 1 ek. vaj 
  • bors

Elkészítés:

  1. Finomra vágjuk a vöröshagymát, megdinszteljük a vajon egy fazékban.
  2. Hozzátesszük a felaprított fokhagymát, 2-3 percig együtt sütjük.
  3. Rátesszük a feldarabolt gombát, a mustárt, majd 5 percig pároljuk, időnként megkeverve.
  4. Rárakjuk a felkockázott csirkehúst is és addig pirítjuk, míg a húskockák ki nem fehérednek.
  5. Ekkor jöhetnek a fazékba a meghámozott, feldarabolt gyökérzöldségek, pár percig pároljuk együtt.
  6. Közben fűszerezzük tárkonnyal, babérral, köménnyel, őrölt pirospaprikával.
  7. Felöntjük a zöldségalaplével, sózzuk, borsozzuk, készre főzzük.
  8. Ha már minden puha benne, akkor keményítővel sűrítjük. Végül hozzáöntjük a tejszínt, forrásig melegítjük.
  9. Levesszük a fazekat a tűzhelyről, és belekeverjük az összevágott kaprot, a citrom reszelt héját, facsarunk a leveshez a levéből is.

Elkészítési idő: 45 perc

Tárkonyos-kapros csirkeragú leves tányérban.
A tárkonyos-kapros csirkeragú leves amillen egyszerű, olyan zseniális fogás.
Fotó: Ezume Images /  Shutterstock 

Rántott töltött karaj ecetes fejes salátával

Persze, hogy a hagyományos rántott hús nem hiányozhat az asztalról.

Hozzávalók:

A karajhoz:

  • 60 dkg csont nélküli sertéskaraj 
  • 4 szelet főtt füstölt tarja 
  • 5 dkg füstölt sajt
  • 5 dkg trappista sajt 
  • 1 csokor snidling vagy medvehagyma
  • 2 szál újhagyma
  • 1-2 új sárgarépa 
  • 1 marék zöldborsó 
  • 2 ág kakukkfű 
  • 1 kis csokor petrezselyem zöldje
  • liszt, tojás, zsemlemorzsa a panírozáshoz
  • zsiradék a sütéshez
  • bors

Az újburgonyához:

  • 1 kg apró újburgonya 
  • 1 nagy csokor petrezselyem zöldje
  • 3 ek. zsiradék
  • őrölt fehér bors

A salátához:

  • 2 fejes saláta 
  • 2 dl víz 
  • 2 ek. cukor vagy ennek megfelelő méz vagy édesítőszer (ízlés szerint lehet több is)
  • 2 ek. alma- vagy borecet 
  • 2 nagy csipet só

Elkészítés:

  1. Egy serpenyőbe teszünk 1 evőkanál zsiradékot.
  2. Hozzáadjuk az apróra vágott füstölt tarját, a kis kockákra metélt sárgarépát, a maréknyi zöldborsót, az összevágott hagymaféléket, a friss kakukkfüvet.
  3. Együtt roppanósra pároljuk, sózzuk, borsozzuk. Hagyjuk hűlni, majd hozzákeverjük az összevágott petrezselymet és a lereszelt kétféle sajtot.
  4. A karajt szeletekre vágjuk. Minden szeletet éles késsel kinyitunk, nagyobb lappá veregetjük. Mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Egyik oldalra teszünk egy-egy nagy adag tölteléket, ráhajtjuk a hús másik oldalát. Megtűzhetjük fogpiszkálóval.
  5. A szokásos módon panírozzuk, majd ropogósra sütjük bő, közepesen forró zsiradékban. Papírtörlőre szedjük.
  6. A salátához összekeverjük az öntetet a vízből, a cukorból, az ecetből és a sóból. Jól átforgatjuk a megmosott, lecsepegtetett, negyedekbe vágott salátával. Betesszük a hűtőbe 30 percre, közben legalább egyszer átforgatjuk, hogy az ecetes lé jól átjárja.
  7. A körethez a megmosott burgonyát egy serpenyőbe tesszük 3 evőkanál zsiradékkal, és fedő alatt kevés sóval puhára pároljuk.
  8. Ekkor hozzákeverjük az összevágott petrezselyem zöldjét, meghintjük fehér borssal. 

Készíthetünk hagymás vinaigrette salátaöntet is, az is remekül passzol ehhez az ételhez.

Elkészítési idő: 75 perc

Rántott töltött karaj.
A rántott töltött karaj nem csak sajttal és sonkával finom, bátran pakold tele zöldségekkel is.
Fotó: Nick Ong /  Shutterstock 

Nyírségi kukoricadarás töltött káposzta

Az éjjel soha nem érhet véget a klasszikus vagy a szabolcsi töltött káposzta nélkül. Ám egy kis kukoricadarával megbolondítva egészen más ízvilágot hozhatunk létre.

Hozzávalók:

Az alaphoz:

  • 40 dkg savanyú káposzta 
  • 10 dkg húsos szalonna 
  • 2 vöröshagyma 
  • 3 gerezd fokhagyma 
  • 1 ek. paradicsompüré 
  • 1 tk. őrölt pirospaprika 
  • 1 kk. őrölt kömény 
  • 1 csipet őrölt babérlevél 
  • 1 csipet őrölt majoránna 
  • 1 l zöldségalaplé 
  • 2 ek. zsír 
  • bors

A töltelékhez:

  • 40 dkg darált hús 
  • 8-10 savanyúkáposzta-levél
  • 5 ek. kukoricadara  
  • 2 gerezd fokhagyma 
  • 1 kisebb vöröshagyma 
  • 1 tojás 
  • 1 kk. füstölt őrölt pirospaprika 
  • bors

Elkészítés:

  1. A töltelékhez lereszeljük a vöröshagymát, majd összekeverjük a darált hússal és az áttört fokhagymával. Ízesítjük sóval, borssal, kevés füstölt pirospaprikával, végül beledolgozzuk a kukoricadarát és az egész tojást is.
  2. A savanyított káposztaleveleket kiterítjük, kivágjuk a középső vastag eret, ezzel ketté is vágjuk őket. Mindegyikre teszünk tölteléket, felcsavarjuk.
  3. Kevés zsiradékon egy nagy lábasban kipirítjuk a felkockázott szalonnát. Rádobjuk a finomra vágott vöröshagymát, átlátszóra dinszteljük, majd hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és azzal is egy percig sütjük.
  4. Levesszük a tűzhelyről, hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát. Visszatesszük a tűzhelyre, beleforgatjuk a savanyú káposztát, ráöntjük a zöldségalaplét, hozzáadjuk a paradicsompürét és a fűszereket. Jól összeforgatjuk.
  5. Óvatosan ráhelyezzük a töltelékeket, és lefedve 40-45 perc alatt készre főzzük.

Előkészítés: 95 perc

Töltött káposzta tejföllel tányéron.
A töltött káposzta nem hiányozhat az esküvői menüből, de kukoricadarával tényleg új ízvilágot teremt.
Fotó: NGdesignhun /  Shutterstock 

10 esküvői baki, amit érdemes elkerülni:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
