Mi legyen az esküvői menü? – Lagzis klasszikusok egy kis csavarral

Milyen vendégváró falattal érdemes készülni egy esküvőn?

Tyúkhúsleves újragondolva: Merészebb, vagányabb és sikeresebb

A z elmaradhatatlan töltött káposzta kicsit másképp

Az esküvői menü fontos része a lakodalomnak, hiszen az ünneplés fontos része, hogy finom falatok kerüljenek a vendégek elé. Kis túlzással, de ki lehet jelenteni, hogy ez az, ami megalapozza az egész rendezvény hangulatát. De vajon hogyan lehet megfelelni mindenki elvárásának? Mi van akkor, ha a vendégek egy része ragaszkodik a hagyományokhoz, míg a másik része inkább a trendi ízeket kedveli? Akkor érdemes bevetni a régi ízek új köntösben ételsort, amelyet a Fanny magazin állított össze.

Az esküvői menü nem kell, hogy méregdrága legyen, inkább az számít, hogy mindenki ízlésének megfeleljen.

Fotó: Omelnytskyi / Shutterstock

Esküvői menü ötletek: izgalmas fogások a nagy napra

A pogácsa már elcsépelt és unalmas? Akkor ezek a tökéletes vendégváró falatok biztos tetszenek majd.

Zsályás, kecskesajtos bruschetta

Hozzávalók:

1 bagett

4 paradicsom

10 dkg kemény kecskesajt

2 ág zsálya

1 gerezd fokhagyma

1 ek. olívaolaj

só

bors

Elkészítés:

Apró kockára vágjuk a paradicsomot. Keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a szintén kicsi kockára vágott kecskesajtot és a lereszelt fokhagymagerezdet. Sóval, borssal, apróra vágott zsályával ízesítjük. A bagettet felkarikázzuk, sütőben megpirítjuk. Tálra tesszük, ráhalmozzuk a sajtos-paradicsomos keveréket, végül olívaolajjal meglocsoljuk.

Elkészítési idő: 15 perc

A bruschetta igazi ínyen fogás, melyet kedvedre variálhatsz rukkolával vagy bazsalikommal.

Fotó: JeniFoto / Shutterstock

Tárkonyos-kapros csirkeraguleves

A klasszikus tyúkhúsleves modern és különlegesebb változata, amely azoknál is betalál, akik nem igazán levesimádók.

Hozzávalók:

40 dkg csirkecombfilé

2 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

15 dkg zöldborsó

5 gomba

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek. mustár

1 ek. szárított vagy friss tárkonylevél

1 kk. őrölt babérlevél

1 kk. őrölt kömény

1 tk. őrölt pirospaprika

1 l zöldségalaplé

1,5 dl tejszín

1 ek. keményítő

1 kis csokor kapor

fél kezeletlen citrom

1 ek. vaj

só

bors

Elkészítés:

Finomra vágjuk a vöröshagymát, megdinszteljük a vajon egy fazékban. Hozzátesszük a felaprított fokhagymát, 2-3 percig együtt sütjük. Rátesszük a feldarabolt gombát, a mustárt, majd 5 percig pároljuk, időnként megkeverve. Rárakjuk a felkockázott csirkehúst is és addig pirítjuk, míg a húskockák ki nem fehérednek. Ekkor jöhetnek a fazékba a meghámozott, feldarabolt gyökérzöldségek, pár percig pároljuk együtt. Közben fűszerezzük tárkonnyal, babérral, köménnyel, őrölt pirospaprikával. Felöntjük a zöldségalaplével, sózzuk, borsozzuk, készre főzzük. Ha már minden puha benne, akkor keményítővel sűrítjük. Végül hozzáöntjük a tejszínt, forrásig melegítjük. Levesszük a fazekat a tűzhelyről, és belekeverjük az összevágott kaprot, a citrom reszelt héját, facsarunk a leveshez a levéből is.

Elkészítési idő: 45 perc