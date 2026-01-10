Filléres currys vöröslencse krémleves téli estékre – Az ízbomba, amivel az egész családot lenyűgözheted

Egyszerű alapanyagokból készül, gyorsan megvan, hideg téli estéken pedig különösen jól esik, miután hazaérünk a dermesztően fagyos utcáról. A currys vöröslencse krémleves azért is népszerű, mert könnyen beilleszthető a hétköznapi étrendbe. Nem nehéz, mégis laktat, ráadásul húsmentes formában is teljes értékű fogás lehet.

Filléres currys vöröslencse krémleves – Az ízbomba, amiivel az egész családot lenyűgözheted télen!

Fotó: Nina Firsova / Shutterstock

Ez a currys vöröslencse krémleves lesz a tél sztárja.

Könnyen elkészíthető recept.

A krémleves hozzávalói.

Currys vöröslencse krémleves recept, ami felmelegít egy hideg téli estén

Miért jó választás a vöröslencse?

A vöröslencse az egyik leggyorsabban elkészíthető hüvelyes. Nem igényel előáztatást, főzés közben könnyen megpuhul, és egy kis turmixolást követően igazán krémes állagúvá válik, ezért ideális alap krémlevesekhez. Rost- és növényi fehérjetartalma miatt hosszabb ideig teltségérzetet ad, miközben nem terheli meg az emésztést. Kell ennél több? Na ugye!

A currys vöröslencse krémleves külön előnye, hogy jól reagál a fűszerekre: a curry, a kurkuma vagy egy kevés római kömény különleges karaktert ad neki anélkül, hogy elnyomná az alapízeket.

Tuti téli recept

Ez a leves egy olyan biztos recept, amihez bármikor vissza lehet nyúlni. Ebédként egy szelet pirított kenyérrel, anélkül vacsorára könnyű, mégis tartalmas megoldás. Ha nagyobb adagot főzünk, másnap is ugyan olyan finom lesz, sőt az ízek talán még jobban összeérnek.

Ízesítés

Nem bonyolult, egy alaposan megdinsztelt hagyma, jó minőségű curry és elegendő főzési idő már elég ahhoz, hogy a leves igazi ízbomba legyen. A végén hozzáadott tejszín vagy növényi alternatíva lágyítja az ízeket, a pürésítés pedig egységes, selymes állagot ad.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 kanál olaj

1 bögre vöröslencse

1,2 l húsleves

2 dl tejszín

chili ízlés szerint

1 kis kanál kurkuma

1 kis kanál currypor

Só, bors

Így készítsd el:

Kevés olajon dinszteld meg az apróra vágott hagymát, dobd rá a felszeletelt fokhagymát, majd jöhet rá a vöröslencse. Jöhet rá a húsleves és a fűszerek, addig főzd, míg a lencse meg nem puhul. Pürésítsd, majd öntsd hozzá a tejszínt, mehet vissza a tűzre, forrald vissza, és már kész is vagy.

Bors-tipp: a currys vöröslencse krémleves recept ízlés szerint extrázható: egy kevés citromlé frissíti az ízét

csipetnyi chili erősebbé teszi, sokkal jobban „melegít"

kókusztejszínnel teltebb, egzotikusabb lesz

Gyors, költséghatékony és nem igényel különösebb konyhai rutint. A currys vöröslencse krémleves jó példa arra, hogy egy egyszerű, húsmentes fogás is lehet teljes értékű és élvezetes. Készítsd el, majd kuckózz be a kanapéra és nézz egy filmet, amíg kint hullik a hó.